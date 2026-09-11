我一生中曾在台灣接受過兩次陸軍軍事訓練，兩段軍旅生活都對我日後的工作、處世與人生態度產生了深遠的影響。

第一次是在一九七四年暑假。當時我就讀大學二年級，被召集到成功嶺參加為期兩個月的大專青年暑期陸軍集訓。我被分發到第二連，連長是陸軍官校出身的吳繼周上尉，他皮膚黝黑，目光炯炯有神，據說有一次全師集合時，他擔任值星官，因口令清晰、動作標準受到師長當面嘉勉，並勉勵全師以他為榜樣。

每逢操課，尤其是刺槍術時，吳連長總是親自示範，他經常找身材最高大、最強壯的學生與他對練，一招一式俐落有力。他的野戰服左胸繡著一隻燕子，據說那是「海燕部隊」的隊徽，該部隊曾奉派赴越南執行作戰任務，更增添幾分英勇傳奇。

吳連長外表嚴厲，卻十分關懷部屬，且凡事以身作則，我們每天從清晨起床、跑步、集合到基本教練、莒拳、刺槍、實彈射擊等，辛苦卻沒有人輕言放棄，因為我們都希望做到像連長一樣的標準。

受訓期間，長官最常勉勵我們的一句話是：「合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練。」初聽時總覺得刺耳，甚至有些不服氣，但多年後回想，才真正體會其中的道理。軍中生活本來就是訓練與磨練並存，目的在培養服從命令、堅忍不拔與團結合作的精神。人生何嘗不是如此？許多看似艱難的挑戰，往往正是成長最好的機會。

此外，學員還要輪流擔任值星，不僅培養領導能力，也讓大家學習承擔責任，並建立互信與默契。我深深體會到，一個團隊要成功，不僅需要優秀的領導者，更需要每位成員互相信任、密切合作。

一九七七年，在中學任教一年後，我再次回到成功嶺，接受預備軍官基本訓練，第八連陳連長及各級幹部十分重視值星學員與幹部之間的合作。一年來的教學經驗，培養了我在人前說話、臨場反應及組織表達的能力，使我在擔任值星時更加沉著穩健，也更有信心帶領同學完成各項訓練。

其中最難忘的一件事，是參加團部舉辦的演講比賽。輔導長告知演講時間為五分鐘，沒想到到了比賽現場才知道規定是八分鐘，我很快告訴自己必須冷靜應變，於是放慢說話速度，增加例證與手勢，終於順利完成八分鐘演講並獲得冠軍。也讓我深刻體會到，平日能力的累積加上臨危不亂的應變，往往比照本宣科更重要。

回想兩次成功嶺受訓的歲月，除了學會軍人的基本技能、領導統御的方法，以及鍛鍊體魄與磨練意志之外，更重要的是培養了責任感、榮譽心與團隊精神。這些看不見的收穫，遠比任何操課成績更加珍貴。

每天夜晚熄燈前，營區廣播傳來紫薇演唱的「今宵多珍重」，撫慰一天疲憊的身心，也成了成功嶺最難忘的回憶之一。

後來，我回到中學擔任男生班導師，把在成功嶺學會的軍歌「夜襲」教給學生，他們在全校歌唱比賽中，以整齊洪亮的歌聲勇奪全校冠軍。看到學生們展現出紀律、合作與榮譽感，我更加體會到，成功嶺帶給我的不只是軍事訓練，更是一種足以影響一生的精神力量。

時光流逝，當年的軍裝早已脫下，成功嶺的生活也成為遙遠的回憶。然而，那兩次軍訓帶給我的紀律、責任、領導能力、團隊合作精神以及遇事沉著應變的態度，卻一直伴隨著我的教學生涯與人生道路，成為我人生中一段最珍貴、最值得懷念的歷程，直到今天仍心存感激。