我走南闖北幾十年，從未掉過鏈子，沒想到這次一不留神闖到了美軍的導彈試驗場，這一段「歷險記」，夠我吹一輩子，也夠我記一輩子。

那是二○一三年夏季的事。我帶著小妹從休士頓 自駕前往洛杉磯 拍攝紀錄片「美國華人飛行協會」，進入新墨西哥州不久，見太陽還沒落山，決定順道去白沙國家公園看看，沒想到途中開進了沙塵暴 的中心區，能見度只有七、八米，風呼呼地颳，只見一縷縷黃沙像盤著的蛇，在路面上扭來扭去。

我有點後悔，但很快就定了神：咱當過知青，當過兵，啥場面沒見過？當年上山下鄉趕牛車挑戰暴風雪，當兵騎摩托車穿越火災區，今天咱就開車闖一闖沙塵暴。

我很幸運，沙塵暴十幾分鐘就過去了，眼前一下豁然開朗，我加速前進大概半小時，前面出現一棟建築，以為是白沙公園的大門，開近一看嚇我一跳——建築上方明明白白寫著「White Sands Missile Range（白沙導彈試驗場）」，門口還站著兩個荷槍實彈的美國大兵。

我已經在哨兵的視線裡，想退也退不了，小妹有點緊張，我說：「見機行事，跟大兵裝傻充愣，比劃說不懂英文。」沒想到一個大兵走上來，彬彬有禮地說：「你們不能再往前走了，請原路返回吧。」見他態度挺好，我也不裝了，問他如何去白沙公園，大兵說：「你走錯路了，這裡是白沙導彈試驗場，很危險，你們已經在射程之內了。」我心裡咯噔一下，忙問：「那我回去的路也在射程裡？」大兵笑著說：「今天沒有試驗，你進來的這條路可以走，有試驗的時候這條路會封的。」我趕緊說：「那我就按原路返回了。」

大兵突然說：「等等。」我心裡一緊，想起後備箱裡裝滿了專業攝像器材，若把我們當成間諜就麻煩了。只見他轉身走進崗樓，我還以為要被審問，結果他出來遞給我一張紙條說：「我給你們畫了個草圖，照著走就不會錯過白沙公園了。」

我道謝後準備掉頭，他又說：「等等。」我心裡又咯噔一下。他笑著說：「如果你們對導彈感興趣，可以去我們的導彈公園看看。」又在草圖上標出了導彈公園的位置。我鬆了一口氣，真是歪打正著，要是沒走錯路，我還不知道有這麼個地方。我說：「謝謝你的提醒，我先去白沙公園。」他又喊住我：「等等，現在太陽快落山了，為了防止遊客迷路，白沙公園日落關門，你們明天再去吧。」我當時都愣了，這哪是站崗的大兵，比旅遊社的導遊還貼心。

第二天按照大兵的草圖，我很快找到導彈公園，入口和昨天的建築一模一樣，站崗的像是一個墨西哥裔的美國大兵。興沖沖地來到售票處，卻發現當天星期日不開放，我不甘心，對站崗的大兵說：「我們從中國來，特意來看導彈的。」他讓我們等一等，轉身進了崗樓，過了會兒出來說：「你們可以參觀一個小時。」我問：「門票多少錢？」他說：「售票處沒人上班，你們就進去吧。」我大喜，還免票了，又問：「可以拍照嗎？」他說：「當然可以。」

我們走入導彈公園，眼前的一幕太震撼了——與其說是「導彈公園」，不如說是「導彈森林」，不同時期的導彈和火箭等大型實物，像雕塑一樣靜靜矗立在荒蕪的沙漠中（見圖，作者田立提供），據說陳列有五十多種導彈，因此這裡也被稱為「美國陸軍導彈的搖籃」。第一次見這麼多導彈，還能隨便拍照，又看到了我很感興趣的愛國者導彈（Patriot），我欣喜若狂。

白沙導彈試驗場占地八千三百平方公里，是美國最大的軍事設施，一九四五年七月十六日五時二十四分，世界上第一顆原子彈「Trinity」就在這裡爆炸成功；遊客還能在此看到美軍轟炸長崎的原子彈「胖子」的模型。真的要感謝美軍，正是這兩個原子彈，加速了抗日戰爭的勝利。

不知不覺一個小時就到了，我們不得不離開導彈公園，離開時，那個美國大兵還豎起大拇指給我們點讚。我也當過兵，但美國大兵的人情味給我留下了深刻印象。在去白沙公園的路上，我琢磨：誤入美軍導彈試驗場，卻免費參觀了導彈公園，看來，走錯路也未必是件壞事。