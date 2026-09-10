最近在YouTube 上偶然聽到一首極其古老的歌——「漁光曲」，令我心頭一震，尤其配上同名電影片段，更勾起我無盡往事，它當年在我心底悄悄點燃追尋家族歷史的念頭，意義深遠，難以言喻。

我第一次聽到這首淒怨的歌時，年紀尚幼，距今已逾八十年，當時情景恍如昨日。那天，父親興高采烈地在我和大姊面前展示一部剛修好的留聲機，將唱針落在轉動的黑膠唱片上，喇叭口隨即流出一縷幽怨的女聲，正是王人美唱的「漁光曲」。當唱到「魚兒難捕租稅重，捕魚人兒世世窮，爺爺留下破漁網，小心再靠它過一冬……」時，我們第一次看見父親淚流滿面。

在我們心中，父親是在海關當差的硬漢，怎會忽然淒然落淚？他解釋說：「這是我過去最愛的歌，已近十年沒再聽到了，心情太激動才會落淚。」當時的我們並不理解這番話，在心中留下許多謎團，也埋下日後探索的伏筆。

細味「漁光曲」，從歌詞中，我第一次體會何謂真正的貧困，「捕魚人兒世世窮」一句便道盡一切。詞中「租稅重」點出貧困的根源來自難以抗拒的大環境，是上層不顧民間疾苦，也是地主與地方惡勢力對勞動階層的層層剝削。這份貧困，正暗示了父親聽歌動容的真正原因。

隨著戰後遷徙和長輩的講述，我逐漸拼湊出真相。原來，我家曾極其貧困，而且窮了好幾代，正如歌詞所言「世世窮」。不同的是，歌中的漁家女柔弱忍受命運，父親則堅毅果敢，帶領家人衝破大環境的枷鎖，最終脫離苦海，迎來重生。

但父親當年的抉擇，也付出了放棄故土的巨大代價，若非遭逢八年抗戰與慘烈的二戰，我們今日的故鄉或許會在上海，而非美國洛杉磯這個「家」。

在拼圖中，我也解開了其他重要謎團，例如，父親當年為何千里迢迢前往上海重建第二家鄉？他大學讀的是鐵路管理，為何投身需不停調動、持槍執法的海關？我和姊姊也疑惑，為何我們家輾轉於四川與雲南間不停搬遷，我們甚至說得一口流利四川話，只有回到家中才說廣東話？

父親自幼在家鄉私塾讀書，深知與其在家鄉受苦，不如勇敢突圍，私塾老師一句：「你的前途取決於學業，上海的機會總比鄉村多。」對他啟發甚深。當年上海是中國對外交流最活躍的大城市，升學與翻身的機會較多，因此他立定決心到上海打拚，讓一家人過上安穩生活。

父親先到上海半工半讀，一邊養家一邊求學，終取得交通大學學位，本以為能逐步脫貧安家，不料將家人接到上海後，才發現與預期落差甚大，社會積弊深重，縱有學歷仍難在上海站穩腳跟，且長期面對惡勢力，讓父親深感痛心。

後來，父親得知海關正招募關員，考量當時海關由西方人管理，制度相對嚴謹，且或可藉此懲奸除惡，毅然報考並獲錄取，便把上海的家交由弟弟打理後赴海關任職，每月寄津貼回去。

豈料入職不久，太平洋戰爭爆發，東南沿海與西南邊陲成為緝私重點，父親隨即奉調九龍關，也種下香港成為我們第二故鄉的前緣。

此後，海關隨政府西遷，父親也來到四川重慶，在川滇邊陲展開四年的緝私生涯，立下不少汗馬功勞，其中不乏順道除惡安民之事蹟，遺憾的是父親未能助家人立足上海，卻還了除惡安民的宿願。我們的家族也從那時起，展開了漫長的人生新篇章。