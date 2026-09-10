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老爸的禮物

丁尚彪
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女兒讀唐詩錄音
女兒讀唐詩錄音

女兒四歲上幼兒園後，我開始教她背唐詩，我按照詩的意境用彩色蠟筆畫圖，讓她按圖學詩。教幾十首詩後，有次帶她去公園，看到地上的落葉枯草，她出口成章地念道：「離離原上草，一歲一枯榮。野火燒不盡，春風吹又生。」孩子的靈性使父母感到無比欣慰，回家後，我便就把她所有背的唐詩都一一錄音保存。

我曾在報導中看到，孩子哭鬧時，只要把孩子以前的哭聲錄音放給他聽，孩子會因好奇而停止哭鬧。有次女兒又哭了，我就拿起錄音機錄音，沒想到女兒看到我不哄她，反而哭得更加起勁，足足五、六分鐘。

女兒上三年級時當上少先隊大隊長，學校舉辦歌詠匯報演出，她代表班級上台獨唱 「媽媽的吻」，清脆的童音唱出對媽媽深深的愛，我和妻子坐在禮堂裡錄音，邊聽邊流淚。

一九八九年，我赴日本自費留學。我曾在農村插隊落戶，在偏鄉飽嘗思鄉之苦，如今再度離鄉背井遠赴日本「洋插隊」，更多了份對妻兒和家鄉的思念，整理行裝時，我特地將錄著女兒背頌唐詩、哭聲和歌聲的錄音帶（見圖，作者丁尚彪提供）也帶在身邊。

鬼靈精的女兒知道老爸要遠行，悄悄地在錄音帶B面空白處錄下一段話。機場告別時，她抱著我，貼在我的耳邊說：「爸爸，當你在外國想我的時候，請聽一下錄音帶的B面，我會和你說悄悄話的。」

赴日後，沉重的債務和動盪的生活迫使我失去留學生身分，成了非法居留者。為早日償還債務，我白天上建築工地打短工，晚上去飯店洗碗，周末到辦公大樓掃地，吃的是廉價的麵包，住的是五、六人擠在一起的小木屋，穿的則是從工地撿來的工作服。當我把最後一筆欠款匯出後，首先想到的是，該聽聽女兒的聲音了。

錄音機是我從垃圾堆裡撿來的，我取出珍藏的錄音帶放進去，女兒那燕語鶯聲的童音，頓時溢滿了小小的房間：「親愛的爸爸，當您聽到這段錄音的時候，我知道您一定在想念我，而我也同樣在想念著您。請放心吧，我一定會好好讀書來報答您的。」腦海中浮現出一家人歡樂的時光，也憶起在北海道原始森林中深夜逃亡的艱難歷程，想到自己過著東躲西藏的生活，又無法回國探親，舔犢之情的煎熬，熱淚禁不住濕了衣衫。

女兒的聲音從此成了我的興奮劑，也成了每晚必聽的催眠曲，再苦、再累，只要躺在榻榻米上聽一會，就會消除疲勞，再度充滿信心，然後甜甜地進入夢鄉。

不久，女兒考上重點中學，當我打電話向她祝賀時，她調皮地對我說：「爸爸，咱們說好的，如果考進重點中學，你要送給我最好的禮物哦。」我趁休假日出門挑選禮物，但遊戲機、CD播音機、鋼琴等女兒都有了，不知該送她什麼才好。深夜，我躺在榻榻米上輾轉反側，女兒的歌聲突然給了我啟迪：何不在中央人民廣播電台「今晚八點半」節目裡點播一首歌，作為送給女兒的生日禮物？

我立即趴在矮桌上寫點播信：「離開祖國已經多年，身在海外最思念的就是孩子。值此女兒生日之際，希望點播『牽手』這首歌作為禮物，讓我在電波中牽著女兒的小手，徜徉在歌聲中為她祝福」我還寫道：「女兒，當妳在教室裡昏昏欲睡的時候，聽一下爸爸為妳點播的歌曲，妳就會振奮起精神好好學習。」信寄出後，我打電話告訴家人，讓他們先做好收聽和錄音的準備，並請家人先保密，期待著節目播出。

生日那天，妻子準備了一大桌菜，女兒邀請幾名同學來助興，晚上八點半，妻子拿出蛋糕，點燃蠟燭，打開錄音機開始錄音。這時，收音機裡傳來播音員柔和的聲音：「今天是一位小朋友的生日，她的爸爸丁尚彪從遙遠的日本東京寫來點播信……。」「生日快樂！」同學們頓時情不自禁地歡呼雀躍，女兒欣喜若狂，在歌聲、掌聲中吹滅彩燭，撲進媽媽的懷裡哭道：「爸爸，我要爸爸！」

我一個人坐在清冷的小木屋裡，捧著女兒的照片，吃著減價的熟菜，喝著日本清酒，也在收音機的短波中收聽到了這首點播曲，那一刻，彷彿我也正和女兒一起歡慶生日。歌曲一結束，我迫不及待地打電話到上海，女兒對著話筒叫了聲「爸爸」就哽咽得再也說不出話，妻子哭了，我的眼淚也滴進了酒杯。

二○○六年，日本富士電視台播出歷時十年跟拍我在日本打黑工生活的紀錄片「含淚活著」，也把父女隔海點播歌曲的故事收錄其中。該片在日本引起轟動，日本觀眾在網上的跟帖達數百萬條；二○○九年應觀眾要求在全日本院線上映，場場客滿，聲勢蓋過同期的美國大片「阿凡達」，高居當年院線票房排行榜首，最終獲得「日本放送文化基金獎 」和「 日本紀錄片大獎」。

二○○七年，女兒從美國的醫學院畢業，來到紐約法拉盛醫院當住院醫師。不久，我和妻子從上海來到紐約參加女兒的結婚典禮。在婚禮上，我播放了女兒幼年時背誦唐詩、哭聲、歌聲以及當年我在日本為她點播的歌曲，那一段段錄音，是老爸記錄女兒從蹣跚學步到成為醫學博士的成長歷程，所有賓客都感動得潸然淚下。

我鄭重地把這個錄音光碟送給女兒，然後牽著她的手，把她送到女婿的身邊。這普通的光碟也許不如金銀珠寶貴重，卻是老爸送給女兒最珍貴的禮物。

精華 FAQ

  • 因為他看見女兒能背唐詩的靈性，也珍惜她的童年點滴，於是把背詩、哭聲和歌聲全都錄下留念，既是紀錄成長，也是在離家前後安放思念。

  • 那是女兒悄悄留給遠行父親的告白，提醒他想念她時就聽B面。這段話讓錄音帶不只是紀念品，更成了跨越海洋、維繫親情的秘密信物。

  • 他把多年來錄下的唐詩、哭聲、歌聲，以及電台點播歌曲整理成光碟，在女兒婚禮上播放並親手送出。這份禮物承載父愛與陪伴，遠比金銀珠寶更珍貴。

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