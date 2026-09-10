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滇地風雨 人間自有溫情

馨柔柔
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久居加州，常年身在異國，對故土的煙火人情總多了幾分惦念，此番回國，與友人相約前往雲南的六日行程中，故國湖山勝景看過不少，可真正留在心底的，卻是在昆明街頭猝然遇上的一場暴雨，以及雨幕裡一段觸動人心的經歷。

去年中秋前夕的午後，昆明的天氣說變就變，方才還是晴空朗朗，轉瞬間雷雨傾盆而下。我與兩名同行女士站在街頭，其中一名是來自舊金山的七旬友人，四下找不到避雨之處，我們三人只得擠在街邊一處狹窄的屋簷下。

冷風裹著雨霧撲面而來，屋簷低矮狹小，斜飛的雨絲依舊不斷打濕肩頭，雷聲滾滾掠過頭頂，雨水順著路沿汩汩流淌，我們緊貼著牆壁，進退兩難。約莫二十分鐘過去，雨勢稍稍收斂，但細雨依舊漫天紛飛，我們商議，與其困在簷下苦等，不如冒雨去接應不遠處的同伴梁生，再一同找地方落腳。

我們當即撥通梁生的電話，電話那頭，他的聲音有些發顫，說自己正躲在街邊一家茶葉店的門口。我們蹚水趕去，走出約兩百米，看見一輛救護車緩緩駛離，梁生站在原地，衣衫濺滿泥水，見我們趕來，便向我們講起事情的原委。

原來，暴雨驟然落下時，步行街旁茶葉店一名六十餘歲的店主拉招呼梁生進店暫避，此時一名年長的婦人在濕滑的路面快步奔跑，一個踉蹌，重摔在店門口，店主與梁生快步衝出門外將渾身濕透的婦人攙扶進店內。婦人臉色慘白，連聲說頭暈心慌，她的膝蓋磕破了一處，鮮血混著雨水順著小腿往下流，店主立刻撥通一二○急救電話，和梁生輕聲安撫驚魂未定的婦人，直到合力將她送上救護車。

我們鞋襪早已被雨水浸透，每踏出一步，都帶著沉甸甸又刺骨的濕冷。會合後，我們前行數百米，進入街邊一家過橋米線店，點了碗地道的過橋米線，滾燙鮮美的湯汁落進胃裡，風雨帶來的寒意才緩緩從周身消散。

窗外雨聲漸漸停歇，我們結帳走出店門時，天色已然放晴，我們叫了車奔赴機場。待登上返程航班，萬千感慨湧上心頭。

總以為旅途中令人難忘的是名山大川的綺麗風光，這場不期而至的雷雨，卻將我拉入尋常市井的人間百態。滂沱雨幕之下，茶葉店素昧平生的店主以及同行的梁生，都伸出援手相助陌生人，這份樸素純粹的善意，遠比湖山風物更打動人心。常年旅居海外，見慣異鄉人情世故，親歷這一場風雨，邂逅這份質樸良善，是此行最珍貴的饋贈。

精華 FAQ

  • 作者與同行者原本只是避雨，卻在昆明街頭遭逢突如其來的暴雨，進而目睹茶葉店店主與梁生伸手救助一名摔倒受傷的婦人，成為此行最難忘的經歷。

  • 婦人因路滑跌倒後臉色慘白、頭暈心慌，兩人立刻將她攙扶進店內休息，安撫情緒並幫忙撥打1二0急救電話，直到救護車到場後再將她送上車。

  • 文章借一場暴雨寫出旅途中最珍貴的不是山水風光，而是陌生人之間真誠互助的溫情；作者因此感受到雲南市井中的善意，並將其視為此行最大收穫。

加州 舊金山

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