住在洛杉磯 ，周末照例去大華超市採買，剛踏進水果區便見一袋袋尼龍網兜裡的荔枝堆得像小山，殼色轉紅，顆顆飽滿，一看就知已經熟透。荔枝的價籤上寫著「荔枝（妃子笑）」，讓我想起了歷史典故，隨手拿兩袋放進購物車，彷彿多年前的經歷又被重新喚醒。

我在五○年代中出生於北京，在那片土地上生活了二十年，那個年代物資匱乏，許多食物都要憑票供應，水果也只是應時而生，北方產的蘋果、鴨梨、柿子是餐桌上最常見的滋味，菠蘿、香蕉、芒果、荔枝等南方水果，對從未嘗過的我來說，猶如遙遠南國的傳說。

二十歲那年，我去廣州的中醫學院上學，剛到學校時，廣東本地的同學大多還未報到，宿舍裡只有幾個外地來的新生，其中從山東來的段同學住我對面的床鋪，我們兩個北方漢子性情相投，一見如故，第一天安頓好行李便相約出校門走走，看看這座陌生的南方城市。

剛出校門，馬路邊停著一輛三輪車，車斗裡堆滿了剛採下的荔枝，殼上還帶著清晨的露氣。那是我生平第一次親眼見到荔枝，心頭忽然浮起楊貴妃嗜食荔枝的典故。

荔枝離枝之後極難保鮮，為讓遠在長安的楊貴妃吃上一口新鮮荔枝，唐玄宗不惜動用驛馬急遞，「新唐書‧楊貴妃傳」記載：「妃嗜荔枝，必欲生致之，乃置騎傳送，走數千里，味未變，已至京師。」杜牧那句「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」便是描繪驛使揚塵疾馳送荔枝入宮的震撼景象。千年之前的奢侈與思念，竟因一顆水果流傳至今。眼前這一車鮮荔枝，讓人看得垂涎欲滴，我和段同學各買一斤，迫不及待地就坐在路邊石階上剝開來吃。指尖一撥，果殼裂開的瞬間，一股甜水噴濺到臉上，舌尖一舔，竟是說不出的清甜。將剝好的果肉送入口中，軟嫩鮮甜的汁水在齒頰間化開，一口嚥下，直教人從喉頭甜到心底。

那是我生平第一次吃荔枝，也是第一次被一種水果徹底征服。我和段同學三兩下就把一斤荔枝吃得精光，仍覺意猶未盡，索性又各買一斤繼續吃，直到肚裡漲滿、心滿意足才罷手。

那時剛入學，對中醫藥理還一竅不通，更不知貪嘴的後果。當晚睡下不久，便覺渾身燥熱難耐，頻頻起身喝水解渴；次日清晨起床，口舌竟然生瘡。我起初並未多想，後來廣東同學陸續到校，閒談間說起我倆大啖荔枝的糗事，大家都笑了，才恍然大悟原來廣東人自古便有「一顆荔枝三把火」之說，深知這果子性熱，貪食易生燥火，也算上了寶貴的一課。

此後學校的中藥課專門講解荔枝的性味與食用禁忌，我對這南國佳果有了更深一層的認識。從那以後，無論荔枝多麼誘人，我每次也只敢淺嘗五、六顆，再不敢貪多。

幾年學醫的日子裡，段同學和我始終住在對床，一起背湯頭歌訣，一起在實習時互相打氣，有一次我突然暈厥倒地，是他及時把我托住才沒有摔倒，那份同窗情誼至今難忘。畢業後，他和我們小組的組長結了婚，留在廣東行醫；我輾轉來到美國，漸漸與他失去音訊，只是每逢荔枝上市，總會想起他滿手甜汁、笑得瞇眼的模樣。人生聚散本是常態，可有些情誼卻像荔枝的甜味一樣，即使隔了幾十年，一想起仍覺鮮活如昨。

如今身在異國，超市裡經常能買到荔枝，不必再等應時而生，更無需驛馬千里傳送，卻也少了幾分當年的珍稀與驚豔。可每當剝開那層薄殼、甜汁盈口的瞬間，記憶總會飄回那個南方城市的路邊石階，飄回那個對世界懵懂好奇、卻因兩斤荔枝上了火的青澀年代，也看見段同學那張憨厚又爽朗的臉。

荔枝飄香，飄的不只是果香，更是半個世紀前那段初嘗世事、初結情誼的青春滋味，如今想來，竟已是半生光陰。