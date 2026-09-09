二〇一〇年五月，大學同系同學邱凱偉拿著相機，「咔嚓」一聲，為我們大家留下一張日文課的合照（見圖，作者詩柔提供）。

時間過得好快，一轉眼已十六年，那是大學一年級第一學期的最後一堂日文課。那一天，我的腳受傷，走了半個小時才走到橋邊，王鴻章同學看見我，便順路送了我一程，走進課室時，只剩下最後十分鐘就要下課。

如今想來，也不知道當時的自己究竟抱著怎樣的心情，只記得即使受了傷，也要趕去上課，雖然已遲到但總好過沒到，沒想到因為那一天的堅持，我沒有錯過這張難得的合照。

如今，我對日文的記憶已大都模糊不清，卻還記得自己和倩雯同學一起背生字、一起聽寫、一起默寫的情景。

那年，倩雯告訴我：「學日文就像上幼兒園一樣，只要努力讀，每次拿一百分，報告用心做，就能拿A了。」我聽了她的話，默默地要求自己要每天努力學習、複習、背生字，用心聽課，把報告做好。期末大考，我們真的拿到A的成績。當時日文拿到甲等，不僅幫我度過難關，也讓我拿到貸學金。

可是到了「文學概論」考試時，我的腦袋卻一片空白，感覺自己好像全都答錯了，但即使如此，我還是沒有交白卷。

雖然後來「文學概論」要重修，但第二次修讀讓我重新認識了自己，也重新做了一份不一樣的題目——「小說的藝術特色」。這是我最用心完成的一份報告，那一次，我不再只是為了「交報告」，而是真正為了「找答案」。

今天再回頭看這張帶著稚嫩微笑的照片，彷彿仍是昨日，但紫色歲月不留人，一縷縷光陰就在紫微光裡，靜靜流過。