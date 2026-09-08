時光荏苒。眨眼間，風霜雨雪讓原本風華正茂的父親已頭髮稀疏花白，眼角布滿皺紋，臉上生出黑斑，牙齒脫落無幾。望著父親那張刻滿歲月年輪、滄桑及老邁的臉龐，我的心海再度湧起陣陣波濤，憶起父親用羸弱的肩膀、堅實的腳步和辛勤的勞作，帶領我們全家度過艱難歲月的過往。

父親一九三六年出生於遼西平原一個偏遠山村，當時家中生活富裕，農村開展土改運動後被劃定為上中農，許多土地和財物被分配給農民，但父親仍在相對殷實的家境中念完小學。十六歲時，他考入錦州一所技校，畢業後到撫順工作，闖蕩兩年多後和留在老家的母親結婚，母親生養我至一周歲時抱著我辭別老家族親，來到父親身邊生活。

抵達撫順的第二年，中國大陸遭遇全國性大饑荒，我的大弟、二弟、小妹和老弟又相繼出生，全家生活陷入困境，一個只靠父親上班維持家計的七口之家，到七○年代初淪為大雜院裡缺糧少穿的貧困戶。此時的遼西老家也因文化大革命期間，農村「割資本主義尾巴」潮流衝擊，加上連年乾旱，逐漸衰落破敗。無奈之下，父親彷彿變成了一隻負重跋涉的駱駝，馱載著貧困小家和五個兒女，在生活的沙漠與沼澤中奮力前行。

父親當時每月工資六十四元人民幣，其中十元會由母親寄回老家贍養祖父母，餘錢用於支付兒女學費及家庭開銷。正值發育期的五個兒女常因吃不飽喊餓，父親只好在數九寒天凌晨帶我到豆腐房排隊購買豆腐渣，由母親摻入玉米麵蒸成窩頭供我們充飢。星期日又領著我和大弟徒步前往郊區村屯農戶家買地瓜、土豆等食糧，並冒風險四處購買糧票換糧食，讓我們填飽肚子。秋天到了沒錢買衣服保暖，母親從老家取來手搖紡車，掏出家中被褥裡的棉花，自己紡線織衣，全家人才能穿上了土布衣褲。

屋漏偏逢連夜雨，一九六九年春夏之交，不滿周歲的小弟突發腦炎住進醫院，此時當地的武鬥、打砸搶掠已近瘋狂，父親急火攻心下，急性膽囊炎發作，病痛把他折磨得在床上不停地翻滾甚至用頭撞牆，卻仍強撐病體籌錢及奔往醫院照顧小弟家裡的財務經常是還了舊帳又添新帳，但父親總不讓我們知道，只有一次夜深人靜時，我看見他一個人偷偷哭泣。

在父親辛勤耕耘下，我家闖過一道道難關，最終踏上溫飽的彼岸。八○年代，我和大弟、二弟相繼以返城知青、頂號頭接班之名參加工作，生活出現曙光。這時父親卻被單位告知提前退休回家，勞累大半輩子原本該享清福，父親臉上卻顯得陰鬱：「四個兒子相繼長大成人，結婚沒有房子，趁我現在腿腳還俐落，再出去幹活掙點錢。」

於是，父親拒絕全家人的勸阻，退休當月就出外打工，每天早出晚歸從不喊累，我們明白父親是怕家人不讓他出去工作，但誰都知道臨時工幹的都是髒活、累活、體力活。父親在議價老頭崗位上又工作五年多，用掙來的血汗錢先後幫我和大弟、二弟成家立業、娶妻生子，家庭生活終於衣食無憂。

然而，老天卻降下不幸。到秦皇島打工的大弟遭遇意外，客死他鄉，年屆古稀的父母雙雙被擊倒，母親住進醫院，父親的情感大壩也頓時決堤，只要看見大弟用過的物品便像孩子似地悲傷哭泣。母親因患冠心病、腦血栓、小腦萎縮，三年後癱瘓在床，父親每天守護母親身邊，擔當起全職護理員。

偏偏這時，我和妻子的旅美簽證順利通過，若不盡快成行，所有的旅美努力將前功盡棄。萬般無奈下，我和妻子於陽春時節匆匆赴美，但住進美國的兒子家僅五個月，妹妹便傳來母親去世的噩耗，我連夜搭機回鄉料理母親後事，此後，我的全部牽掛便繫在了父親身上。

回鄉期間，我每天風雨無阻地前往父親家，為父親做些可口的飯菜，陪父親喝點小酒，直到星斗滿天才回自己的小家。

不久，我發現父親因悲傷過度出現血壓升高、視力下降情況，和弟妹們陪父親到醫院治療後備足藥品，陪伴父親過完新年和春節，在家鄉逗留五個月後才和妻子返美。

回到美國，濃烈的牽掛與惦念，讓我每周都藉由視頻通話問候父親；父親壽辰之日，我特意把在美國的兒子、孫子聚到視頻前與父親團聚。父親節這天，住在東北家鄉的父親迎來九十壽辰，和父親通話並送上深情的問候與祝福後，我的思緒又漂洋過海飛向大陸，在遼寧撫順一個名叫「將軍堡」的地方緩緩降落，興高采烈進入臨街樓房的三門洞三樓房間，再說一聲：「老爸，父親節快樂，生日快樂。」