小時候，我家住台中市西區五廊巷，是個城鄉交界之處。上小學時，去學校的一條小路途經農村，農村房屋多是「土角厝」或「草厝」，其中一家農村大戶，除飼養許多雞、鴨和豬隻，後院還有一個牛棚，養著幾頭耕田的黑色水牛和拉車的黃牛。傍晚，他家的男孩會帶著牛到五廊巷和農村交界處的大草坪吃草，他騎在牛背上、牛悠閒吃草那副愜意自在的樣子，讓我羨慕不已，也想試試騎牛的滋味。

一天放學後，我走過去，仰頭問牛背上的男孩：「你的牛可不可以借我騎一騎？」「牛不認識你，不會讓你騎。」雖被拒絕，但我一心想騎牛，隔幾天就問一次，某日他終於鬆口說：「我問了我爸，他說牛可以讓你騎，但你要拿你家的舊報紙來換。」

那個年代資訊封閉，知識分子家庭大都訂閱「中央日報」，報紙每天一份，看完便丟在牆角，沒多久就疊了一大落，不值錢的舊報紙拿來換牛騎，我求之不得，當場就答應，並好奇地問了一句：「怎麼你爸會想看舊報紙？」農村裡識字的人不多，我才有此一問。「不是看啦，我爸說早上去菜場賣菜時，可以拿來包青菜。」

第二天放學，我拿了一落舊報紙到大草坪，那男孩接過報紙，高興地讓我騎牛。我好興奮，可問題來了，牛背那麼高，怎麼爬上去？男孩說：「這簡單，我教你。從後面手拉住牛尾，腳蹬住牠的後腿，一跳就上去了。」他示範了一遍，要我跟著做，我心情忐忑地手拉著牛尾巴，他托著我的腿，用力往上一推，果然我騎上了牛背。

這頭老黃牛，從下面看上去不怎麼樣，騎上去才知道牠的背好高，牛背又像桌面一樣平，無處可扶，我坐得心裡有點怕，但牛就只是低頭吃草，一動也不動，呆坐了一會兒覺得沒勁，就問男孩：「能不能讓牛往前走走？」他回：「好啊，我叫牠走。」接著「駕駕」吆喝幾聲，那頭牛轉過頭看了看他，「哞——」地叫了一聲，就邁起牛步子，慢騰騰地走了起來。

我得意地騎在牛背上，沒料到，老牛竟欺負我。牠故意走過一棵矮樹，眼看樹枝迎面撲來，我已經來不及低頭，樹枝一下子把我的臉上刮出幾道血痕。「哇」我大叫了一聲，老牛仍沒事似地繼續往前走，那男孩則在旁摀著嘴偷笑。那是我第一次騎牛的驚險事件。

另一件騎牛的事件更悲慘，那次我差點進了醫院。這事太丟臉，我沒跟人說過，如今人事已渺，事過境遷，才敢把這件糗事說出來。

後來，我常去大草坪享受騎牛之樂，沒多久和男孩與老牛都成了好朋友。有一次，我騎在牛背上，嫌牠走得太慢，沒有奔馳的威風，問男孩說：「能不能叫你的牛走快些？」這一問問出了禍。男孩說：「這容易。」通常讓牛走快是拿繩子在牛屁股後面拍一下，但他故意掀起牛尾巴，握拳朝牛屁股用力捅了一下，那牛受到驚嚇，後腳一踢，不顧我還在牠背上就拔腿狂奔，沒多久我就滾落地上，牛後蹄硬生生地踏過我的右手掌，痛得我大叫一聲。那男孩嚇壞了，趕緊跑過來扶起我，我的手掌已經腫得像麵包一樣大，幸好只傷在肌肉，骨頭沒受傷。

回到家，吃飯時，我把右手插在口袋裡，卻瞞不了老媽。看到我腫脹的手掌，她吃了一驚，馬上幫我塗了跌打損傷的「藥洗」，一面包紮、一面心疼地說：「你這孩子，怎麼會弄成這樣。」我這才把事情一五一十全告訴老媽。

滄海桑田，斗轉星移，一晃眼，這些往事已過七十多年。回想起童年騎牛，除了那兩件意外，都帶給我無限快樂。

宋朝詩人雷震在七言詩「村晚」中寫到：「草滿池塘水滿陂，山銜落日浸寒漪。牧童歸去橫牛背，短笛無腔信口吹。」遺憾的是我當年沒有短笛，未能享受到這首詩中的閒情與悠然。