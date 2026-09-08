我們班上的「牧羊人」

一九七二年九月攝於北橫復興橋，照片右手邊是蘇武忠，左手邊則是筆者。

我的大學同窗蘇武忠，台灣北港人。因「蘇武牧羊」的典故，同學管他叫「牧羊人」，這也是他的筆名。

大三升大四那年暑假，校長請大師李遠哲回校短期教學交流，在我們系上開了一門課，講授他自己設計的分子束儀器的原理、製造與運用。那時候李老師還未獲得諾貝爾獎，但在美國已是正教授，大名鼎鼎，炙手可熱。我們班上有一大半同學慕名而來，暑假也留在學校上他的課。

課程結束後，距離開學還有個把星期，有同學提議去北橫，從新竹這頭入山到宜蘭出來，再由蘇花公路經台北繞回新竹。這個健行有七個人參加，走了三天，頭一天中午在橫跨大漢溪的復興橋橋頭拍照留念（見圖，作者無大圓提供），照片右手邊是蘇武忠，左手邊則是筆者。

蘇武忠雖然念理科，但顯然投錯了行，一身都是文學、史學、哲學的氣息。他喜歡讀書，說書店和圖書館是他的「氧氣供應站」，更喜歡寫作，在學校刊物上發表過不少作品，從論壇文章、散文、詩到小說都會寫，也代表學校參加校外的文藝戰鬥營、青年寫作會之類的活動。在我這什麼也寫不出來的人眼中，他也太厲害了，還好寫的不是我們本科的東西，不然這書怎麼念得下去？其實後來還真的念不下去，不過這是後話。

他在宿舍愛串門子，手裡拿著一個漱口杯，藉口要借奶粉、借方糖就敲門而入，接著順水推舟，站在門邊，一邊慢慢攪拌杯裡的糖，一邊與那些和他氣味相投的同學討論文章，推敲細節、斟酌文字。他個子不大，一雙圓圓的眼睛炯有神，眼珠轉上兩圈，似乎就已從同學身上捕捉到靈感，趕快回自己房間，振筆疾書，又成一篇文章。

現在回想起來，好像從來沒聽他說過化學本科的事，每逢考試，他抱著書，兩眼無神，一副度日如年、莫可奈何的感覺，考完試也不提考得如何，好像壓根沒這回事。考試一結束，他便一百八十度大轉變，精神一振，有如雨過天青，又鑽回他那詩詞歌賦的世界，判若兩人。

那趟北橫健行，第三天走到宜蘭，太平洋已在望，算是圓滿結束。第二天清晨八點，我們在旅店睡醒後，發現他留了一張紙條，寫著：「我先到頭城看日出，牧羊人留，清晨四點半。」幾個字仍是龍飛鳳舞。不料沒多久，就有同學傳話，說他在海邊被浪捲走了。好好的一個人一下子就不見了，他是我們班上第一個辭世的同學，出師未捷身先死，是那時候萬萬沒想到的事。

事後，班上同學把他寫的文字收集成冊，以「生之啼血」為題出版，以資纪念。大家並湊了一筆錢，在學校設立「蘇武忠獎學金」。他像是一顆耀眼的「慧」星，劃過長空，瞬間消失在太平洋的水平線下，如此才華橫溢的生命卻過早凋零，殊為可惜，令人痛心。