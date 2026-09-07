一九七六年，一個少年眼中的開封（下）

姥姥家和周邊的飯食則是另一種讓我難忘的開封味道。姥姥家門口有一家素包子鋪，幾分錢一個的韭菜、雞蛋 加粉條餡包子，皮薄得透亮，咬上一口，香味直往鼻子裡鑽。鐵塔公園門口的炒涼粉拌上蒜汁和豆瓣醬，和大伯家用豬肉和白菜調成餡包的餃子 ，配上大伯親手擀出的薄皮，吃在嘴裡只有一個字——香。

我還喜歡端著搪瓷盆幫姥姥到壓麵條店去壓麵條，店裡壓麵機把麵團壓成薄薄的麵片再切成細麵條，從機器出口垂下來，軟軟的像一匹白綢緞，空氣裡飄散的麵粉味，感覺像在過年。姥姥還會做甜湯，白麵加水後用筷子攪拌洗出麵筋，攪散後放進沸騰水中，沒有放糖，吃來卻滿嘴沁著香甜。

現在回憶起來，冬天姥姥在屋裡的煤火台上做飯的情景依然清晰，煤火台用青磚砌成，台面抹得光光的，上面甚至可以擺一張小方桌吃飯。姥姥坐在灶前拉風箱，火苗舔著鍋底，映得她臉上的皺紋忽明忽暗。

有時家裡突然停電，我卻有一點興奮，因為可以點煤油燈，我就著那點光趴在桌上看書，影子在牆上搖搖晃晃，彷彿也跟著燈光跳舞，整個世界也安靜下來。那個冬夜裡的小小身影，也成為回憶中最溫暖的一幅畫面。

古城裡的日子溫暖而平靜，一九七六年的中國卻是不尋常的一年：唐山發生大地震；周恩來總理逝世；朱德委員長逝世；九月九日，毛澤東主席逝世；隨後又發生了粉碎「四人幫」的重大事件。

對於一個不到十四歲的孩子而言，歷史並不是書本上的年份，而是通過街頭巷尾的廣播、周圍人的表情和生活中的變化，一點一滴地進入我的生命。

我所借讀的學校是姥姥家附近的開封市第二十六中學，一天，學校通知所有學生到操場集合，各班排好隊站在操場上等廣播，下午三點整，中央人民廣播電台傳來哀樂聲，播音員用沉痛的聲音宣布偉大領袖毛澤東主席逝世。

瞬間，操場上一片哭聲，我看見一名年輕的男老師不停地抽泣。不知道為什麼，我哭不出來，於是趕緊低下頭，又見旁邊一名女同學的眼淚一滴滴落在她的鞋上。那是我第一次感受到，國家大事原來離一個普通孩子的生活如此之近。

接著到了金秋十月，粉碎「四人幫」的消息傳來，開封街頭的氣氛也發生變化，人們臉上出現了久違的輕鬆和喜悅。我和同學們隨著人流遊行到龍亭公園，一路上彩旗招展，鼓聲震天，人們不停地喊著口號：「打倒『四人幫』。」那是我見過的最壯觀場面，紅旗從每一條巷子裡湧出，人們邊走邊喊，遊行隊伍愈來愈長，最後在龍亭公園前的廣場上匯成了一片翻湧的紅色海洋。秋陽把龍亭湖水染成了金紅色，水面上吹來的風帶著濕潤的、涼絲絲的氣息，我忽然覺得，這座擁有千年歷史的古城，正和所有開封人一起，長長地、痛快地吐出了一口氣。

遊行的熱鬧過後，生活又回到了尋常日子，家裡仍不寬裕，每人每月只能買一斤肉，去晚了還買不到；中秋節供應的月餅，每人也只有一塊，因為缺油，月餅硬得像石頭，姥姥把月餅放進鍋裡蒸軟，我們才吃得下去。大人們操心的事情，當年的我還不懂跟著發愁，我記住的是，在物質並不豐富的歲月裡，一家人相守的溫暖。

幾十年過去，開封已經改變太多，但在我的記憶裡，一九七六年的開封還一直停留在那個夏天——有永定門火車站昏暗的燈光，有綠皮慢車的聲音，有鐵路北沿街的大雜院，有開封古城的塔、寺、湖水和街巷，也有一個不到十四歲的孩子第一次走進古城時的模樣。

後來，我去過很多地方，也見過許多繁華的城市，但始終忘不了一九七六年的開封，忘不了那些普通而溫暖的日子，忘不了姥姥家的煤火台，忘不了停電後的煤油燈。那盞煤油燈雖然微弱，卻一直亮在我的記憶裡。