我所居住的社區坐落於靠近西雅圖 唐人街的半面山坡上，家戶都有郵局設置的格子郵箱，配有專用鑰匙，郵局工作人員每天按時駕駛郵政 車把信件送到各家信箱。

月前某日，我掏出鑰匙打開自家郵箱，裡面有一個邊角磨損的牛皮紙信封，左上角用圓珠筆寫著幾行英文地址，字跡瘦硬，收信人一欄卻是端端正正的鋼筆中文，我一眼便認出，那是劉老師的字跡。

我翻出上世紀八○年代初，中學畢業那年拍的全班合影，後排站著的正是劉老師，他穿著合身的白襯衫，戴著黑框眼鏡，頭髮梳得一絲不苟，上衣口袋總會別著一支鋼筆。課間休息時，我們常圍在講台邊看他寫字，他邊寫邊念叨著：「撇要有鋒，捺要有腳。」有一次我問：「劉老師寫字這麼漂亮，還要練字嗎？」他摘下眼鏡擦了擦，慢悠悠地說：「書寫是一種身體記憶。」

那時候我不太懂劉老師這句話的內涵，多年以後才隱約悟到言中之意。在他眼中看來，每個字從筆尖流淌出來，既有握筆的力度，也有運筆的速度，還帶著書寫者當時的心情。簡單地說，手寫字體是獨特的、不可複製的，這不就是一種身體記憶嗎？

說起來，很多年沒有再見過手寫信了。手機每天湧入幾十條消息，微信 上的紅點永遠點不完，郵箱則塞滿廣告和帳單，偶爾收到紙本信件，多半也是銀行寄來的通知，這封信竟捨不得馬上拆開，看著右上角貼著兩枚綠色的普通郵票，突然想起小時候集郵冊裡那些紀念郵票不知散落到哪裡去了？

我從書桌角落拿起一把小剪刀，沿著封口小心翼翼地剪開信封，展開兩張疊得整整齊齊的淺藍色橫格信箋，滿紙鋼筆字撲面而來，信的開頭引用了一首詩：「雨中鵲語喧江樹，風處蛛絲颺水潯。開拆遠書何事喜，數行家信抵千金。」這是唐代詩人李紳的「端州江亭得家書二首」，這句「數行家信抵千金」恰好與眼前這封信的情境相互呼應。

劉老師在信中說，他退休後，早前由大女兒申請辦理移居美國，現在住在紐約法拉盛唐人街，受聘於一家中文學校教華僑子弟認字、吟詩，額外開了一門鋼筆書法課。他強調：「來上課的多是華裔子弟，他們平時手機不離手，寫字的機會少得可憐。家中長輩看長遠，希望孩子們學會說中文，還能用中文寫字。」讀到這兒，我彷彿看見他站在異國的教室講台，手裡握著一支鋼筆，耐心地教導孩子們寫中文。

劉老師還說，前不久收到一封中學時代學生發來的問候信件，附有一張全家福，他怏怏不樂地說：「我收到電郵很高興，但總覺得缺失什麼？收到信可以反反覆覆看，甚至放在口袋，走到哪帶到哪。電郵呢，關上電腦消失了。」

這句話讓我心裡怦然一跳，我抬頭看看書桌上那支積了灰塵的筆筒，裡面插著幾支圓珠筆，電腦旁邊備著一支觸控筆，真正用來寫字的鋼筆，不知何時退出了日常生活？

信的末段，劉老師提到「僑批」這個詞。他說，早年華僑寄回家鄉的信叫「批」，信裡往往夾著匯款，既是家書又是憑證。僑批寫得認真，哪怕只報個平安，也端端正正地寫滿一頁紙，「我的手寫信啊，也算得上是新時代的僑批吧。」

此外，劉老師在信中提及一件事。中文學校有個華裔小孩，父母移民國外多年，在家只說英語，第一次用鋼筆寫自己的中文名字，三個字歪歪扭扭，但看得出他用了很大力氣。劉老師給他一朵小紅花，孩子高興得跳起來。此後，那個華裔孩子每節課都不缺，還說要學會寫全家人的中文名字。

讀罷劉老師的手寫信，我眼眶有些發熱，小心摺好信紙放回信封。過一會，在筆筒挑出一支舊鋼筆，擰開筆帽，墨水早已乾透，又找出一瓶放了不知多少年的藍黑墨水，兌點水，蘸幾蘸，在一張四開白紙劃幾道，筆尖有些澀，但還能寫。

我想，應該回覆劉老師一封手寫信了，單純告訴他，他信中說的所有話語，我全聽進去了。還要告訴他，從今往後，我也要重新拾起一支鋼筆，給海內外的朋友寫信，那些在手機或者電腦屏幕一閃而過的問候，終究不如落在信紙上面的字體熱情真切。每封信都是一個時代的僑批，記錄著寫信人的真心實意。

書桌上面，那個牛皮紙信封依然靜靜地置放著。今時今日，一封書信話傳承，數行家信抵千金。信封正面鋼筆寫下的幾行中文字體，橫平豎直，分明就是劉老師遠隔千山萬水，一筆一畫寫下的諄諄告誡之語。