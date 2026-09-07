二〇一四年六月至二〇一七年五月，我倆曾悠居比利時魯汶（Leuven），至今仍難忘那座優雅的古城。

八九一年的魯汶，是東法蘭克王國擊敗維京人的戰場；一四二五年設立的魯汶大學是世界最古老的天主教大學，十六世紀躍升為歐洲人文主義的學術中心。我工作的公司與魯汶大學及歐洲許多大學合作培育研究生，研究領域涵蓋半導體、能源、生醫等領域，並將研究成果與簽約的世界各地科技公司分享，也讓這座古城逐漸展現科技的活力。

熟悉英文環境的我勇敢地闖入陌生的歐陸，才驚訝地發現，比利時並沒有把英文列為官方語言。初抵魯汶用餐，攤開菜單，滿篇荷蘭文、法文和偶爾出現的德文，內心忍不住吶喊：「不要整我，我到底該點什麼？」幸好英語雖非官方語言卻相當普遍，再輔以手勢，還是能順利吃到美食。

魯汶與一般歐洲城鎮一樣都有圓環，我起初住在環外，每天搭公車上班，在魯汶大廣場旁轉車時，抬頭仰望那座精雕細琢的市政廳，覺得不可思議，因為一生從沒見過如此龐大的精緻藝術品。晚餐後常到大廣場散步，廣場對面是氣勢雄偉的聖伯多祿教堂（見圖，作者善強提供），附近有一座小金童雕像，整點會響起清脆鐘聲，我常佇立等待鐘聲響起，寄託思鄉之情。

法國浪漫主義作家維克多・雨果（Victor Hugo）曾盛讚布魯塞爾大廣場是世界上最美的廣場；我也帶著遠遊的情懷，認為魯汶大廣場才是我心目中世界最美的廣場，濃厚的學術氛圍更增添了它獨特的魅力。

公司同事中，多數是精壯幹練的弗拉芒人，少數是來自法語區的瓦隆人，工作時嚴謹遵循標準作業流程，效率很高。每周三，有些同事選擇不上班，陪伴孩子或照顧家人，政府的社會福利制度也支持。每周末當然不加班，每年還有數周的帶薪休假，十分重視工作與生活的平衡。

我這個六旬老翁不甘每周三孤獨留守，要求老闆准許我周三休假，老闆欣然同意。但當我再要求把工作日累積成「假期」，好在年底回美國陪伴兒子，老闆卻不同意，理由是休假必須依公司規定安排。如此一絲不苟，倒也有比利時人的作風。

我置身異國的大觀園，完全聽不懂同事間的對話，真有幾分似聾似啞、惶然自閉的感覺，後來我學會泰然自若，專注做好自己的工作即可。想起在純英語環境中常似懂非懂，在華語環境中說母語又容易言行莽撞，置身公司這個多語環境小當「透明人」，心境反倒寬敞。

魯汶市區有一座小童雕像，單手持書，水流象徵智慧之泉源源不絕地流入腦海。古城魯汶就像這座小童雕像，一手擁抱悠久的人文傳統，一手探索日新月異的科學技術，在世界舞台上獨樹一幟。