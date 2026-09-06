地皮子，是我很喜歡吃的一種野菜。在湘中鄉野，每當春雷乍響、春雨初歇，田埂、塘基和荒地上，便會冒出一種軟嫩的野生食材，青黛間帶點綠色，因形似木耳，有些地方稱它「地木耳」。它有個學名叫「普通念珠藻」，從生物分類來說，與木耳屬相差甚遠，但「地木耳」這個名字容易被人接受，也被正式被列入菜譜。

不過，「地皮子」這個名字很能點出它的本色，它真像是大地褪落的皮屑。天旱時節，它蜷縮成薄薄的黑褐色碎片，緊貼著泥土，乾癟枯澀，與塵土混在一起，幾乎難以分辨。待到春雷響起、春雨灑落，它便像被喚醒般飽吸水分，慢慢舒展，化作一片片溫潤、柔軟而滑嫩的薄片，鋪在田埂、塘基和路旁荒地上。鄉里老人還叫它「雷公菌」甚至「雷公屎」，小時候，我真因此相信它真是雷公在雷雨過後灑落人間的種子。

少時住在湘中鄉下，地皮子遍地皆是，每逢雨後初晴，泥土尚帶著濕氣，只要勤快些，邀上幾個小伙伴提著竹籃出門，不知不覺便能撿上大半籃黑綠而軟潤的地皮子。

真正費工夫的在後頭，它因貼著泥土生長，褶皺縫隙裡常夾著細沙、草葉，採回家後要耐著性子一點點擇去雜質，再反覆淘洗，直到洗淨泥沙，方可入廚。最家常的做法便是旺火快炒，配料也很簡單，新鮮辣椒切成丁，最好用紅辣椒，色彩更好看；再放些大蒜葉、蔥花或薑絲，既能增加香味，也有助於去除地皮子裡的泥腥味。

炒地皮子的祕訣是多放油，尤以豬油為佳，鄉下有句俗話：「只要有油，傻媳婦也能做出好吃的菜。」這話用在地皮子身上，似乎格外貼切。鄉間還有一句俗語：「豆腐盤作肉價錢。」意思是原本廉價的東西卻用了昂貴的成本來料理，用來形容地皮子也頗有意思。

地皮子雖隨手可撿，但要想炒得香又好吃，得捨得放油，但那時鄉下人家普遍缺油少肉，要做成一道像樣的菜，成本不算低，因此不會天天出現在餐桌上。

外出求學之後，地皮子漸漸成了我的鄉愁。二○○五年，我和同事開車到郊外練習駕駛汽車，每次練完車回長沙市區之前總要請教練吃飯，我又吃到了久別重逢的地皮子，只是菜單上改稱「地木耳」，成了餐館中成了一道特色菜。做法也略有變化，與煎雞蛋同炒，地皮子更加軟嫩還帶著糯彈的口感，如果把這道菜放在我小時候，可是相當奢侈的吃法。

之後到了廣州，我原以為要和地皮子徹底告別，有一次在一家頗有檔次的湘菜館菜譜上，意外又看到「地木耳」三個字，真有種他鄉遇故知的感覺，自然是非點不可。菜端上來後才發現，盤中的主角是肉和雞蛋，地皮子只是浮在湯汁上的點綴。嘗了一口，味道也與記憶中的不同，店家使用的是脫水乾貨，口感遠不及新鮮地皮子的柔嫩滑潤。

今年清明，我回國到老家為先人掃墓，順道去鄉間賞油菜花，不料花期已過。中午找了一家路邊的農家小餐館，我隨口問店家：「有沒有地皮子這道菜？」店家幾乎不假思索回答：「有。野外到處都有，我現在就去撿。」接著連採帶洗花了一個小時，店主問我要不要放豬肉、雞蛋等配料，我連忙說不用，我想吃的，就是小時候記憶中的那個味道，我還特別叮囑了一句：「油也別放太多。」

如今，種植與養殖技術日新月異，許多從前依靠天時的物產，早已可以人工栽培或養殖，地皮子上仍是野生採集為主。如此也好，就讓這地皮子成為天地饋贈給人們的一道難得的野味吧。