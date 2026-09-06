我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

我們的爸爸

梁聖屏
聽新聞
test
0:00 /0:00

那天看見大姊寄來她和F-86軍刀戰鬥機的照片，心中頓時湧起百般難以言喻的情感。對許多人而言，它只是台灣第一代噴射戰鬥機，是保衛台海的重要戰機；但對我們而言，它更是父親一生的象徵，也是我永遠的思念。

我們的父親梁國炤先生（見圖，作者梁聖屏提供），是中華民國空軍上校飛官，年輕時投身空軍，在那個風雨飄搖的年代，肩負保家衛國的使命。當時台海局勢緊張，空軍飛官每天都在藍天中與危險同行，駕駛戰鬥機，是一份令人敬佩的榮耀，更是一份隨時可能付出生命的責任。

F-86軍刀機是當時世界著名的噴射戰鬥機，也是中華民國空軍的主力機種，一九五八年台海空戰中，F-86搭載AIM-9「響尾蛇」空對空飛彈，創下世界首次以空對空飛彈成功擊落敵機的歷史紀錄，改寫現代空戰的歷史。我們的父親，就是那個時代駕駛軍刀機、守護天空的飛官之一。

然而，和平從來不是沒有代價的，即使不是在戰場上，飛行訓練與執行任務也充滿風險，每一次起飛，都可能是一場未知的考驗。

一九六一年（或一九六二年，依官方追晉紀錄），父親在執行飛行任務時不幸失事殉職，那年他只有四十多歲，而我僅是十歲的孩子，還不懂什麼是「為國犧牲」，只知道爸爸再也不會回家了。

從此以後，我們只能從母親、親友和父親留下的照片中，慢慢拼湊他的模樣，他那身英挺的空軍制服、胸前的飛行胸章，以及堅毅自信的笑容，都成了我童年最珍貴的記憶。

父親離開後，家裡失去了最重要的依靠，母親獨自肩負起家庭的重擔，我們在失去父愛的歲月中慢慢長大，直到成年，我才真正明白，父親不是拋下了我們，而是把生命奉獻給他最熱愛的飛行，也奉獻給他所守護的國家。

六十多年過去，當年的F-86軍刀機早已退役，許多曾經與父親並肩飛行的飛官也已凋零，但在我們心中，父親始終年輕，永遠是那位昂首走向跑道、仰望藍天的空軍飛官。

我常想，如果父親沒有那場意外，我們一家人的人生，是否會截然不同？然而，人生沒有如果，我能做的就是珍惜父親留給我的精神——勇敢、責任、忠誠，以及面對困難永不退縮的信念。

寫此短文，不只是懷念我們的父親，也是向那一代默默守護台灣天空的空軍飛官致敬。他們把青春奉獻給藍天，把生命交付給國家，讓後人得以生活在和平之中。

精華 FAQ

  • 文章主要懷念作者的父親梁國炤先生，他是中華民國空軍上校飛官。作者藉由回顧他的軍旅生涯與殉職往事，表達深切思念，也向那一代守護台灣天空的飛官致敬。

  • F-86軍刀機不只是台灣第一代噴射戰鬥機，更象徵當年空軍守護台海的關鍵力量。文中也提到它在1958年台海空戰中締造世界首次以空對空飛彈擊落敵機的紀錄。

  • 作者年幼時只知道父親再也回不了家，長大後才理解父親不是離棄家庭，而是把生命奉獻給飛行與國家。作者認為父親留下勇敢、責任、忠誠與不退縮的信念。

中華民國

上一則

2026苗栗美術名家年展「鄉野」開幕 邀大家感受土地與美學的洗禮

下一則

洗車小子許偉聖 匠人精神打造車美王國

延伸閱讀

半生舊夢歸

半生舊夢歸
品咖啡 念父親

品咖啡 念父親
夏烈和我

夏烈和我

河畔的父子修行

河畔的父子修行

熱門新聞

圖／想樂

千金難買早知道(上)

2026-08-30 02:00

千金難買早知道(下)

2026-08-30 18:00

平安無事是幸福

2026-09-02 02:00
圖／王孟婷

再牽手是何年

2026-09-05 02:00
1967年8月29日，出席第二屆亞洲報業會議的中華民國代表團啟程前往馬尼拉。代表團由聯合報發行人王惕吾（左）率領，團員包括國語日報社長洪炎秋（右）、經濟日報社長閻奉璋（中）、英文中國日報社長丁維棟（中後）等媒體人。（圖／聯合報系資料照）

想起洪炎秋

2026-09-03 02:00

千元鈔票

2026-09-02 02:00

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座