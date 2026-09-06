那天看見大姊寄來她和F-86軍刀戰鬥機的照片，心中頓時湧起百般難以言喻的情感。對許多人而言，它只是台灣第一代噴射戰鬥機，是保衛台海的重要戰機；但對我們而言，它更是父親一生的象徵，也是我永遠的思念。

我們的父親梁國炤先生（見圖，作者梁聖屏提供），是中華民國 空軍上校飛官，年輕時投身空軍，在那個風雨飄搖的年代，肩負保家衛國的使命。當時台海局勢緊張，空軍飛官每天都在藍天中與危險同行，駕駛戰鬥機，是一份令人敬佩的榮耀，更是一份隨時可能付出生命的責任。

F-86軍刀機是當時世界著名的噴射戰鬥機，也是中華民國空軍的主力機種，一九五八年台海空戰中，F-86搭載AIM-9「響尾蛇」空對空飛彈，創下世界首次以空對空飛彈成功擊落敵機的歷史紀錄，改寫現代空戰的歷史。我們的父親，就是那個時代駕駛軍刀機、守護天空的飛官之一。

然而，和平從來不是沒有代價的，即使不是在戰場上，飛行訓練與執行任務也充滿風險，每一次起飛，都可能是一場未知的考驗。

一九六一年（或一九六二年，依官方追晉紀錄），父親在執行飛行任務時不幸失事殉職，那年他只有四十多歲，而我僅是十歲的孩子，還不懂什麼是「為國犧牲」，只知道爸爸再也不會回家了。

從此以後，我們只能從母親、親友和父親留下的照片中，慢慢拼湊他的模樣，他那身英挺的空軍制服、胸前的飛行胸章，以及堅毅自信的笑容，都成了我童年最珍貴的記憶。

父親離開後，家裡失去了最重要的依靠，母親獨自肩負起家庭的重擔，我們在失去父愛的歲月中慢慢長大，直到成年，我才真正明白，父親不是拋下了我們，而是把生命奉獻給他最熱愛的飛行，也奉獻給他所守護的國家。

六十多年過去，當年的F-86軍刀機早已退役，許多曾經與父親並肩飛行的飛官也已凋零，但在我們心中，父親始終年輕，永遠是那位昂首走向跑道、仰望藍天的空軍飛官。

我常想，如果父親沒有那場意外，我們一家人的人生，是否會截然不同？然而，人生沒有如果，我能做的就是珍惜父親留給我的精神——勇敢、責任、忠誠，以及面對困難永不退縮的信念。

寫此短文，不只是懷念我們的父親，也是向那一代默默守護台灣天空的空軍飛官致敬。他們把青春奉獻給藍天，把生命交付給國家，讓後人得以生活在和平之中。