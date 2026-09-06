一九七六年，一個少年眼中的開封（上）

一九七六年七月二十六日晚，我還不到十四歲。一個炎熱的夏夜，哥哥送我來到北京永定門火車站，準備乘坐南下開封的火車。

那時的永定門火車站沒有今天大型交通樞紐的氣派，車站廣場人來人往，候車室裡擠滿旅客，候車廳裡的長椅是用幾條木板組合而成的，木板之間留著縫隙，坐起來並不舒服。昏暗的燈光下，空氣中瀰漫著從洗手間飄來的潮濕氣味，像下水道返潮後的氣息。候車的人們提著灰色的人造革行李袋，身旁有裝在網兜裡於路上吃的乾糧和水果，有人穿著夏天常見的跨欄背心，在人群中等待上火車。

晚上十一點，火車緩緩駛離永定門火車站，這是一趟綠皮慢車，沒有空調，只有硬座車廂，車輪有節奏地敲擊著鐵軌，我一個還不到十四歲的孩子就這樣離開北京，駛向一個陌生的城市。

經過二十多個小時的顛簸，第二天晚上八、九點鐘抵達開封火車站。然而，初到開封的我一時找不到出站口，最後從貨運站走了出來，好在姥姥家就在鐵路北沿街附近，我一路走，一路向路人打聽，終於找到姥姥的住處。那時的我並不知道，這座城市和這半年時光，會成為我一生難忘的記憶。

姥姥住在一個大雜院裡，是姥爺早年買下的，後來隨著時代變遷，院子裡的其他房屋陸續住進不同人家，姥姥只保留了北廂房。其中住著五戶人家，有車夫、鐵匠還有一戶姓孟的老兩口，孟爺爺家經常有好吃的，每當他們炸油條、做麻花，總會送給我一些，對一個剛來到開封的孩子來說，那些帶著油香的食物，成了我最早記住的開封味道。

那個時候，生活條件還不太方便，院裡的人家需要到離家約五分鐘路程的地方挑水，姥姥年紀大了挑不動，鄰居們常幫她把水挑回來。大雜院裡的住戶雖都不富裕，可平時彼此照應，誰家有困難，鄰居們都會搭把手。大雜院裡每天充滿各種生活的聲音，鐵匠家常傳來鐵匠老婆數落丈夫的聲音，有時能聽到拉車人家媽媽打罵孩子，他們家有七個孩子，老三是我的同學。現在回想起來，那些聲音並不只是嘈雜，而是一幅一九七六年普通百姓生活的畫卷。

一九七六年七月二十八日，唐山發生大地震，北京一些學校的教學設施受損，開學時間因此推遲，父母決定讓我到開封借讀半年。於是，在這座被稱為七朝古都的城市裡，我迎來了人生中一段特殊的時光。

開封的秋天，對於一個從北京來的孩子而言，處處都是歷史的註腳。熱心腸的堂哥常在周末騎著一輛二八加重自行車帶我四處轉悠，那時的我不知道北宋東京城曾有過的繁華，也不了解這座城市的興衰，那些殘存的古蹟卻成了我這個半大孩子最好的遊樂場。

我們去過鐵塔。它名為「鐵塔」卻不是用鐵鑄成的，而是因千年前的工匠以鐵色琉璃磚砌成塔身，遠望如鐵鑄般凝重得名。歷經近千年風雨，它依然靜靜佇立，陽光照在鐵色琉璃磚上，泛著青灰色的光澤，像一位經歷千年歲月的老人，沉靜而莊嚴。對當時的我來說，它是一個讓我忍不住想探索的神祕古老建築。

我們還在秋高氣爽的日子登上龍亭遠眺，開封城內湖水相連、楊柳依依的景致盡收眼底。堂哥指著腳下的土地告訴我，這裡曾是北宋皇宮的舊址，腳下一級級青石台階彷彿還帶著大宋王朝的溫度，隱隱訴說著王朝興衰和文人墨客留下的舊夢。

最吸引我的，莫過於大相國寺，這是「水滸傳」中魯智深倒拔垂楊柳的地方，雖已無當年的宏大氣勢，但古剎的鐘聲、斑駁的古樹仍帶著濃厚的市井煙火氣。牌坊下面人頭攢動，糖畫、吹糖人、捏麵人......讓我這個北京來的孩子看得目不暇接，覺得這些古老的建築和熱鬧的市井生活，是開封送給我的一份特別禮物。

真正讓我記住開封的是街巷裡那些瑣碎平常的生活。從大相國寺往家走，我喜歡繞道走馬道街，這條老商業街上，鋪面一家挨著一家，最吸引我的是元隆呢絨綢緞店。店門口掛著深藍色布簾，滿屋都是布匹的清香，一匹匹花布靠在木頭架子上，有碎花的、格子的、杏子黃的、藕荷色的，我伸手摸一摸，布料滑溜溜的，涼絲絲的，讓人捨不得離開。那些色彩鮮艷的布匹就像一個美麗的新世界。

再往前走，是開封市百貨大樓。雪花膏櫃檯在最裡面，賣的是上海來的品牌「百雀羚」和「友誼」，擰開一個個鐵皮小圓盒的蓋子，那股白蘭花混著蜜糖般的香味便飄出來。我買不起，就站在櫃檯前聞一會兒，竟像偷偷吃到了一顆糖般的滿足。