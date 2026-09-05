那天，美國德州 （Texas）達拉斯（Dallas）天色清和，長空澄澈，微風習習。抬眼望去，窗外枝椏之間，數隻麻雀玲瓏輕巧，蹦跳於細枝之上，身姿機敏靈動，細碎清脆的啾鳴此起彼伏，喚醒了沉睡的大地。

麻雀雖小，五臟俱全，微渺軀殼之中，亦藏鮮活生命，本當予以善待。正如唐代白居易「鳥」詩云：「誰道群生性命微，一般骨肉一般皮。勸君莫打三春鳥，子在巢中望母歸。」

我憑窗靜觀雀影，鳥兒亦偏過頭，帶著幾分怯意警惕回望。望著牠們自在嬉戲、無憂翩飛的模樣，心底不由慨然：眼前怡然自得的生靈，大概全然不知，數十年前，牠們曾在故土遭遇過一場舉國而動的無妄浩劫。

上世紀五○年代，為求糧食增產，麻雀因啄食田間穀物，與老鼠、蒼蠅、蚊子一併被列入「四害」，且位列其首，計畫十餘年內予以根除。一九五八年，轟轟烈烈的除四害運動席捲大江南北，聲勢浩大的「人雀大戰」就此拉開帷，彼時舉國動員，民眾揮舞彩旗、敲擊鑼鼓、燃放鞭炮，吶喊之聲不絕，意在驚擾雀鳥，使其無處棲落，日夜奔逃不休，終至力竭墜地而亡。

當年我任職小學教員，校方依部署組織師生一同參與驅雀。孩童心性天真，無不歡欣鼓舞，拋下紙筆奔出課堂，敲臉盆、揮掃帚、高聲呼喝，四下喧囂鼎沸。時至今日憶及此景，依舊百感交集，幾分荒誕，幾分悵然。

於孩童而言，趕鳥只是一場熱鬧遊戲，無從體察世事得失。而今回望往事，唯有唏噓。麻雀竊食五穀，不過是生靈天性，罪不該蒙受滅頂之災；為驅雀而停課擾學，更是本末倒置，得不償失。時代大勢之下，縱然我與不少百姓心中已覺不妥，也只能眼見這場浩大運動肆意蔓延。

危難之時，幸有張勁夫挺身而出，仗義執言，他曾受教於陶行知，求學南京曉莊師範，後追隨先生興辦山海工學團，復奔赴延安投身革命，建國之後主持中科院工作，深諳自然生態的平衡之道。他不懼時論，以中科院名義上書陳情，援引中外生物學者實地調研結果：麻雀雖取食少許穀物，卻大量捕食農田害蟲，護佑稼禾，益遠大於弊，切不可大肆捕殺。

詳實客觀的調研報告遞呈之後，有關方面權衡生態得失，於一九五九年政策作出調整，麻雀終得沉冤昭雪，摘去「害蟲」的汙名，四害之中以臭蟲替換之，這場興師動眾的圍剿方才落幕。回溯整件往事，教人深思人與自然相處的要義。

如今羈旅異國，又見麻雀翩躚，聲聲啾啁，譜成一曲自然樂章，不覺想起明代陸九淵護生詩句：「天地之大德曰生，微物雖小皆有情；同生宇宙空間內，莫向生靈施暴行。」寥寥數語，盡是華夏自古便有的好生之德，樸素而珍貴的生態理念。

小鳥臨風而鳴，似在詠嘆萬物共生之美，詠嘆塵世安寧，詠嘆世間永沐平和。清風漫過，把這細碎啼鳴送向四方，也輕輕落進人的心底。