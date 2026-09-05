一九八二年，過膩了美國式「朝九晚五」上班生活的我，在一本菸草業專業雜誌「Tobacco Reporter」上看到一則徵人啟事：「一家新加坡 公司欲招聘一名有經驗的菸草化學家，負責設立品質管制研究室。」當時，五歲大的女兒剛上幼兒園，回到家裡已是一口流利的英語。我一直希望下一代既能說中文，也能說英文。新加坡治安良好、社會進步，又是一個使用多種語言的國家，便投函申請。

申請函寄出後不久，我接到一通從新加坡打來的電話，是名叫瑪文的美國人，操著濃重的美國南方口音問我：「公司在新加坡，但在印尼 泗水有一座菸廠，你申請的工作地點在印尼，還有興趣嗎？」說實話，我自小在台灣長大，大學畢業後便赴美留學、工作，從未去過東南亞，我沒有立即拒絕，只對他說：「請給我一個星期考慮。」

放下電話後，我立刻打電話向一名張姓球友的父親請教印尼的情況，張伯父曾任職海外農耕隊工作，足跡遍及世界，他說：「泗水是印尼第二大城市，生活條件應該不至於太差，倒是可以考慮。」一個星期後，我答覆瑪文「有興趣」，沒想到這個簡單的回答，竟大大改變了我的下半生。

一九八二年美國獨立紀念日前後某天，瑪文和他的老闆彭先生從維吉尼亞飛到肯塔基州路易維爾（Louisville）和我見面，彭先生邀我和太太先到印尼看看再決定要不要接受這份工作，後來他還打電話用福建話對我說：「如果太太和孩子不喜歡住在印尼，也可以住在新加坡。」感受到彭先生的熱忱，我答應先到印尼實地參觀後再作決定。

我和太太將兩個女兒交給妻弟夫婦照顧，並安排假期前往印尼泗水，暫住瑪文在泗水住處的客房。瑪文的住宅是一棟荷蘭式老建築，地面鋪著褪色的磨石子，浴室熱水時有時無，晚餐則由本地女傭烹調西餐。當晚，太太明白地告訴我：「如果泗水只有這種住宅，我不會考慮搬來住。」

第二天清晨，我們前往三寳麟公司（PTHM Sampoerna）參觀，當時老廠區設備相當陳舊，甚至沒有現代化的菸草處理設備，廠裡約兩千名女工在廠房裡用手捲菸、包裝，讓我幾乎不敢相信自己的眼睛。彭先生說，公司的創始人是華人移民林生地，來自福建安溪。恰好與我的新竹祖先同鄉。

隨後，瑪文又帶我們前往泗水南部的倫庫特工業區（Rungkut Industrial Estate）參觀一座正在興建的新工廠，緊鄰辦公大樓的實驗室已完工但裡面空空如也，我所應徵的工作就是在三年內規畫這座實驗室直到順利運作。公司還派了一名會說英語的秘書小姐帶我們參觀泗水國際學校、到幾個高級住宅區看房，在泗水停留一天一夜後返回路易維爾。

回程途中，我一路思索著這個可能改變全家命運的重大抉擇。如果繼續留在美國，為撫養兩個孩子，我和太太都得繼續工作；搬到泗水，家裡可以雇用傭人，太太不必再為工作和家務兩頭奔忙；但讓兩個孩子放棄在美國成長的環境，我又過意不去。太太始終沒有明確表達意見，而我有些「靜極思動」，心想也許這正是命運送來的一次機會，索性破釜沉舟，帶著全家到印尼去冒一次險。

於是，我向新加坡公司提出薪資和附加條件，包括在泗水工作的三年期間，公司必須負擔全家的住房，提供一部專用汽車和當地俱樂部的會員資格；每年給予一個月假期讓我們一家人回美國探親等等，沒想到公司對我提出的條件幾乎照單全收。

接下來，我們先後變賣了一些家具、鋼琴和擺飾品等，一名姓林的同事兼好友答應幫我把房子出租。十一月中旬，我正式向美國公司提出辭職，同事們非常驚訝，但知道我要回亞洲工作，也紛紛祝福我。

為了替我們送行，路易維爾的網球朋友特地舉辦了一場惜別球賽，祝醫師夫婦也在家中為我們餞行，邀請了所有與我們熟識的朋友。那晚，我的心情格外沉重，一直在想兩個孩子能不能接受如此巨大的變化，朋友們卻不斷向我敬酒，盛情難卻之下，結果正如王翰「涼州詞」所說：「醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回。」只不過，我是醉倒在祝家的客廳沙發上。第二天酒醒後，我感到十分尷尬，更可憐的是祝太太，我酒後嘔吐讓她不得不更換客廳的地毯。

一九八二年十二月中旬，我們一家四口離開了路易維爾，離開了美國，飛向一個陌生而未知的國度，去迎接一段不可預知的未來。