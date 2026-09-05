前排右一是里克，第二排右一是作者雨文。（圖／作者雨文提供）

二○二六年四月十日晚上八點多，我坐在電視機前觀看「阿提米絲二號」（Artemis II）穿越大氣層、濺落太平洋的全過程，阿提米絲二號創下了人類載人飛行距離地球最遠的新紀錄，四名宇航員的專業技術令人仰望，這讓我不禁想起了里克。

我考取註冊會計師執照後找到的第一份工作，是在法國安盛集團旗下在北美的航天保險 公司，公司業務是為發射衛星的運載火箭及衛星提供保險，再分派給其他保險公司，這類保險的帳目筆數不多，金額卻十分龐大。公司位於馬里蘭州貝塞斯達市中心一棟大樓最高層，總裁是前宇航員弗雷德里克·豪克（Frederick H. Hauck），他個子不高，話也不多，平日對人總是和顏悅色，我們都暱稱他里克。

我是公司裡唯一的亞洲人，為方便同事稱呼，我在公司使用了一個與小名「莎莎」相近的英文名字Sarah。入職後第一次會議，里克讓大家依次發言，我聽到他點名Sarah便急忙開口，說完後才知道自己搶在財務總監之前發言，她的名字也叫Sarah。只見里克笑著說：「這樣吧，財務總監是Sarah B.，你就是Sarah C.。」財務總監姓Bonner，我姓Chen，從此再也沒有弄錯過。

里克的外祖父是一位海軍中將，受外祖父影響，里克在麻省理工學院取得核工程碩士學位後，成為一名海軍飛行員，之後參與了海軍航空系統的試飛與研發工作。

與他的海軍飛行生涯交織在一起的是他的太空飛行生涯，一九七八年，NASA選中里克成為宇航員。一九八四年十一月八日，他擔任發現號太空梭STS-51-A任務指令長，帶領四名隊員成功回收帕拉帕B-2和韋斯特六號兩顆衛星，堪稱壯舉。

一九八六年，挑戰者號太空梭發生事故，七名太空人全部罹難。兩年後，美國太空梭首次重返太空，NASA特別選用五名經驗極為豐富的太空人組成機組，執行任務的是發現號，里克擔任指令長，帶領包括他在內共五名機組人員完成任務。後來，他又重返海軍體系，擔任海軍太空系統部門主管，並於一九九〇年六月一日自海軍現役。

里克累計飛行時間超過五千五百小時，其中四百三十六小時在太空。我在和里克在同個大樓裡工作時並不知道他這段令人肅然起敬的人生經歷，只知道他是我們的總裁。

公司的業務龐大，但整個公司只有十三個人。老總里克經常忙於對外聯絡與公關事務，我們這些律師、註冊會計師和行政人員則坐鎮辦公室，處理日常業務。

里克來辦公室時，總是和氣地向大家打招呼、問好，沒有絲毫「大人物」的架子。有一年，辦公室進行翻修，大家只能擠在一半的辦公空間裡工作，作為補償，公司每個星期五都請全體員工出去吃午飯。每到星期五，大家從上午開始便討論中午要去哪一家餐館，里克非常隨和，總是聽大家的意見，那幾個月我們幾乎吃遍貝塞斯達市（Bethesda）中心的好餐館。

每逢聖誕節，里克也總會讓辦公室主任預訂高級餐廳，帶大家一起慶祝，馬里蘭州切維蔡斯（Chevy Chase）的La Ferme和北維吉尼亞州泰森斯角（Tysons Corner）的Morton's The Steakhouse等餐廳，我們都曾去過。

公司還會送酒給員工，里克會親自拿著酒瓶詢問大家：「要紅酒，還是白酒？」工作之餘，我的意外收穫之一就是漸漸學會品嘗葡萄酒，也認識了卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）和夏多內（Chardonnay）等葡萄品種。

有一次，辦公室替里克慶祝生日，他頭戴王冠，男士們戴上大臣帽，女士們則戴著女侍衛帽，里克和另外四名男同事聽任我們幾個女士安排。平日裡一本正經的辦公室，那一天大家無拘無束，玩得十分開心。