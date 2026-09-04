前後算起來，我一共住過三次防疫旅館。

西元二○二一年九月，正值COVID-19疫情 期間，我在台灣的一名摯友住進了醫院，處於生死邊緣。為見他最後一面，我急忙買了機票 從美國返回台灣。一到洛杉磯機場就感覺到不同的氣氛，排在我身後的一名老伯是回台灣探望他九十多歲的母親，臉上是「再不回去見一面，將會遺憾終生」的神情；排在我前面的一個年輕人是回去探望他六十多歲的媽媽，他說在美國打工賺了一些錢，一定要回去看看已兩年半沒見的媽媽。我不禁想，千山萬水加上疫情，也阻隔不了遊子對母親的思念。

下飛機到了桃園機場，在工作人員指引下，我搭乘防疫專車前往台北市一家防疫旅館。這家旅館是朋友事先替我訂好的，我被安排住在二樓一間約八坪的房間裡，開啟為期十五天、第一次住防疫旅館的隔離生活。

每天，我都要量體溫並自行檢測是否感染COVID-19，不准踏出房門，房間裡備有許多瓶裝水，每日三餐放在房門外，餐點豐盛可口，有時還附上一根香蕉或一顆蘋果。朋友也可以替我購買水果或衣物送到樓下櫃台，由旅館人員轉交給我。

旅館的空調開得很冷，我把小窗打開想透透氣，外面正下著毛毛雨，忽然間，我的鼻子塞住了，幾乎無法呼吸。「哎呀，我的過敏又發作了。」我趕緊把窗戶關上，但房間裡的溫度控制器似乎無法調節，怎麼轉還是冷，打電話給櫃台人員也無法解決，只好打電話給朋友，請他們買厚襪子、厚褲子和毛衣送到櫃台轉交給我。

食、衣、住都解決了，剩下的是「行」的問題。不准踏出房門，我只好在室內繞著家具來回走動，這時就得感謝3C產品，我用平板電腦播放KTV音樂，跟著伴奏在房間裡走步子，我選的是歌是「初戀女」，歌詞優美。雖說電子產品長時間使用對眼睛不好，但在這種近乎「關禁閉」情況下，它的確讓隔離的日子好過許多。

每天，親友都把醫院裡的消息告訴我，我的摯友在鬼門關前走了一遭，終於可以出院休養。總算，我還是見到了他。

第二次入住防疫旅館是考慮到價錢而上網訂了一家高雄的旅館，我的房間在三樓，面對公園，視野極佳，滿眼都是綠色，望著窗外欣欣向榮的景象，心裡突然升起一種希望：疫情終究只是暫時的，不久後一定能得到控制。

三餐都是便當，仍然按時放在門口，菜色沒有第一次隔離時豐盛，但味道不錯。朋友們還替我訂了番茄、橘子、蘋果和香蕉，由超市送到旅館櫃台，補充我的營養。或許因為高雄靠海，也或許因為我每天都在房間裡散步健身，身體的抵抗力較佳，這一次沒有再發生過敏。

這回我播放的KTV音樂是「外婆的澎湖灣」，旋律親切，我隨著音樂在家具之間唱著、走著，十五天一到，我終於「被放出來」了，開始正常的生活。

第三次入住防疫旅館前，我在網上訂到第一次住過的同一家旅館，這次的伙食沒有那次好，分量比較少，精緻程度也差了一些，不過有朋友替我訂來超市的食物和水果，我也就很滿意了。

現在回憶起來，那幾次住在「防疫旅館」裡的日子，彷彿已是上一輩子發生過的事情。