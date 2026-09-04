西湖

認識揚州，我是從一首詩開始的。

二〇二〇年，新冠疫情 驟然來襲，世界各地紛紛採取隔離措施。我居住的美國俄勒岡州 波特蘭市（Portland, Oregon），學校和各類學習中心都不得不停止線下授課，轉為線上教學，我所教授的中文課程也從教室搬上了屏幕，與學生們每周的面對面也化作鏡頭前的一次次互望。

轉眼到了翌年歲末，聖誕與新年將至，疫情依舊未散，我與學生仍無法歡聚一堂，心裡不免生出幾分悵惘。一天外出購物，熟悉的聖誕歌曲在耳畔響起，驅散了幾分孤寂，我忽然想到：西方人以聖誕歌聲傳遞節日的溫暖，而中華文化自古也有吟誦詩文的傳統，那些穿越千年的詩句，是否也能成為彼此相連的一座橋梁？

於是，我萌生了舉辦線上古詩朗誦會的念頭，開始尋找一首適合二十名左右學生接力誦讀的詩作，張若虛的「春江花月夜」便浮現在腦海。這首被譽為「孤篇壓全唐」的千古名篇共三十六句，每四句換一韻，音律婉轉悠揚易於誦讀。我將全詩分配給學生們，每人兩句，讓他們各自在家錄製誦讀視頻。一位熱心的家長傾注大量心血，將一幀幀零散畫面細心剪輯再配上古典琵琶曲，匯成一幅詩意長卷，我們爲它取名「同吟一首詩」。就這樣，「春江花月夜」讓疫情期間無法相見的師生，出現在了同一段視頻中。

後來，疫情逐漸過去，但每逢冬季，我們依然堅持學詩、讀詩，年年舉辦「同吟一首詩」。而這首詩背後的創作背景，又將我帶向一座充滿詩意的城市——揚州。「春江花月夜」寫於何處眾說紛紜，但張若虛是揚州人，它終究與揚州有著深厚的淵源，於是，揚州漸漸成了一座令我嚮往的詩意之城。

今年春天，懷著對「春江花月夜」以及詩人張若虛的敬仰，我終於踏上揚州這片土地。恰逢柳絮飄飛時節，我與兒時好友同行，走進這座被無數詩人吟詠過的江南名城，漫遊詩意盎然的瘦西湖（見圖，圖／作者吾鄉提供）。

四月的瘦西湖，湖水澄澈如鏡，我與好友漫步於煙柳依依的湖畔，恍惚間，我想起「春江花月夜」中的詩句：「空裡流霜不覺飛，汀上白沙看不見。」那些輕盈飄飛的柳絮，宛如春天最柔軟的筆觸，在天地之間重新寫下這一聯千古名句。沿湖繼續前行，我們來到聞名遐邇的二十四橋，湖光塔影之間，耳畔彷彿又響起詩人的吟唱：「鴻雁長飛光不度，魚龍潛躍水成文。」

直到遊罷瘦西湖，我才漸漸讀懂了幾分「春江花月夜」。原來，那些寫進詩裡的情與景，並非遙不可及的意象，它們藏在湖畔輕拂的柳絲裡，映在波光瀲灩的湖面上，也留在我和好友暢談的話語之中。千年的詩句穿越時空，與眼前的情景悄然重逢，而我，也終於循著那首陪伴自己多年的「春江花月夜」，在暮春時節，與揚州相識了。