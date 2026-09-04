前些日子，朋友傳來一段記錄上海「陝西南路」的短視頻，畫面中，經過城市改造後的這條街已面目全非，但還是勾起了我不少回憶，畢竟那是我生於斯，長於斯的地方，是童年和青春的座標，我的人生驛站。

陝西南路原名亞爾培路，是舊法租界內一條南北走向的馬路。視頻中介紹了我熟悉的步高里、陝南邨等已成歷史保護建築的民居，但靜謐的街道如今成了嘈雜的商業區，難免有些惆悵。

最初與我結緣的是鄰近淮海中路的原上海市體育館，那時人們習慣稱它「市體育館」，這裡原來是法國人建的回力球館，後來成為當時上海規模最大的室內體育館。一九五六年，舉重運動員陳鏡開在這裡打破最輕量級挺舉世界紀錄，是新中國首位打破世界紀錄的運動員。

隨著乒乓球運動員容國團在一九五九年獲得世乒賽男單冠軍，乒乓球運動在中國掀起空前熱潮，還是小學生的我很快就愛上這項運動。因消費不起高檔球館，價廉、親民的市體育館僅需一毛錢就能租一小時球檯，成了我的首選，我常在課餘或假日約幾個小夥伴去打球。

一九六一年，第二十六屆世乒賽在北京舉行，中國湧現一批新生代的優秀運動員，賽後在市體育館與上海乒乓球隊進行一場表演賽，我有幸到現場觀戰，親眼目睹了心目中的「英雄」，是我兒時一次難忘的經歷。

隨著新的上海市體育館落成，市體育館降格為盧灣區體育館，在我出國那年又因市政建設需要而被拆除。其實，作為上海體育史上的一個圖騰，我覺得它是有保留價值的。

復興中路口的上海電影院，舊稱上海大戲院，則承載著我另一段兒時記憶。在那個年代，看電影對我來說是一種奢侈享受，上海電影院推出的周末學生專場給了我難得的觀影機會，記得每周日早上放映兩場，分別是八點的「早早場」和十點的「早場」，票價才五分錢人民幣，星期天遇上喜歡的電影，我總會起早前往。

上世紀五○年代末，進口了不少外國影片，其中，「巴格達竊賊」中小偷坐著飛毯騰空而起的鏡頭，以及「莊西女王」騎馬奮勇殺敵的英姿還縈繞腦際。由住在陝南邨的著名女演員王丹鳳主演的電影「護士日記」，其中插曲「小燕子」曾風靡一時，「小燕子，穿花衣，年年春天來這裡⋯⋯」的歌聲，至今我仍能哼唱。

陝南邨對面、離電影院一箭之遙的「聲歌琴行」則是另一種別樣情懷。文化大革命徹底中斷了我的求學道路，在厭倦了腥風血雨的殘酷鬥爭後，一次偶然機會接觸到了小提琴，竟讓我愛不釋手，也因此經常光顧這家琴行購買學琴所需用品，還時有奇遇。

當時流傳「八億人口八台戲」，西洋古典音樂被視為「封、資、修」產物被全面取締。琴行除了賣樂器也兼修理，常有專業音樂團體在取回樂器時會試奏一曲。一次一名中年男子試拉一架進口手風琴，「匈牙利舞曲」和「馬刀舞」讓人聽得熱血沸騰，琴行工作人員試琴技藝也不俗，都成了我的免費音樂會。多年後因女兒學鋼琴，我與琴行的毛經理和蘿師傅還成了朋友。

位於永嘉路和復興中路之間的文化廣場是上海著名地標，文革期間改名為「文化革命廣場」，功能也更「革命化」，經常舉行全市性的批鬥會和公審大會，還有人當場被判死刑就立即執行，「犯人」被押上卡車後一路南行直赴刑場，淒厲的警笛聲劃破寧靜的天空，陝西南路見證了最草菅人命的一幕。

紹興路口的盧灣區圖書館則見證了我人生幾個重要節點。掩映在繁茂梧桐樹下的這幢乳白色三層洋樓，原是中國科學社的「明復圖書館」，為紀念中國科學社創始人、中國第一位美國哈佛大學博士胡明復，後劃歸上海圖書館系統。

一九七七年，國家決定恢復中斷十年的「高等學校招生考試」，上大學是我從小的夙願，這消息恰如給了我一劑興奮劑，無奈學業因文革荒廢十年，但反而開啟我第一次與命運搏擊的征程。工作之餘和每逢周末，我便一頭扎進盧灣區圖書館閱覽室，短短兩個月啃完高中三年的數、理、化課程，並順利考上大學，成為恢復高考後的首屆大學生，盧灣區圖書館功不可沒。

上世紀八○年代末、九○年代初，出國留學熱潮方興未艾，年過不惑的我萌生去國外闖蕩一番的想法。得到家人的理解和支持後，我立馬投入赴美讀研究所前的托福和GRE考試，再次與命運短兵相接。但年齡大、基礎差讓我必須花費比別人成倍的努力，盧灣區圖書館再次成為我備考的「戰場」，一年多時間裡幾乎天天與它相伴，太太則承包了全部家務，讓我專心準備。

一九九二年六月十六日，是我人生中值得紀念的日子，我順利通過面試，拿到赴美留學簽證，從此改變我和我們全家的人生軌跡。盧灣區圖書館是我的「福地」，我心存感念。

今天的陝西南路早已今非昔比，但原來的那條路依然存在於我的記憶中，我人生的某一部分留在了那條路上。如今年長的我身在異鄉，但每當想起上海，腦海裡浮現的仍是那條安靜的馬路——梧桐樹影下的陝西南路。