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富陽石灰

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杭州富陽的石灰素來頗有名氣，因其質地純白、渣芯極少，數百年來行銷四方，在工程典籍中仍可查閱到關於「富陽灰」的記載，足見當年石灰產業的輝煌。在我老家仍有不少「石灰窯」遺址，還有相傳燒石灰致富的家族故事，年代可溯至明初。

「富陽灰」聞名於世要感謝富春江，如果沒有這條水運通道，僅靠肩挑手扛，這種地方特產大概率只能自給自足，上難達金衢徽，下無法到達杭嘉湖。

石灰的原料是石灰石，經高溫鍛燒後成為石灰，不僅可以做建築材料，是營造「白牆黑瓦」江南建築色彩的主要原料，也可以成為天然的「化學製品」，變身為農田中的殺蟲劑和土壤改良劑。石灰還是手工造紙原料的醃製劑，富陽能成為「中國千年造紙之鄉」，石灰立了大功。

從富春江北岸方圓縱深數十公里，石灰石儲量極其豐富，我從小喝的水中就有一股濃濃的「石灰味」，暖瓶使用不到一年，瓶壁上就會沉積上一厚白白的石垢皮。這樣的水質對外人來說會難以下嚥，而對於生在斯、長在斯的我來說，卻是一種鄉愁。

這樣的地質條件形成了獨特的喀斯特地貌，這裡有全國知名的「瑤琳仙境」、「九霄碧雲洞」溶洞景區，溶洞裡千姿百態的鍾乳石，就是石灰石、水和時間相互成就的大自然傑作。我的老家就在「九霄碧雲洞」的山南，山體中分布著大大小小的溶洞，是我童年探險、消暑的好去處。

從我記事起，村裡就有石灰窯，常年煙火不斷。燒製石灰最初用的是木材，改用黑煤後，石灰窯周邊寸草不生，無法充分燃燒的黑煤產生的刺鼻氣味令人窒息，有時還會飄到村子裡。我卻喜歡石灰窯，因為石灰出窯後，工人分揀出的殘渣會傾倒在窯外，我拿把小鋤頭在殘渣中翻找小石灰，有時收穫頗豐，常得到父母的表揚。

這裡的石灰質量極好，加水溶化後就像雪花膏一樣白，與黃泥攪拌、乾燥後硬如水泥，是那個沒有水泥年代常用的建築黏合劑。

古往今來，有不少文人墨客吟唱過石灰，但都沒能超越于謙的「石灰吟」：「千錘萬鑿出深山，烈火焚燒若等閒；粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間。」據說這首詩是于謙十六歲所寫，表達了詩人的氣度和追求，也把石灰上升到了文化和精神的層面。  

于謙是杭州人，而明代杭州及周邊地區採石、燒灰的情況極為常見，因此有人判斷，極有可能是于謙見了「富陽灰」之後的有感而發。我查閱了不少史料仍無法證明，但這次考證讓我有了另外一個意外的收穫。

晚清至民國年間，我的祖上在富春江支流邊一個名叫淥渚的地方經營一家石灰石礦，燒好的石灰通過船運到杭州、上海，我的曾祖父當年就經常住在上海打理石灰生意。

蔣介石是浙江人，老家在寧波奉化溪口，他的父親蔣肇聰也做石灰生意，所售石灰在史料中記載是從富陽進貨。當時從富陽進石灰必須走水路，而我曾祖父的石灰石礦是水路邊最大的一個，蔣肇聰極有可能是向我祖上採購的石灰。但這只是我的猜測。

正是因為這些有趣的聯想，如今再讀「石灰吟」覺得格外親切，石灰對我來說也有了特別的意義。現在，那些石灰窯因為生態問題，幾十年前就大量關停，曾經興盛一時的石灰產業慢慢淡出了歷史舞台。

每年或春、或秋，我會挑一個風和日麗的日子，去杭州西湖邊三台山一帶的于謙墓前祭拜，至今已七載。每每站在于謙墓前，總是要默誦一遍「石灰吟」，想起于少保在「土木堡之變」中的忠貞為國，雖歷經數百年，仍能感受到滌蕩人心的浩然之氣，這樣的祭拜，對我而言，年年都是一次靈魂大洗禮。

精華 FAQ

  • 主要因為富陽石灰質地純白、雜質少，加上富春江提供便捷水運，使產品能運往杭州、上海及更遠地區，形成長期興盛的地方產業。

  • 作者提到石灰是建築、農業與造紙的重要材料，也描述家鄉飲水帶有石灰味、石垢厚積，說明石灰早已深度融入富陽的地質、產業與日常記憶。

  • 因為作者認為石灰不只是產業，更承載文化與精神意義；他每年祭拜于謙墓，誦讀石灰吟，從忠貞清白的詩意中獲得深切的精神洗禮。

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