在美國佛羅里達州 最南端有一串由珊瑚礁等地質形成的島嶼，統稱為佛羅里達礁島群（Florida Keys），島與島之間由公路和橋梁連接，從邁阿密南下約百餘英里，便可抵達群島西南端的著名島嶼——基韋斯特（Key West）。

基韋斯特位於美國本土最南端附近，氣候溫暖宜人，每逢冬季就吸引一群群被當地人稱為「雪鳥」（snowbirds）的季節性居民與遊客南下避冬。由於周邊海域盛產龍蝦和海螺，當地居民自稱是「海螺共和國」（Conch Republic）的國民。不過很少有人知道，在基韋斯特的一個離島上，還有一所占地十八英畝美國農業部所屬的動物檢疫所，成立約三十年留檢動物無數。

蘇聯解體後，核武競賽終止，美國核武發展的經費隨之縮減，當時能源部國家實驗室大幅裁員，在那裡工作的我因年資尚淺也收到了遣散書。沒想到幾個月後，我會成為基韋斯特這所檢疫所的工程主管。

我到職時所裡檢疫的動物是南美洲的駱馬 （Llama） 和駝羊 （Alpaca），主要防止口蹄疫傳入美國。檢疫所的畜舍每次可以留檢六百頭駝羊，為期九十天，加上進口商每每輸入懷孕的母獸，九十天下來生產的小駝羊接近百頭，讓我一個搞工程的人也常要臨時充當產婆，上班就像進了一所大動物園。

畜舍裡除了進口的駱馬及駝羊，還有總數大約留檢動物十分之一的本土牛和豬當前哨兵，萬一有口蹄疫病原，這些牛和豬首先會出現症狀，一旦證實就撲殺，由檢疫所中的三座大焚化爐銷毀。

幸好，我在職期間鎮沒有發生重大疫情，原因很簡單，對進口商而言，進口動物若染疫將面臨極大損失，所以他們在秘魯或玻利維亞選種時都特別小心。

尤其一隻駝羊在美國的平均售價約三萬美元，珍貴的甚至可以賣到十萬美元以上高價，以一批六百頭的貨為例，加上進口後在所內出生的幼駝羊，總值超過兩千萬美元，而進口商的成本不過兩千多元一頭，獲利不可謂不豐。

其間還發生過一件有趣的事。邁阿密的海關常沒收走私進入美國的大麻，一年下來大約囤積了兩三百磅，需要用特殊車輛專人護送運到內陸的總部銷毀，所費不菲。有次在扶輪社會員聚會時，海關的負責人和我聊起這件事，我說我們有很大的焚化爐，或許我可以向上級請示，順便幫他們焚燒掉這些大麻，可省下許多費用。我們兩人分別請示上級獲准後，在聖誕節之前，海關就運送了二十多包的大麻讓我們處理。

當天的天氣氣壓比較低，空氣擴散條件不佳，大麻焚燒後的煙一度布滿了基韋斯特的海灣上，許多放船的人們由於吸進了這些大麻煙，都感覺到輕飄飄的，卻不知道是什麼原因造成，此事還被當地的小報報導。後來我在扶輪社開會時說了此事原委，大家笑彎了腰。而後每年聖誕節前，我們都會循例焚燒這些被沒收的大麻，也算是給當地居民一個小小的「聖誕禮物」，這當然也是一句玩笑話。

小駝羊一身軟毛，抱起來比抱貓和狗舒服好幾倍，但駝羊雖然極為溫馴，被惹毛時也會反擊，牠們的武器就是吐口水，口水味道極濃，吐在臉上好幾天都無法消失。有一名動物技士自以為和這些駝羊們相處融洽，有次抱著牠們親吻，沒想到其中一頭毫不領情，一口「濃痰」正中他的臉，逗得大家哈哈大笑。不少從各地調來服務的動物技士與駝羊們產生感情，甚至用自己的名字替新生幼獸取名，美國人率真隨性的一面表露無遺。

檢疫期結束後，十幾輛大型卡車陸續開來，把這些動物運往牠們的新家。動物技士們忙著把牠們安置上車，我則站在一旁，看著這些相處了數月的「老朋友」一一離去。那一刻，我真想為牠們唱一遍驪歌，即使將來還有緣再見，恐怕也是面對面不相識了。