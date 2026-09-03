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九溪風雨

梓影
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婚房的牆上掛著大大的婚紗照，是幸福者的愛情見證，也寄託著人們對未來美好生活的憧憬。可占據我房間一整面牆的，卻是一張九溪風景照（見圖），它未經裝裱，直接貼在牆上二十載。

風景照遠景是煙雨朦朧的龍井山，雖隱於風雨後，卻藏不住層巒疊嶂的蒼翠。中景是青綠蔥鬱的樹木，經春雨洗滌後更顯清潤。

最搶眼的是一簇如火般盛放的紅杜鵑與花前奇石，猶如一位飽讀詩書的隱者，背手立於蒼茫天地之間若有所思。近景波光粼粼中，那株剛冒出新芽的小樹苗，展現出旺盛的生命力。

這張風景照中的每一處景物、每一個角度都如此靈動又耐人尋味，每當目光觸及這張照片，我總會生出無限遐想，而當思緒回到現實，腦海中浮現的是當年拍攝這張照片時，溫馨而浪漫的情景。

二○○七年，我和先生陪家人過完春節，便開始我們的蜜月之行。我們從揚州到上海再遊江南，那是我第一次不跟旅行團出遊，因為先生在上海讀了四年書，這次我們兩人自由行，我很放心地把行程交給他安排。

一般的熱門景點，我以前跟旅行團時大多去過，所以每到一座城市，先生總會先買一張最新版的地圖，仔細指出新開發的景點讓我自由選擇行程。那種隨意而愜意的感覺，讓我體會到自由行的樂趣。

重遊有「人間天堂」美譽的杭州讓我耳目一新，特別是先生在旁繪聲繪色講述許仙和白娘子的相遇，時而壯志激昂地吟唱「滿江紅」，時而俯首輕嘆「山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休？」為這趟旅程增添了不少情趣。我最喜歡看他站在蘇堤邊，揚起右手，感慨萬千地吟道：「大江東去，浪淘盡，千古風流人物。」繼而望向如鏡的西湖水，悵然若失地說：「人生如逆旅，我亦是行人。」

「審美疲勞了嗎？」他笑著問我，「我帶你去九溪。那裡的風景雖不能和九寨溝一概而論，卻別有一番清幽野趣，而且一般旅行團不太會安排。旁邊還有山路可以上龍井山。」先生的安排和見識，確實比我遇過的許多導遊還要周到。

九溪，就像藏在西湖這塊碧玉後的翡翠，正如先生所說，這裡遊人不多，像是走進了自家的園林。我們沉浸在如詩如畫的景色之中，忽然風雨驟至，還是先生反應快，立刻拉起我的手跨過小橋，躲進一處小小的山洞裡，那一刻覺得那山洞彷彿是專為我們兩人預備的避風港。

人們匆匆從雨中走過，不忘回身拉同伴一把，有人牽著手跨過小拱橋消失在風雨中，他們或許不知道，自己在慌亂中流露的真情，成了我們眼前最動人的畫面。

春雨綿綿洗去了山林的塵埃，先生不失時機地舉起相機，將眼前這一瞬間定格成永恆。隨後，他即景生情，吟詩說詞，讓眼前搖曳於風雨中的飄渺仙境增添了幾分人間味、煙火情。

九溪十八澗兩側均為山林與茶園，沐浴春雨後更是仙氣環繞，我們興致盎然地往龍井山方向走去，山路崎嶇蜿蜒，天色漸暗，四周只剩我們兩人。正當我不忍看他背著已因爬山而疲累的我繼續前行時，終見前方轉彎處透出一點燈光，迎面而來的敦厚笑容，立刻讓我的疲憊消失了大半。山中人家端上用龍井山泉烹製的家常菜，格外清新可口，尤其那道才五十元人民幣的龍井茶焗全雞，令我回味至今。

九溪裡那場風雨同行，讓我深信，只有歷經多番風雨，人生才更美滿、感情才天長地久。

精華 FAQ

  • 因為這張未經裝裱、貼在牆上二十年的照片，承載了作者對蜜月旅程的回憶，也連結起當年在九溪遇雨、同行、拍照與共餐的珍貴情感。

  • 他們先在西湖遊覽，後轉往遊人較少的九溪，途中遇到春雨驟至，兩人躲進山洞避雨，又繼續攀往龍井山，最後在山中人家享用家常菜。

  • 作者認為，九溪的風雨同行讓她體會到，人生若經歷多番波折與考驗，感情反而更能沉澱、升溫，進而走向長久與美滿。

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