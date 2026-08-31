一九五○年初，父親帶著我們一家人從北京南下香港 就職。那年我還不到六歲，並不知道這一別，竟再也回不到那座曾經住過的四合院。

多年後，我重訪故居，四合院早已不復存在。更令人痛心的是，藏在閣樓裡的家譜與舊照片也早已不知去向。那些珍貴的記憶，究竟還靜靜躺在世界的某個角落，等待有一天與我們重逢？還是早已化為灰燼？我們無從得知。

從此以後，我再也見不到疼愛我的五姥爺、五姥姥，也再沒有機會與曾經因逃難而住在我們家的兩位大姊姊，一同到北海公園滑冰。

這次南行，究竟只是一趟單純的遷徙，還是一場與過去徹底的斷裂與流離？難道真如托馬斯．伍爾夫（Thomas Wolfe）在一九四○年出版的小說「You Can't Go Home Again」（你不能再回家）所說的那樣：人終究再也回不到從前的家？

南行途中的細節大多已模糊，但有兩件事，始終烙印在我的腦海裡。

第一件，是在漢口碼頭看見拉船的縴夫。與我們同行的王老師望著他們發出驚嘆：「唉呀，這哪裡是人啊？」小姨好奇地問姥姥：「他們的皮膚怎麼又乾又黑？身子怎麼那麼彎曲，背上還有一條條疤痕？」姥姥告訴她：「他們整天在風裡、日頭底下幹活。你看他們拉的船多沉重，身上的縴繩有多粗，日子久了，身子都快壓垮了。」

小姨又問：「那他們為什麼要做這種事呢？」「為了生活。」「什麼是生活？」姥姥沉默了一下，說「你長大就懂了。」小姨默然許久，又問：「他們唱的是什麼歌？」姥姥說：「那是生活的呻吟，生命的哀歌。」

後來到了深圳，我們住在羅湖橋附近的一家旅館，等待前往香港。那裡擠滿了和我們一樣準備過境到香港的人，我注意到一群青年，也許是因為他們說著我聽得懂的國語，又或許是他們在熙攘人群中顯得格外俊朗，我聽見他們低聲商量著第二天如何過關，有人說：「別再討論了，乾脆我們就衝過去。」另一個人附和道：「好，就這麼決定。」

第二天清晨，我們正在飯廳吃早餐，後門忽然被猛地推開，一個年輕人慌慌張張地衝了進來，大聲喊道：「他們怎麼都走了？怎麼把我一個人留下了？」我一眼便認出來，他是前一晚那群青年中的一個。飯廳裡頓時陷入一片死寂，所有人都帶著驚愕的神情望著他。

後來，當我們一家人隨著擁擠的人潮走過羅湖橋，踏上香港土地時，我緊緊牽著父親的手，又死死拽住他的衣角，一步也不敢鬆開。許多年後我才明白，當年那個被同伴遺留在旅館裡的年輕人的恐懼，不知不覺間成了我的恐懼；他的不安，也成了我的不安，而正是這份恐懼，讓我在人潮洶湧的橋上，始終沒有放開父親的手，保護著我。

抵達香港後，父親在蘭頭山（今鳳凰山）租下一棟石砌的英式度假小屋，屋前種著結滿鮮紅果實的冬青（English Holly），宛如聖誕卡上的圖案，大人再三告誡我，千萬不能把那些有毒的紅果子放進嘴裡。父親的一名好友馬叔叔住在步行約十分鐘的一座小山頭上，是我們最近的鄰居。

站在後院向下眺望，可遠望隔海的九龍；夜幕降臨時，對岸的霓虹燈閃爍如星。山中懸崖峭壁，飛泉瀑布，草木繁茂，花香襲人。在那個動盪不安的年代裡，父親和同事們終於尋得一處可以安身的地方，得以專心工作，暫離外界紛擾。

白天，姥姥帶著我和小姨在山間遊玩，然而每當夜幕低垂，夢境便隨之而來。我夢見縴夫們唱著蒼涼的哀歌，也夢見自己在人潮混亂的羅湖橋上，沒有抓緊父親的手，與家人走散。我在夢中一邊走、一邊哭，不停地尋找我的家人，途中遇見那個正尋找同伴的年輕人，我們一起走著，漸漸地，我們都變成了在河邊拉船、黢黑又被縴繩拉彎了身體的縴夫。