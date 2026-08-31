二○一二年作者一家訪問白宮西翼，作者（右一）所穿正是他鍾愛又合身的淡灰色西裝。（圖／作者張達聰提供）

中山裝曾是中國男性最具代表性的服裝之一，因與孫中山關係密切而得名，後來由於毛澤東經常穿著這種服裝，西方媒體又常把它稱為「Mao suit」（毛服）。中山裝的特徵是立翻領、對襟，以及上下左右排列整齊的四個口袋，方便攜帶隨身物品，有些款式會在左胸袋附近設置筆插孔供插放鋼筆，彷彿也在提醒旁人：此人不只是穿衣，還頗有幾分文化人的派頭。

至於西裝和領帶，上海人有時把西裝稱作「洋裝」，以「西裝筆挺」形容穿著體面。可在那個年代，穿西裝、打領帶的形象，大只能從電影或新聞照片中偶爾看到，總讓人聯想到外國人。

其實，我小時候家裡牆上也曾掛過一張鑲在鏡框裡的西裝照片。那是父母在四○年代拍攝的黑白結婚照。照片中的母親穿著一件淺色格子旗袍，父親則是一身剪裁合體的西裝，敞開的衣領間露出一條醒目的斜紋領帶，說他英俊瀟灑毫不為過。可自從我懂事以後，卻從未見父親在任何場合再穿過西裝，顯然隨著時代改變，這身衣服已不合時宜。文化大革命爆發後，父母知趣地把那張照片收了起來，以免惹來不必要的麻煩，後來那張照片不知流落何方。

等到我步入社會，開始談戀愛，母親一再叮囑我：「總要穿得像個樣子，人靠衣裝嘛。」我拗不過母親的好意，只好省下工資，隨大流去上海西藏路口的中百一店買來大路貨藏青中山裝，又配上一雙黑皮鞋，穿起來也算像模像樣。後來，好事將近。我和妻子喜孜孜地到上海照相館（原名「萬象照相館），拍攝我們人生中重要的結婚照。

那時已進入八○年代，社會氣氛逐漸開放，西式婚紗和西裝也開始重新受到歡迎。照相館裡設有婚紗和西服出租服務，鼓勵準備結婚的小兩口試穿西式禮服，我們也未能免俗借來一身裝備，粉墨登場，拍下了一張至今難忘的婚紗照。

照片中，我和妻子情意綿綿地相依在弧形樓梯的扶手前，妻子頭披白紗，手捧鮮花；我的西裝左襟別著一朵白花，左手拿著一副白手套，多少有點裝腔作勢的味道。不過，那的確是我人生中第一次真正穿上西裝，拍攝完畢後，我便老老實實地脫下來奉還，只是逢場作戲而已。我甚至忍不住想，父親結婚照裡的那套西裝，會不會也和我一樣是照相館提供的道具呢？

後來，我申請赴美國攻讀研究所，通過各種考試，開始向具體學校提出申請。這時，我覺得自己也該正兒八經地置辦一套屬於自己的西裝了，總不能以後還靠租借。妻子的表妹小雲正巧是個製衣高手，當時在專為外賓服務的上海友誼商店服裝部工作，她自告奮勇要親手替我做一套西裝，不收手工費，但布料要由我自己準備。

於是，妻子陪我到南京路上的協大祥綢布店仔細挑選，最後買回一段我十分中意的淡灰色毛料，以及用來做襯裡的布料。原料到手後，小雲立刻替我量身裁衣，不辭辛勞地利用好幾個休息日，替我做好人生中第一套真正屬於自己的西裝。穿上身後，我感覺大小鬆緊都恰到好處，再配上一條另外購買的紅色條紋領帶，感覺自己搖身一變成外交官，彷彿隨時都可以去聯合國開會。

我就是穿著這套神氣十足的西裝登上赴美的班機，開始了充滿挑戰的留學生涯。此後，這套西裝也成了我的門面，每逢研究所舉辦較正式的活動，我總要把它翻出來穿上，欣然赴會。雖然多少又是逢場作戲，卻也覺得頗有面子。（上）