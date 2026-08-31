有些東西，是一代人真正搬過、做過、燒過，後來才慢慢消失的。蜂窩煤就是其中之一。

現在的城市裡，已經很少有人再燒蜂窩煤，而改用天然氣 或液化氣，擰開開關，火就著了，做飯、燒水都方便得很。可在從前，尤其一到冬天，幾乎家家戶戶都離不開蜂窩煤，燒水、做飯、取暖，全靠那一個個黑乎乎的煤球。

那時候一入冬，院子裡就開始忙起來。城市裡有專門賣煤的煤店，既賣散煤，也賣已經做好的蜂窩煤。做好的省事但貴一些，很多人家為省錢還是買散煤回來自己打，有人家一次就拉回幾百斤散煤，像小山一樣堆在牆邊。煤剛運到，地上會落下一層細細的煤灰，人走過去，鞋底很快就染黑了。

接下來是和煤。先把煤鏟開，再一桶一桶地往裡面加水，以鐵鍬拌勻，水量要掌握得恰到好處：太稀，壓不成形；太乾，壓出來的煤球容易散掉。

真正費力的是做蜂窩煤。院子裡放著沉甸甸的鐵製模具，上面裝著一根長長的壓桿，中間排列著一圈小孔，煤球打製出來後，裡面會留下許多整齊的小圓孔，形似蜂窩，因此得名「蜂窩煤」。

大人不停地鏟煤、填煤、壓實，再將模具中的蜂窩煤一個個脫出來，整齊地排放在院子裡。剛做好的蜂窩煤還是濕的，一碰就容易裂開，得放在院子裡晾曬，黑壓壓的一大片蜂窩煤整整齊齊地排開，看上去竟有一種奇異的安靜。

到了冬天，便開始燒蜂窩煤，每天，天還沒亮，大人已經起床生爐子，先塞一點廢紙引火，再放些細木頭，火苗起來後再把蜂窩煤壓進爐膛。火剛點著時，屋裡會瀰漫著淡淡的煤味，等火慢慢燒透，爐上鐵壺裡的水也開始發出聲響。大人們會拿火鉤輕輕撥動爐中的煤，讓火燒得更旺。

小孩子最喜歡蹲在爐邊烤手，爐口裡的火紅通通的，映在人的臉上也泛起紅光，有時爐子上會放幾個紅薯，烤久了，屋子裡便飄起一股甜甜的香味，小孩子守在旁邊等紅薯烤熟，拿在手裡還燙得厲害，卻捨不得放下，一邊吹著熱氣，一邊急著往嘴裡送。冬天裡呵出的白氣，和爐火映出的紅光，至今想來仍覺得溫暖。

爐子上總是擺著各種東西，有的人家會在煤爐上安放鐵圈或爐盤，再架上一個水壺，壺裡的水幾乎整天都是熱的。熬粥、蒸饅頭、煮飯全靠那團火。冬天的許多記憶都是圍著爐子發生的，有人坐在旁邊補衣服，有人低頭擇菜，有人捧著搪瓷缸慢慢喝著熱水。窗外寒風凜冽，屋裡的爐火卻一直亮著，偶爾還能聽見爐中的煤塊輕輕爆裂的聲音。

有一次，半夜裡屋子忽然冷了下來，爐火不知什麼時候熄了，大人摸黑起身重新引火。屋裡安靜得厲害，像一下子失去了人氣，直到爐膛裡重新泛起紅光，屋子裡才慢慢恢復暖意。

後來，天然氣、液化氣、電磁爐等一樣一樣地走進家門，院子裡的煤堆漸漸消失，黑乎乎的煤爐也被搬走。現在的年輕人已經很少見過蜂窩煤，可在那個年代，很多人的一天，就是從清晨生起爐火、點燃第一塊蜂窩煤開始的。

那時候的日子，很多事情都要靠人一點一點親手做出來，可也正因為如此，人對「暖」這件事記得格外深刻。如今才慢慢明白，很多舊東西讓人難忘，並不是因為它們有多好，而是那裡面留下了一家人真實過日子的痕跡。