軋公交車的日子（下）

公交車車廂裡的戲碼層出不窮，有的午飯盒被擠翻，有的腳被踩到，還有個別人憋不住，釋放「阿爾巴尼亞氣體」——這是上海人對放屁的一種調侃——頓時引來周圍捂著鼻子的人罵「缺德」。

最令人煩惱的，莫過於突然有人高喊：「哎呀，我的皮夾子被沖忒啦！」（上海話，意為被偷了）頓時，車廂裡一陣騷亂，司機聞訊，往往會先把車停靠路邊，詢問失主是否需要馬上開到局子裡去。

所謂「局子」，在上海人的口語中就是指警察局，一旦到了那裡，所有乘客必須下車挨個接受檢查，起碼耽擱幾個小時。司機話音剛落，車裡便是一片反對聲：「上班遲到要扣工資。」「開會傳達重要文件勿好缺席。」「阿拉約好醫生看毛病。」等等。

於是有人喊話小偷：「兄弟，幫幫忙，快點把皮夾子摜出來。」片刻後若仍毫無動靜，便有人提議大家不要東張西望，甚至打趣說，大家都看車頂，方便小偷把皮夾子扔出來。如此折騰一番後，不久果真發現地上有個皮夾子，大家像踢足球似的，一路把它踢到失竊者腳下，失主檢查確認東西沒有缺少，皆大歡喜，慶幸車子總算可以繼續前行。

改革開放以後，原本吃皇糧的研究所逐步轉向自負盈虧，單位收入有盈餘，作為職工福利之一，財務部向公交公司租用了一輛上下班接送專用車，在職工居住比較集中的地方設立幾個候車站，其中一個站離我家不遠，從此我便擺脫了「軋車子」的煩惱。車廂裡，同事們輕鬆愉快地談笑風生，遇上嚴重塞車時，我們還會跟司機開玩笑：「別急，慢慢開，只要上了你的車，隨便什麼時候到，都不算遲到。」

離開國門之前，我只聽說美國交通方便、四通八達。到達美國後，我去圖書館上班，從家門口到目的地，公交車只需行駛三站路，卻要換乘兩輛車，而且兩條線路的靠站時刻又無法銜接，前後耗時近一小時。再加上有些公交站之間相隔很遠，許多道路又沒有鋪設人行道，步行既不方便也不安全。

自從我學會開車後，只需十分鐘，便可以風雨無阻地到達圖書館門前。有人說，在美國不會開車等於沒有腳，仔細想想，與「寸步難行」相比，當年在上海軋車子又算得了什麼？

當年的公交車雖然擁擠，平頭百姓之間卻能互相容忍，在彈丸之地還不時演繹著各種令人啼笑皆非的劇本。時過境遷，如今回頭再看那些軋車子的歲月，卻別有一番滋味在心頭。