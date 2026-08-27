我已退休 多年。退休前，我曾在幾家美國大公司工作，和公司的清潔工一直保持著良好的關係。在辦公室工作過的人都知道，按照正常上下班時間，很少有機會見到清潔工，一般來說，清潔工作不能打擾辦公室人員的正常工作，因此通常會選擇在上班前或下班後清掃。我從事的是計算機數據庫方面的工作，經常有一些工作需要在非正常上班時間完成，因此有不少機會碰到公司的清潔工。

每當遇到清潔工，我總會主動親切地和他們打招呼，時間久了，我甚至能叫出其中一些人的名字。同事看到我和清潔工如此親切，似乎有些不解，問我：「你怎麼好像是他們的朋友？」我便回答：「是啊，因為我曾經也是他們中的一員。」我說的絕非假話。我真的當過清潔工，是在將近四十年前。

一九八七年初，我到匹茲堡大學讀研究所，先在專門為外國學生開設的英語班讀書，五月中旬，英語班結束後，暑假開始，我卻不能像其他學生那樣安心度過暑假，因為當時我就讀的戲劇系雖然答應秋季給我助教金，但每個月只有三百多美元，而且要到九月份才開始領，根本不夠支付房租和生活費，那時美中兩國的收入差距很大，我要想方設法賺錢。

其實當時我已經有一份工作，是在一家中餐館洗碗，每天下午五點工作到午夜，我便想在暑假白天再找一份工作。有一天，我在學校的布告欄上看到一份招聘清潔工（janitor）的廣告，我隨即打電話過去，對方讓我馬上去面試。我來到一棟大樓裡的辦公室，接待我的是負責清潔工作的主管，是一位中年男士，非常有禮貌地接待我。面試非常短暫，他只問了我幾個問題，就說可以雇用我，第二天就可以上班，這份工作出乎意料地「得來全不費工夫」。

離開他的辦公室時，除了高興又有些困惑，因為我從未聽說有中國留學生在匹茲堡大學當清潔工。在過去的觀念裡，清潔工似乎是一種「低等」的工作，我不禁想，自己去做清潔工會不會引起別人在背後議論？但轉念一想，我在中餐館做洗碗工，不也是一種「低等」的工作？在生活所迫、選擇有限的情況下，做洗碗工、清潔工，不偷不搶，靠自己的辛勤勞動賺錢養活自己，有什麼丟人的？生存下來才是最重要的。

翌日清晨，我五點多就起床，因為匹茲堡大學清潔工的工作時間是早上六點到下午兩點。起床後，我匆匆吃過早餐，並帶上準備當午餐吃的三明治，自己準備午餐的原因很簡單，就是為省錢。我從住處步行到匹茲堡大學那棟大樓，二十分鐘後到大樓裡我主管的辦公室報到，他簡單介紹工作情況後，帶我到大樓六樓，把我介紹給一位名叫華倫（Warren）的清潔工，華倫就成了教我做清潔工作的師傅。

華倫是一位中年非裔男士，他帶我到樓層裡清潔工使用的小間，讓我坐下，十分詳細地介紹清潔工的基本工作，又把小間裡各種清潔工具一一介紹給我，例如拖把、掃帚、抹布、吸塵器等，然後就帶著我，推著專為清潔工使用的小推車，開始了清潔工的培訓。

清潔工作從早上六點開始，這時大多數人還沒有上班，正方便清潔工打掃。首先是男女廁所，華倫教我，打掃廁所，尤其是女廁所，一定要先站在門口大聲喊幾聲，確認無人後才能進去打掃。開始工作前，要在廁所門前放上「正在打掃，請勿入內」的牌子，公告大家就此止步。

打掃完廁所，我們開始用吸塵器清理走廊，接著再打掃教室等地方，我按照華倫的要求幹活。他還告訴我，這一層有教授的辦公室，但一般不需要打掃，除非教授特別提出要求。

就這樣，時間很快過去，到了早上九點多，教授、學生以及其他人員陸續來到，華倫帶我回到清潔工的小間，讓我坐下休息，我問他什麼時候再工作，他說：「等有需要的時候再做。」不過後來除了倒掉走廊上的垃圾袋，其實也沒幹什麼活。在培訓的一個星期裡，華倫對我非常友好，每當我做錯事情，他總是非常耐心、委婉地指出來。一星期培訓結束後，我正式開始了清潔工的工作。

（上）