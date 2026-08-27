我一生中，曾經居住過三個地方。它們分別是大陸、台灣和美國，三個地方在不同的人生階段，給了我不同的生活經歷，也在我的生命中留下了難以磨滅的印記。

第一個故鄉，是大陸。

我於一九三七年出生在江蘇省高郵縣，五歲那年，父親去世，幸而母親在中學任教，我才得以和母親相依為命。抗日戰爭期間，為了躲避戰亂，母親先帶著我逃到南京。一九四九年一月，時局劇變，我又隨姨父、姨母，以軍眷身分撤退到台灣。因此，大陸是我的第一個故鄉，也是我人生最初的記憶所在。

第二個故鄉，是宜蘭。

抵達台灣後，母親幸運地在宜蘭農業職業學校，也就是大家所稱的「農校」找到教職。我則進入宜蘭中學就讀，高中畢業後考進台灣大學，接受大學教育及軍訓，直到一九六○年赴美留學。念大學期間，每逢寒暑假，我都會回宜蘭陪伴母親，那時從台北坐火車回宜蘭，我數著一路上穿過的一個又一個山洞，直到終於看見大海，再看到熟悉的龜山島，心裡便高興起來，因為馬上就要到家了。

我常常懷念住在宜蘭的日子。當時在宜蘭市讀書的男學生大致有兩個選擇：進宜蘭農校或宜蘭中學。農校屬於職業教育，不少學生畢業後直接就業。農校在日治時期已具規模，校園和校舍的規畫都比較完善，我和母親便住在學校的教職員宿舍裡。

母親替我買了一部二手腳踏車，我每天騎著它上下學。每班平均有四十多名學生，大半是農家子弟或軍公教人員子弟，沒想到在同學眼中，我竟然還是令人羨慕的一員。其實，母親的薪水十分微薄，我們母子倆的生活過得相當節省。印象中，那時很少吃豬肉、牛肉和雞肉。宜蘭靠近海邊，又有許多河流，魚蝦相對便宜，因此我們家經常吃魚。母親生長在高郵湖畔，從小就對魚蝦十分熟悉，在她的影響下，我也練就了一身吃魚的本領。

除了學習正規課程，學校裡還經常舉辦各種比賽，例如歌唱、演講、作文、智力競賽和數學競賽等，優勝者可以得到書店贈送的文具。那時「台灣新生報」為學生開闢了一個「學府風光」專欄，學生可以投稿，寫一兩百字的短文，被採用便能獲得新台幣五元稿費，這對當時的我來說是很重要的零用錢。

每天到圖書館等著閱讀「台灣新生報」，也成了我的一項日常功課，於是我每天都盼望著到學校去。回想起來，我的成長過程其實是幸運的，戰亂已經遠去，母親有一份穩定的工作，讓我在宜蘭這個樸實的環境裡，度過了一段相對安定、無憂的少年時光，也為我日後的人生奠定了良好的基礎。

去年回宜蘭，看到昔日的宜蘭農校經過多次改制，已經發展成今天的國立宜蘭大學；我當年就讀的宜蘭中學，也已經改制為今天的國立宜蘭高級中學。

第三個故鄉，是美國。

一九六○年春，我完成出國手續，八月啟程赴美。母親為了感謝親戚們多年來給予我們母子的照顧，特別邀請他們來宜蘭一遊，然後在農校校園裡照了一張照片（見圖，作者竟之提供）。

圖中，左邊是我的四叔，當時他是台大藥學系主任，我是電機系學生，在校園裡很少看到他，唯有母親在寒暑假來台北時再去拜訪他。右邊兩位是我的姨父和姨母，其餘兩人便是母親和我。他們是我一生中最懷念的幾位親人。

經歷求學、工作直到退休，迄今，我在美國生活已近六十六年，然而心裡始終覺得，自己不過是長期客居於此而已。

出國多年以後，我常常因為開會、旅行等原因回台灣。每次回台灣，我幾乎都一定要找機會再去一次宜蘭，那裡有我的母親，有我的少年時代，也有我人生最初那段安定而美好的歲月。