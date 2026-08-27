我認識豹哥時，他已經五十二歲，雖說年過半百，可熟悉他的人，無論是大他幾歲的長者，還是小他二十多歲的青年，張口閉口都叫他「豹哥」。基於此，我也就隨著眾人叫他豹哥。豹哥是我兒子的好朋友。我與妻子旅美後，經常從兒子口中聽到他對豹哥的稱讚，也逐漸知道了一些豹哥旅美前後的逸聞趣事。

豹哥祖籍山西太原，身材中等，體格健碩，高中畢業後應徵入伍。服役最後一年，他在偵察連晉升為代理排長，曾率領一個班的戰士到中越邊境 前線執行偵察、防衛任務，期間親眼看到我方一名狙擊手被越方狙擊手擊中頭部身亡。

槍林彈雨中的歷練和生死考驗，使豹哥練就了一副剛強的性格和無畏的膽略，轉業後，他毅然推掉當地安排的工作，與好友合夥開辦煤場和飯店。兩年後，因對當地環境不滿，在好友的介紹和指點下，豹哥帶著辛苦賺來的積蓄來到美國。

初到異國他鄉，人生地不熟，豹哥不得不從頭開始，先在一家物流企業打工。沒想到，有一天工作時，一名身材高大的墨西哥裔工人辱罵他，他一時怒火中燒，隨手操起一根大棒奮力反擊，嚇得對方大叫逃開，在場的華裔 工友紛紛叫好。

從那以後，豹哥更加重視體能鍛鍊，每天提前半小時到班上，伸臂、踢腿、彎腰、拉伸、擊木樁、舉啞鈴，一口氣還能做五十個俯臥撐，墨西哥裔工人見了他都悄悄繞著走。同時，豹哥還投資開了一家中餐館，委託一名華裔夥伴負責管理，生意一直不錯。

經過七年的奮力打拚，豹哥拿到了美國綠卡。第一次回國返鄉時，他發現妻子對他充滿埋怨和指責，態度也十分冷漠，豹哥氣恨交加，無奈下與妻子離婚，並給女兒留下一筆美元。重新返回美國後，豹哥與開辦飯店時的合夥人、浙江杭州籍的周女士結為伉儷，四十歲左右，兩人有了小兒子。

兒子十二歲時，豹哥為他舉行了隆重熱鬧的派對，邀請我和妻子及兒、孫一同參加。豹哥家房子很大，客廳坐滿了賀喜的親朋好友，由豹哥親自下廚。期間閒暇，豹哥特意來到我和妻子身旁，陪我喝了一聽啤酒，並聊了一陣子，從中我又知曉了豹哥的近況與心境。

豹哥年輕漂亮的妻子全權負責飯店管理，他自己則同時在兩家物流企業打工，每天起早貪黑，奔波忙碌。我有些不解：家境早已殷實，為什麼還要如此辛苦地工作？

豹哥嘆了一口氣，小聲告訴我：「兒子一天天長大，將來我要讓他上好的初中、高中和大學，現在應該多為他積攢一些錢。還有，大女兒也已經到了談婚論嫁的年齡，將來她出嫁時，我這個身在美國的父親，總得給她準備一份像樣的嫁妝啊。」

說到這裡，豹哥露出微笑：「還好，我現在身體還很好，還能幹一些體力活，就多辛苦、多忙碌一點，給孩子們多積攢一些錢，也算多少彌補一下心中的歉疚吧。」

沒想到，這位平日裡剛強無畏的豹哥，竟也是一副俠骨柔腸。