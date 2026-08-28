上世紀六○年代，我生活在北京南城的胡同裡。那是一個物資匱乏卻充滿人情味的年代，牛奶 被視為珍貴的營養品，不是有錢就能買到，更不是人人都能喝得上的。

那時候沒有超市，買東西要跑不同的店。買米、麵和雜糧要去糧店；買油、鹽、醬、醋、雞蛋 和豬肉要去副食店；買衣服鞋帽則要到百貨商店。至於牛奶，副食店裡根本買不到，想喝牛奶只能向牛奶站申請「訂奶」。

訂奶也不是一件容易的事。家裡有產婦、嬰兒、慢性病人或年邁體弱的老人，需要醫生或街道開具證明才能獲得訂奶資格。每到月底，牛奶站的工作人員便騎著自行車，挨家挨戶到胡同裡收取下個月的奶費。對許多家庭來說，那張訂奶證明彌足珍貴，代表著家人能得到額外的營養補充。

院子的大門外牆上，釘著一個個木製奶箱，木箱大小不一，大約能放兩三瓶牛奶，箱門簡單卻實用。奶箱上用毛筆工整地寫著戶主的姓氏：「王家」、「李宅」、「張府」等，每天喝完牛奶後，大人會把空奶瓶洗淨，放回奶箱裡，等待第二天送奶工來回收。

每天清晨，天剛濛濛亮，胡同裡便傳來熟悉的聲音，是送奶三輪車來了，三輪車沿著坑坑窪窪的土路慢慢前行，車上的玻璃奶瓶隨著顛簸互相碰撞，發出清脆的「叮叮噹噹」聲，在寂靜的清晨顯得格外響亮，送奶工一邊推車，一邊扯開嗓門喊：「奶來嘞——」。

這一聲悠長的吆喝，彷彿成了胡同裡天然的鬧鐘，許多住戶聞聲而起，披著衣服來到門口取奶。冬天寒風刺骨，送奶工戴著棉帽，臉頰凍得通紅；夏天烈日炎炎，他們汗流浹背，藍色工作服常被汗水浸濕。無論颳風下雨，還是大雪紛飛，他們總是準時出現在胡同口，從未耽誤過一天。

當年的牛奶瓶有半磅裝和一磅裝兩種。玻璃瓶沒有今天常見的金屬蓋或塑膠蓋，而是在瓶口覆蓋一張印有牛奶公司名稱的油紙，再用一根皮筋牢牢固定。

母親取回牛奶後，總會來到廚房開始一天的準備工作。她先拿出家裡用了多年的鋁製奶鍋，小心地將瓶口上的皮筋取下來，接著撕開油紙，把牛奶慢慢倒入奶鍋，再用小勺把沾在油紙上的奶皮仔細刮進鍋裡，一點都不浪費。現在看來不過是幾滴牛奶，但在那個年代，每一口營養都值得珍惜。

之後，奶鍋被放在煤球爐上慢慢加熱，濃濃的奶香味混合著煤火的氣息，逐漸瀰漫整個廚房，成為我童年清晨最熟悉的味道。那股香味，不僅喚醒了沉睡的家人，也喚醒了對早餐的期待。

牛奶除了滋養身體，還給孩子們帶來許多快樂，院子裡的孩子們常把自家訂奶剩下的皮筋收集起來，一根根首尾相連地套在一起，不知不覺間組成數米長的彩色皮筋。「跳皮筋」是女孩們最喜愛的遊戲，兩人分別拉住皮筋兩端，另一人在中間跳躍，高度從腳踝逐漸升至膝蓋、臀部甚至高過頭頂，一邊唱著童謠，一邊靈巧地穿梭跳躍，常常跳到滿頭大汗，笑聲充滿整個院子。

在那個物資並不充裕的年代，牛奶也代表著家人的關愛。家裡有孩子生病，父母總會把牛奶留給孩子喝；很多時候，大人只是看著孩子把牛奶喝完，臉上露出滿足的笑容，自己卻一口不碰。因此，留存在記憶裡的牛奶味道，早已超越了食物本身，那裡面有父母的節儉，有長輩的疼愛，也有一家人相互體諒的溫情。

如今再回到北京，昔日走街串巷的送奶工、胡同裡的奶箱早已不見蹤影，超市冷藏櫃裡擺滿了來自世界各地的牛奶，手機輕輕一點，當天便能送貨上門，憑證明訂奶的年代，早已成為歷史。

然而，每當聽到三輪車鈴聲或看到玻璃牛奶瓶，我的思緒仍會回到那條熟悉的胡同，耳邊彷彿又響起奶瓶碰撞的叮噹聲，聞到煤球爐上飄出的奶香，聽見送奶工那句親切悠長的吆喝：「奶來嘞」，那聲音穿越半個多世紀，依然在記憶深處迴盪。藏在一瓶牛奶裡的童年歲月、鄰里溫情與父母疼愛，如同奶香一般，永遠留在心中，歷久彌新。