沒想到數十年以後，面對著它，我會想起兒時被窩裡那些溫暖的、也曾被刺痛過的漫漫長夜。

那時候，冬季漫長而單調，夜幕降臨，媽媽便會在爐子上燒開一壺水，灌隻內部中空的湯婆子，旋上蓋子、套上布套，抽緊布套口的繩子、打好結後把它放進被窩。有了湯婆子的陪伴，一覺睡到天亮，被窩始終都是暖和的。

湯婆子在我們上海人的方言裡常叫作「湯不子」，有瓷質、錫質也有銅質的，通常做成像南瓜 一樣的扁圓球形。小時候，我在弄堂裡的一位阿婆手裡見過瓷質的湯婆子，深土黃色的亮釉，顏色焦黃，顯得有些土氣，容易摔壞。我也見過錫質的湯婆子，用久了，表面變得陳舊。相比之下，外公用的一個銅質湯婆子，圓潤微亮，質感古樸，小巧玲瓏，很是好看。

上海的老屋還在時，外公的房間在二樓，偶爾外公身體不舒服躺在床上不下樓，白天姨媽便會讓我端著一大碗飯菜和一副筷子，上樓給外公送飯。傍晚，姨媽把湯婆子裝好，我捧著它上樓給外公送去，通常過不了幾天，外公就又能下樓了。

外公常說：「起不來也要吃飯的。」這些話讓我自小明白了一個簡單的道理：即使生病，也要努力往前走，努力地吃飯，暖暖地睡覺。

相比千篇一律的老式南瓜形湯婆子，當年我家這個算是比較新穎的，不僅造型特別，而且有一個特別的稱呼，叫「白釉老水鱉」，據說是因陶瓷表面施了白色釉料，外形又有些像水鱉得名。

如果不是新冠疫情後回上海到父母家整理東西，在大衣櫥其中一格的底部再次看到它（見圖，作者瑞雪提供），這個童年用過的舊物，恐怕早已靜靜躺在遠去的記憶角落裡了。

我伸手握住它的提梁把它拎了出來，像端詳一位老友般地端睹物興懷，本想再替它擦拭一下，卻發現它仍是一塵不染。從有記憶開始，我便很喜歡這個湯婆子，它厚而重，大而穩，波紋起伏的弧面十分光滑，摸上去溫潤舒適，灌滿熱水後會持續散發一陣陣暖意，總能讓人慢慢放鬆。

印象最深的，是一天晚上，我坐在房間裡五斗櫥前的地板上，媽媽叫我起來，我哭著、僵著就是不肯聽她的話，她使勁拉我的胳膊，一邊用命令的口氣叫我起來。外公聞聲進屋，發現我的手臂脫臼了，立刻抱著我來到一位老醫師家裡，那位瘦小精幹的老醫師把我的手臂一扳一接，關節便復了位，一下子就不痛了。

外公的二女兒，也就是我媽媽的二姊，小時候玩耍時造成髖關節脫臼，卻因未及就醫落得終身跛腳，所以外公為了我手臂脫臼這件事，生氣地責怪了媽媽幾句。那夜，我躺在被窩裡，依偎著溫暖的湯婆子，睜大眼睛，幼小的心裡第一次覺得，最靠得住的人就是外公了，他疼愛著家裡每一個孩子。

上小學後，我慢慢學會了自己給湯婆子灌熱水，光聽水流進去的聲音，我便知道差不多快灌滿了，蓋子擰緊後用橡皮圈貼合密封。我不喜歡媽媽做的布套，條紋布太厚，抽緊袋口繞上幾圈繩子後打成的結，就像一顆又大、又硬、又礙眼的絆腳石。有一次，我索性不套布套，沒想到當晚就被燙痛了，第二天，外腳踝處燙起了一個水泡，好在幾天後，水泡便慢慢癟了下去。

又過了幾天，我忍不住再次取下布套，晚上睡覺只覺腿上隱隱作痛，早晨醒來一看不得了，左小腿外側被燙出一個大水泡，因不懂傷口處理常識，我只塗抹紫藥水消毒，接下來幾天，水泡破了之後的傷口反覆不癒，疼得厲害，實在害怕才敢告訴外公。記得外公好像帶我去做了消毒，敷上紗布，傷口才漸漸癒合，但也在左腿上留下一塊橢圓形的疤痕。

隨著取暖設備不斷更新，短短幾十年間，湯婆子逐漸退出日常生活，成了老物件。它也許已經失去了實際使用的價值，但它曾經承載的溫暖、烙印、情感與成長，始終存在於記憶的某個角落。如今再次回想，那些點點滴滴，早已打包成了一段往事。

成長的過程中，有春風裡的花草香，也有寒冬裡漫長的夜，溫暖要靠自己汲取，前路要靠自己踏行。謹以此，寫給曾經的自己。