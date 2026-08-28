我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

當美國大學清潔工（下）

徐景東
聽新聞
test
0:00 /0:00

在這棟大樓裡，每個清潔工都有自己固定負責的樓層，唯獨我沒有，因為我是臨時工，我的工作機會來自某一層清潔工的缺席。清潔工經常有人休假或請病假、事假，這時就需要有人頂替，而我就是那個頂替的人。

在匹茲堡大學當清潔工的三個多月裡，我幾乎在大樓的大多數樓層都工作過，正因為是「頂替工」，我才有機會熟悉整棟教學大樓。我感覺在大學裡當清潔工，比在中餐館洗碗省力多了，在中餐館用餐高峰期，洗碗忙得不可開交；高峰期過後，大廚也不會讓我閒著，總會分配給我一些「打雜」的工作。相比之下，清潔工的主要工作基本都在早上九點以前完成，九點以後，教授、學生陸陸續續來了，我只需要做一些零星的工作，大部分時間都待在清潔工的小間裡休息。我就利用這個機會閱讀英語書籍，改善自己的英語能力。

因為是「頂替工」，我有機會和大樓裡絕大部分清潔工打過交道，他們多數是中老年人，有白人，也有非裔，但沒有亞裔，他們對我都很友好。我的青少年時期在中國度過，家裡有保母，因此我的動手能力比較差，完全不擅長清潔工作，打掃時難免會出現問題，然而，每次我頂替的那一層原來的清潔工回來時，總是笑瞇瞇地對我說：「The floor looks good.」（這個樓面看起來很好），從未聽到過一句批評，他們的寬容和厚道，反而讓我感到不好意思。休息時，他們也會和我聊聊自己的生活和家庭，使我在這個陌生的國度裡感到十分親切和溫暖。

這段工作期間，我唯一記得比較深刻的一次意外，是某一天，主管突然來到我的樓層，告訴我有人反映女廁所出了問題。我連忙跟著主管來到女廁所，只見洗手台前有一大攤汙物，我一看便知道，是有人嘔吐造成的，連忙向主管解釋：「早上打掃的時候還是乾乾淨淨的，後來有人把它弄髒了。」主管聽後表示理解，我當即表示會馬上清理乾淨，這件事也就告一段落。

暑假很快過去了，八月底開學前夕，我到主管那裡辭掉了這份工作，主管對我的工作表示肯定和表揚，並說以後有機會，歡迎我再回來打工，我當即向他表示感謝。

這三個多月的清潔工經歷，使我認識了匹茲堡大學許多清潔工，我覺得他們都是非常文明、友善的人，我當時英語說得不好，而且是整個清潔工團隊中唯一的華裔，和我說話時，他們總是很有禮貌，有時聽不懂我的話，也會耐心地請我再說一遍，從不粗聲大氣地對我說話，對我的工作，他們基本上也都是肯定和鼓勵。

三個多月的相處，徹底改變了我的認知。他們做著我過去曾經認為是「低等」的工作，但在我眼裡，他們卻是值得尊敬的，他們用自己的勞動換取合理的酬勞，養活自己和全家，值得人們尊重。

這段當清潔工的經歷，成為我人生中一段非常寶貴的記憶，它提醒我，尊重每一份工作，尊重每一個勞動者。（下）

中餐館 非裔

上一則

草間彌生辭世 創作故宮南院「南瓜精靈」公共藝術吸睛

下一則

草間彌生28歲喊「征服紐約」 比小野洋子擁抱人體藝術

延伸閱讀

天壇公園清潔員蹲著用海綿吸積水 回應：鋪的「金磚」

天壇公園清潔員蹲著用海綿吸積水 回應：鋪的「金磚」
互動的價值

互動的價值
這所高中獲評A級 教師卻淚崩：17歲學生連4個字都寫不出

這所高中獲評A級 教師卻淚崩：17歲學生連4個字都寫不出
蹉跎青春祭

蹉跎青春祭

熱門新聞

康熙硃批漢文奏摺錯字不少，其中以「錯別字」為大宗，比方將「以後」寫成「已後」。（故宮提供）

朕也會筆誤 康熙勇奪「錯別字大王」 雍正大方「校正回歸」

2026-08-24 18:47
北港天主堂神父徐景山原籍大陸東北，後入美籍，來台服務、爭取歸化多年終於取得身分證。（記者蔡維斌／攝影）

爭取歸化20年 67歲陸裔神父領中華民國身分證高喊「愛台灣」

2026-08-26 07:00
1938年蔣勳父母結婚，婚禮後酒樓即被日軍炸毀。

水瓶母親(上)

2026-08-22 02:00
蔣勳母親初嫁時留下的照片。

水瓶母親(下)

2026-08-23 02:00

半世紀，一個轉身

2026-08-21 02:00
罩上防護網的櫻桃樹。（圖／作者馨柔柔提供）

櫻桃樹的守護

2026-08-22 02:00

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻