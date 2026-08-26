我們那個年代，在台灣的男生都要當兵，開學前要先到台中成功嶺新兵訓練中心受訓三個月。當兵期間經歷過很多人生第一次，例如第一次洗戰鬥澡、第一次開槍射擊、第一次丟手榴彈……每一次都記憶深刻。我在成功嶺受訓期間最難忘的第一次經歷，是我們班的九條好漢走進毒氣室的那一天，出來時每個人淚流滿面，雙眼哭腫的情景。

那是個炎熱的夏日，大專兵暑訓即將結束，午休後，「嗶」一聲長哨音響起，值星官下令：「注意，五分鐘後，著甲種服裝，帶防毒面具，連集合場集合。」這種命令我們聽過無數次，奇怪的是這次中間加了一句「帶防毒面具」，公布欄課表寫的今天下午是「特別體驗訓練」，什麼是特別體驗？大家都在猜。

下午一點半，連集合場上的隊伍整理完畢，全連一面答數，一面高唱軍歌：「九條好漢在一班，九條好漢在一班，說打就打，說幹就幹……」向後山出發。後山是個鳥不生蛋、狗不拉屎的荒僻山坡地，我們一路經過野外訓練場、手榴彈投擲場、輕型火炮陣地等地，烈日下走了半個多小時，全身汗流浹背，再往前走便是一片亂葬崗，我們進行夜間訓練時來過這裡，一個陰森又恐怖的地方。

隊伍終於停在一處通風涼爽的相思林地，一連四個排由排長分別帶開，我們排來到一個半覆蓋在地下的防空洞前，排長下令：「以班為單位，一個班一個班進去。」接著班長下令：「第一班注意，跟著我進去。」我們跟著班長走進洞內，「匡噹」一聲，厚重的鐵門關上，防空洞內頓時陷入伸手不見五指的黑暗，班長打開一盞五瓦的小電燈，也只勉強看得見人影。

班長接著下令：「沿牆邊坐好，戴防毒面具。」我們從包裡取出防毒面具，依照標準程序將濾毒罐旋上，再從上往下戴好防毒面具，將頭帶和下頦帶的扣環拉緊、固定，班長逐一確認每個人是否戴妥。

這時我明白了：原來這座防空洞是用來進行防毒訓練的「毒氣室」，所謂的「特別體驗」就是讓我們親身體驗催淚瓦斯。

接著班長又下令：「開始氣密測試。」我用手掌捂住濾毒罐的進氣口，深吸一口氣，防毒面具四周立即向內縮陷，表示沒有漏氣。

我們在防毒訓練室裡等了幾秒鐘，忽然聽到一陣陣「嘶嘶」聲，一層淡淡的輕霧緩緩籠罩四周，沒多久，洞裡重新恢復寂靜，氣氛詭異，我小心翼翼地慢慢吸了一口氣，感覺沒有異樣才放下心來。

哪知道，真正的考驗才剛開始。班長走到第一名班兵面前說：「報姓名、學號、出生年月日。」「報告班長：我是張釋文，學號二八六三一五一一四八，民國三十七年六月十八日生。」隔著防毒面具，聲音嗚嚕嗚嚕的，班長說：「沒聽清楚，再報一遍。」他又報了一遍，班長還是說沒聽清楚，再報一遍。這樣幾次後，班長似乎不耐煩了，下令：「脫下防毒面具，大聲再說一遍。」

張同學拉開防毒面具，憋住氣又報了一遍，班長命令：「不要急，慢慢說，說三遍。」張同學說完第一遍，氣就快憋不住了，只好吸了一口氣再說第二遍，接著又吸一口氣說第三遍。沒想到第一口氣就吸進了少量辛辣的催淚瓦斯，吸了三四口後，耳朵開始發癢，喉嚨刺痛，眼睛像浸了辣椒水一般，張同學重新戴好防毒面具時，已經滿臉通紅，兩隻眼睛腫得像棗子。

後來我們才知道，這是班長故意安排的，他知道人在憋氣的情況下，一口氣說不了太多話，卻故意要求同學連說三遍，讓人不得不換氣體驗催淚瓦斯。最後，全班同學接二連三地吸入了催淚瓦斯，無一倖免。

整理好隊伍後，我們沿著原路返回營區，一面走一面唱著軍歌：「九條好漢在一班。」只是這一次，每條好漢都是眼睛紅腫、淚流滿面、聲音沙啞，唱起來再也沒有來時那般雄赳赳、氣昂昂。

退休後，如今已屆耄耋之年，回憶起五十多年前在成功嶺受訓時的往事，恍如就在眼前。