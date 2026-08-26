最近閒來無事，開始整理一些過去的舊照片，其中一張攝於上世紀九○年代初期，拍的是一個碩大的洗衣盆裡泡滿了衣物（見圖），我的思緒一下子隨之穿越歲月的河流，漂回了那段久遠的日子。

上世紀七○年代，父親單位的宿舍樓還未建成，我們家租住在政府的公房裡。那是一座北方典型的四合院，沒有自來水，需要到巷口挑水，挑水的任務自然落在父親肩上，父親經常抱怨：「別人家一天挑一擔水，咱家得挑五擔水，花費也多得多。」

因為家裡除了飲水、做飯需要用水，母親每個星期還要洗好幾大盆髒衣服，而且母親洗衣服有一套雷打不動的程序：先洗淺色的，後洗深色的，內衣褲分開洗；總共要洗五遍，第一遍用洗衣粉浸泡，第二遍用肥皂在搓衣板上搓洗，最後再漂洗三遍。每一遍用過的洗衣水，她都會用來擦衣櫃、擦桌子、洗鞋子再沖洗地面，一丁點也不浪費。母親的辛勞，讓我們姊弟四人每周都能穿上乾乾淨淨的衣服。

後來，母親所在的單位需要工作人員星期日輪流值班，母親自告奮勇承擔了值班任務，原因之一就是為了在單位裡用水較方便。記得每逢星期日，父親留在家裡採購、做飯，母親則帶著我和弟弟妹妹到單位值班兼洗頭、洗衣服、洗鞋，一天下來，洗好的衣物掛滿了院子。母親把單位的院子也沖洗得乾乾淨淨，一邊嘴裡念念有詞：「洗得真痛快，你們看，多乾淨、多清亮。」

到了八○年代，洗衣機逐漸普及，但母親始終不肯真正接受洗衣機，她的理由有洗不乾淨、機器磨損衣物、浪費水等等，所以直到八十歲，母親仍然堅持自己手洗衣服。只是後來年紀大了，洗不動床單、被罩等大型物件，才勉為其難地允許妹妹使用洗衣機。

母親把洗衣盆當成最珍貴的私人物品，我們不能隨便動。記得我上大學的一個寒假，母親一大早上班前泡了一大盆床單，說：「等下午回來，泡得差不多了再用搓板搓洗，比洗衣機洗得乾淨多了。」那天我孝心大發，幫媽媽把床單洗了，只是我不會用搓板，洗著洗著竟把手掌都搓破了。

母親回家後先是表揚了我一番，然後走到院子裡對著晾衣架上的床單端詳了半天，最後說：「洗得不乾淨。」就把床單全部收下來，重新放回洗衣盆裡浸泡。我氣得暗自發誓，以後再也不幫母親洗衣服，但也不得不承認，母親手洗的衣物確實乾淨，床單雖然被洗得薄了許多，卻依舊色澤清亮。

新冠疫情爆發前，我回國探望母親，那時家裡的洗衣盆裡還泡著一盆衣服，我忍不住說：「都什麼時候了還手洗，幹嘛不用洗衣機？」母親說：「洗衣機洗不乾淨，我不相信洗衣機。」弟弟抱怨：「咱家的洗衣機幾十年來從來就只是一個擺設。」後來，妹妹特意買了一台小型洗衣機，母親仍然拒絕使用。

母親那一代人有著許多難以言說的情結，對母親而言，洗衣盆就是其中之一，伴隨了她大半生。直到去年深秋，我回去看她，母親還和我爭論究竟是人手還是洗衣機洗得乾淨。我已不再和年邁的母親爭辯，只是笑著附和：「當然是媽媽手洗得乾淨。」

看著衛生間地上疊放著大大小小的洗衣盆，心裡忽然湧上一股莫名的傷感，因為我知道，母親已經不能再親手洗衣服了。