老家農村有個習俗，產婦坐月子稱「月哺子」，坐月子期間身體虛弱，吃饊子要加紅糖，油炸的用開水泡軟後容易入口也方便消化，紅糖是暖胃調料，利於恢復體能。生了男孩要辦「三朝飯」酒席，請鄰居吃「茅米粥」、分紅蛋，還要送月子禮給關係好的親友。

妻子臨產前幾天，我騎自行車帶著小麥到做油麵的姑父家，換了十幾斤饊子。兒子出生後，父親從街上買回魚、肉等菜品，母親燒一大鍋開水煮了兩百多個雞蛋 ，然後把洋紅粉倒進銅盆裡加水拌勻，放涼後染成紅色，瀝乾水分後，便沿著北農莊、西農莊、南農莊，挨家挨戶送紅蛋。紅蛋三個一份，重要的親友送五個。

我在大隊當差，每個大隊幹部人手一份；父親在縣文化館工作，按上班的人頭每人三個。

最忙的是辦「茅米粥」。按照生男孩的老規矩，三朝這天要請全生產隊的人吃「茅米粥」，每戶來一個代表。

「茅米粥」是用糯米煮的稀粥，母親年前就準備了幾十斤糯米，兒子出生的第二天晚上，她把糯米淘洗乾淨，添滿一鍋水，三朝這天，天剛亮便把糯米倒進鍋裡煮粥至濃稠。另一邊，往空鍋裡重新加滿水，繼續煮第二鍋，同時利用中間的鍋燒百頁、豆腐鹹。

那時正值六月，天氣晴朗炎熱，我把兩張方桌抬到屋外樹蔭下，擺好長板凳，每張桌上擺一摞藍邊大瓷碗、八雙竹筷，還有一大碗白砂糖。母親把剛出鍋的百頁、豆腐鹹端上桌，又拿來一只瓷調羹放在白砂糖碗裡，柳匾裡則堆滿了紅蛋。

社員們快要放早工時，鄰居錦芳姑娘幫忙招呼大家：「大家放早工後，到西西家去吃茅米粥啊，宏翠生了個大小伙。」不一會兒，下早工的左右鄰居陸續來到我家，見到家人就說：「恭喜你家添個大孫子。」母親臉上笑出一朵花，父親挨個兒發「大前門」：「抽支喜菸。」

吃「茅米粥」是流水席，等全生產隊的人家都吃過茅米粥已經快到中午，母親突然想起，行動不便的梗兆子家沒有人來，便盛了一碗粥和三個紅蛋交代我帶去，沿路上我先後到徐營長、孫書記、錢大隊長、漢純書記、堯隊長等大隊、小隊幹部家，請他們晚上到我家吃「三朝飯」酒。

中午也辦了兩桌酒席，有人情往來的親友一家不落。最重要的客人是晚上這兩桌，來的都是大隊和生產隊的幹部，大家都是忙完後才陸續趕來，所有人到齊開席時，天已經完全黑了，好在父親已有準備，臨時拉了一根電線到屋外，用鐵叉支起電線接上兩個一百支光的大燈泡，把門口照得亮如白晝，兩桌人喝得盡興，直到將近九點才散席。

三朝以後，陸續有人家來送月子禮。一般的月子禮，是兩斤饊子、一斤紅糖、一條阜寧大糕；關係較好的加上兩斤五花肉。禮數最重的當數娘家，還要加上一副豬腰子、兩隻豬腳爪。

他們先是看寶寶，再坐上桌吃剛泡好的饊子。饊子不能全部吃完，要留幾條在碗底。泡饊子也有講究，禮數輕的，饊子放得少；禮數重的，滿滿的一大碗。在食物還不豐富的年代，獨自享受一大碗饊子，算是上等的招待。

滿月後，缸裡還有好多沒有吃完的饊子，留存著那段熱鬧又溫柔的時光。一場三朝飯，一碗茅米粥，一枚枚紅蛋，一碟紅糖泡饊子，都是老一輩最誠懇的祝福，是鄉村鄰里最純粹的溫情。

歲月流轉，鄉間的老習俗慢慢淡去，再也難遇這般淳樸熱鬧的煙火人情，但那些樸素的鄉俗、溫熱的人情，早已伴著饊子與紅糖的甜香，沉澱成心底最溫難忘的故鄉記憶。