父親望我「入」與「出」

看到這個題目，讀者必定會問：什麼是「入」與「出」？簡言之，就是父親希望我能有個好前程的兩個步驟，中國父母都望子成龍 、望女成鳳。

一九六三年，我考取大學；三年後「文化大革命」爆發，學業被迫中斷。一九六八年畢業後，我被發配到窮鄉僻壤接受「再教育」，蹉跎了十年青春。一九七八年恢復招收研究生，我有幸考取，父親因此望我「入」與「出」，走上一條有利於前程的道路。

父親所說的「入」，就是加入中國共產黨 。他認為，入了黨，成為黨的「自己人」，才有較大可能得到提拔。父親以自己的經歷為例，他在大學工作的前三十年刻苦鑽研業務，卻只能停留在助教這個初級職位上，直到文革後獲得平反，他才連跳三級成為正教授，升職為教研室主任。

父親希望我「出」，則是出國留學，這也是他從自己的人生經歷中得到的教訓。上世紀四○年代後期的中國，人們站在人生命運的十字路口，有人南下，有人北上；有人東渡美國，也有人自美返中。父親當時在聖約翰大學，這所美國聖公會創辦的教會大學有「東方哈佛」之稱，父親原本因此有機會東渡，卻因一念之差留在上海，從此他與萬千知識分子一樣，在接連不斷的政治運動中歷經磨難。因此，父親一直希望我能出國，徹底改變自己的命運。

當時中國人的出國途徑主要是官派，即公費留學。父親希望我先「入」，因為他認為這有利於日後實現公費留學的「出」。要實現這個目標，我當時確實具備一些有利條件。

從政治層面來說，文革結束後，父親得到平反，我隨之「麻雀變鳳凰」，轉為革命幹部的家庭政治背景。從知識層面來說，當時提倡幹部「知識化」，而我具有研究生學歷和碩士學位，在那時相當稀缺。平心而論，父親的先「入」後「出」路徑，或許是可以實現的。

然而接下來發生的事情，卻打斷了這條路。一九八六年，我調到某研究所，參與一項「運動與體內激素關係」研究，負責測定運動員的生化指標。但不久我便發現這項研究存在諸多疑點。

疑點一，血液谷丙轉氨酶正常值為四十以下，不少參試者測定值偏高，最高達三百四十。

疑點二，有些女運動員出現喉結突出、嗓音變粗，甚至長鬍鬚等男性化特徵。

疑點三，我與組內成員討論學術卻被該項目主持者阻止，規定實驗數據只能單獨向他匯報，彼此間不准交流。

最讓我吃驚的是第四個疑點，有人悄悄告訴我，受試運動員正在服用一種「營養素」且嚴禁外傳。我覺得茲事體大，詢問主持者「營養素」的成分，他避而不答，只強調能提高運動成績，多拿金牌既能為國爭光，我們這些研究者也會得到好處。接著他話鋒一轉，讓我只管測定生化指標，別過問其他事，這樣才有利於我的進步。

我當然明白主持者的言外之意，只要我對「營養素」之事佯作不知，「入」就可能不是難事。但我轉念一想，自己身為科學工作者，就應該以科學道德來判別研究中的是與非、善與惡，從而規範自己的行為。而從所見的種種疑點，我判斷這諱莫如深的「營養素」，很可能是國際奧委會明令禁止的興奮劑。

此時的我面臨兩難：如果繼續參與，雖然對「入」有利，卻明顯違反科學道德和體育道德；反之，如果退出，則可能坐冷板凳，「入」也就免談。天人交戰後，我終於作出秉持科學良心、不助紂為虐的抉擇。

退出那項「掛羊頭賣狗肉」的研究後，我開啟自己的獨立研究，探討尿肌酐與骨骼肌含量的關係，在研究中克服了重重困難。此後青年學生血灑長安街，更讓我猛然醒悟：我再也不想成為那個「自己人」了。

彼時的我不知此後的人生路該怎麼走，無所適從之際，孔夫子的話閃過腦海：「道不行，乘桴浮於海。」是啊，既然道不行，何不直接去向大海的那邊？所幸我的研究取得長足進展，得以與同一研究領域的美國教授開展學術交流，隨後受其邀請赴美深入研究。

這正應了「上帝給你關上一道門，同時給你打開一扇窗」，讓我不經由「入」，直接達成父親期望的「出」。從一九九○年起，我在哥倫比亞大學二十二年，全身心投入自己鍾愛的科學研究，直至退休。

至於那祕不可宣的「營養素」，後來被揭露是臭名昭著的興奮劑「大力補」並遭到禁用。回顧四十年前這段經歷，我不勝感慨：假如自己不曾果斷與那「營養素」切割，必定終此一生受到良心責備，更無緣踏上自由民主的美利堅大地。