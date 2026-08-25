美國中西部有青綠的大草原，沒想到在懷俄明州 （Wyoming）一片荒涼中，竟然藏著一個小鎮，寂寥得彷彿幽靈深谷，讓人有些不真實。

好奇心驅使我把車開進鎮裡瞧個究竟。進入當地一家壽司店用餐，店外掛的是一面畫著相撲力士的大招牌，店裡一位壽司師傅戴著與中西部景象顯得格格不入的日式廚師帽，低著頭處理魚身，細膩俐落的刀工，宛如指揮一齣音樂劇，轉眼間便成了一件藝術品，送到我面前。

一面享用壽司、一面閒聊，才知道林師傅來自台灣南部一個書香門第，從小在父親督促下，四書五經背得滾瓜爛熟，從事教育工作一直是家人的期望，而他也十分爭氣，讀書總是名列前茅。但進入高中後，他開始思考：難道生命就只能如此這般嗎？於是高中畢業後，在曾留學英國的父親支持下，林師傅赴日本 攻讀新聞系，一想到未來要成為記者，眼前便浮現令人嚮往的自由：可以走遍世界，觀察人生百態，用一支筆記錄時代，創造自己精采的人生。

大學畢業後，他回到家鄉，順利開始了夢想中的記者生涯，走遍城市鄉鎮，到過日本和大陸的大江南北，筆鋒銳利的他，詳細記錄、報導所見所聞，但現實與理想間出現了巨大落差。「我看到的景象，不見得就是報紙上的故事。報導往往帶著人情世故，也背負著各種期望與欲望。」林師傅淡淡地說著，但我能感覺到話中那一絲淡淡的憂傷。

當了十年記者，筆鋒猶在，心中的那支筆卻已經禿了，心也冷了，不安溢滿心頭。「該是為自己的生命留下一點真實印記的時候了。」林師傅毅然辭去記者工作，再度前往日本學習成為一名壽司師傅，學習如何以平靜的內心指揮雙手，憑藉刀子和手感，把腦海中的藝術構想化為一件件作品。這需要極大的耐心，也是一種完全不同的創作。

學成回鄉後，他進入一家壽司店工作，後來，自己的店開張，由於做事踏實，幾個月後口碑傳開，人潮也愈來愈多。

可隨著客人增加，人的因素也開始浮現。有人要求打折，有人希望享有特殊待遇，還有人把親情、人倫甚至各種令人啼笑皆非的要求帶進店裡。

「這把刀從壽司學校開始，就一直陪伴著我。老師的告誡簡單而神聖：每一刀都應該很純粹——無心、無愛、無恨、無痕。」在林師傅看來，壽司師傅應該懷著虔誠的心，尊重食材，也守護最後的尊嚴。遺憾的是，接收者不盡然都尊重並懂得這最後的珍品。

對壽司製作的純粹有著絕對要求的林師傅，不能容忍自己的作品受到絲毫輕蔑，於是，他遠走高飛，來到這片荒蕪之地，一待就是三年，過著簡單、平實的生活，把自己的壽司哲學介紹給每一位顧客。這是他的理想，也是他在刀鋒之間尋找的那個單純世界。

走出餐館，我再次擡頭看著矗立在門前的相撲大招牌，似乎明白了林師傅如此執著於刀鋒與壽司的完美，就像是相撲選手追求「心、技、體」的結合。

「我選擇荒蕪，讓自己在寧靜中把脈。張羅一種純粹的生活，沒有愛恨，沒有對手，也沒有批判。」他的話讓我對壽司有了不同的感受，以後再享用壽司，或許不該只是一個尋找齒頰留香的食客，而應該成為一名虔誠的藝術欣賞者。