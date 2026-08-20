我的故鄉是浙江義烏，義烏最有名的土特產是紅糖。義烏紅糖是用糖梗榨汁熬製的，糖梗是甘蔗的一個特別品種，比一般甘蔗細，容易去皮，咬起來鬆軟不傷牙，以前我似乎只在義烏見過、吃過。由於傳統榨汁、熬糖的工序比較複雜，義烏紅糖保留了甘蔗本身的許多風味，特別鮮甜，還帶著一股淡淡的蔗香。

我外婆家在義烏近郊，離義烏縣城不過五華里左右。他們村每年十月底、十一月初都要架起糖車，榨甘蔗、熬紅糖。小時候，我常跟媽媽去看望外公外婆、舅舅舅媽，我最喜歡跟表兄弟、表姊妹一起玩，表哥表姊會到地裡挖甘蔗給我，讓我盡量吃，吃不完的還帶回家。因為那時大多是在年節假期去外婆家，所以一直沒有機會親眼看過做紅糖。

記得那是在我初中一、二年級的時候，我住校，媽媽也長期不在義烏。我有一個同班女同學，是我趙宅的親戚，名叫鳳仙，有一天，她突然告訴我：「明天是星期天，村裡要豎糖車榨糖，你舅舅他們都叫你去玩。」我當然興奮極了，第二天一早便匆匆趕了過去。

只見糖車豎立在村前小溪旁邊一塊空地上，兩支一人高、直徑兩米多的軋輥，用牛拖動，繞著半徑一丈有餘的圈子，有人往軋輥中間塞洗刷乾淨的糖梗，糖梗水便如旁邊的溪水般潺潺地流出來。圈子外面臨時搭建了一個大棚，裡面有很大的灶台，熊熊烈火燒著大鍋，大鍋裡煮著糖梗水。糖梗水煎熬著、翻滾著，慢慢就熬製成了紅糖。

大人們看到我這個外甥很高興，就拿了一根糖梗，去掉兩頭，取中間一段兩尺多長的糖梗擦洗乾淨，往熬糖的大鍋裡繞鍋邊一轉一撈，拿出來之後糖梗上就附著一層亮晶晶、約兩、三毫米厚的「糖垢」，看上去像舞台上武生拿在手上的霸王鞭。我一吃，啊！又脆、又香、又甜，真是從未吃過的美食。現在八十多歲了，還深深懷念那味道。

如今細思，那也許真的就是「糖垢」——熬糖形成的糖的鍋巴？那天回城，也不知是舅舅還是表兄表姊給我一盒新製的紅糖和一根新的「糖垢」，我一路走一路吃，愛不停口。等回到家，已經把「糖垢」和一盒紅糖全吃完了，然後開始反胃，吃進去的糖變成酸酸的糖水全部吐了出來，還給了大地。那年，我十三歲。

不管怎麼說，我這一輩子就是愛上了家鄉的紅糖。即使現在糖尿病纏身，還是要用紅糖沖咖啡，絕不放棄。前幾年請表弟們幫我買些義烏紅糖寄來，他們都不肯收我的錢。後來我回鄉探親，他們帶我去糖廠參觀，我趕緊買了一些帶回，可惜沒見「糖垢」。

幾次回義烏探親，他們送了我很多紅糖，我別的沒多帶，可紅糖一點沒落下。吃了好幾年，沒辦法，異國他鄉什麼都有，就是沒義烏紅糖，現在吃光了，也不好意思再拜託親友幫忙。無法可想，只能買些台灣紅糖、台灣黑糖，騙騙自己的嘴巴。

唉，說實話，它們也很不錯，但總比不上義烏紅糖，鮮甜可口，還能慰藉鄉愁。