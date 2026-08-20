很多人其實以前根本沒做過什麼大生意，但那個年代一旦被捲進那股潮流，人人都害怕慢一步，因為你今天不做，別人明天可能就發財了。那時我常看著身邊的人忽然變得陌生，昨天還老老實實在單位上班的人，今天已經開始談「門路」；以前騎著單車慢悠悠上下班的人，忽然開始騎摩托車跑貨；有人昨天還在茶樓裡飲茶，幾個月後已經開了鋪面……。

沙頭角那時熱鬧得驚人，長長的人流、密密麻麻的小店，街邊到處掛滿衣服、電器、手表、收音機、錄音帶，商販操著熟悉的粵語，手裡的電子計算機按得啪啪響，空氣裡全是人聲。最熱鬧的要數服裝生意，一批港式衣服運進來，很快就被搶購一空，以前大家穿衣服講究耐穿，後來開始講究「時髦」，褲腳要大，襯衫要花，頭髮要吹起來，皮鞋要亮，有人甚至專門照著香港 電影裡的樣子學打扮。那幾年，整個南方的審美都在悄悄改變。

廣州開始真正變成一座商業城市，全國各地的人都往這裡跑，火車站永遠都是人山人海，旅館也經常客滿。

白天，街上的摩托車來回穿梭，後面綁滿貨物，一袋袋牛仔褲隨車運送，還有一些摩托車後面掛著大鐵籠，裡面塞滿鵝和雞，擠得連頭都伸到外面，車一開，那些鵝頭、雞頭便在風裡拚命搖晃。現在想起來有些滑稽，那幾年廣州的大排檔和餐館生意實在太好了。早茶店從一大早就坐滿了談生意的人，很多發財機會都是在茶樓裡談出來的，廣東人把「飲茶」變成了一種生活，茶樓裡永遠熱氣騰騰。

以前大家講「工作」，後來開始講「做生意」，「工作」代表穩定，「做生意」卻帶著一種冒險感。而廣州那個年代最迷人的地方，也正是這種冒險感，人人都覺得，機會就在眼前，只要膽子夠大就可能翻身，於是很多人辭職，離開工廠、單位，有人甚至拿出全部積蓄擺地攤、開鋪子、跑運輸、賣衣服、賣電器……什麼賺錢做什麼。那個年代最常聽見的一句話就是：「搏一搏。」

最熱鬧的還是夜晚。以前天一黑，很多地方就安靜了，後來廣州開始出現歌廳、舞廳，接著卡拉OK逐漸流行。霓虹燈一亮，整條街都像換了顏色。鄧麗君的歌，也是在那個時期迅速傳遍廣州，店裡播放的「甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜……」歌聲混著鍋鏟聲、摩托車聲和人的叫喊聲，一起飄在廣州潮濕的空氣裡。

後來，高樓愈來愈高，城市愈來愈大，以前的小店有些消失了，那些騎摩托車跑貨的人有的真成了大老闆。沙頭角不再像當年那樣擁擠，中英街的熱鬧，慢慢變成了一代人的記憶。

可我還是常常會想起那個年代。很多年過去，再回頭看才慢慢明白，那不僅是廣州開始發生變化，更是一段城市和人心都逐漸甦醒的美好回憶。（下）