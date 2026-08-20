人民大會堂宴會廳的圓桌

前不久，美國總統川普 訪問中國期間，中國國家主席習近平 在北京人民大會堂舉行國宴，歡迎川普總統及美方代表團。

我在視頻中看到，金碧輝煌、華燈璀璨的人民大會堂宴會廳裡擺滿圓桌，圓桌上錯落有致地擺放著晶瑩剔透的高腳杯和矮腳玻璃杯，盤中佳餚食材精美，色澤誘人，菜品擺盤典雅。一張圓桌的整體布置，宛如一幅精美的藝術畫卷，盡顯盛宴的華美，也透出中華飲食文化的深厚底蘊。

當我看到美國賓客圍坐圓桌享受中國宴會招待的畫面時，不禁想起四十二年前的那段往事。

一九八四年九月二十九日晚，我曾參加在人民大會堂宴會廳舉行的歡迎宴會，親眼見到宴會廳同時擺放三百多張圓桌，三千餘人同時用餐的盛大場面。

一九八四年，為慶祝中華人民共和國成立三十五周年，應中共 中央總書記胡耀邦邀請，三千多名日本青年來華參加中日青年友好聯歡活動。

這次活動由中方有關部門統籌組織，時任團中央書記處書記、全國青聯主席胡錦濤也參與了接待和組織工作；

胡耀邦則是這次邀請三千名日本青年訪華活動的重要倡議者。

日本青年從九月二十四日起分批抵達中國，分赴各地參觀訪問，之後陸續匯集北京。根據團中央的統籌安排，三千名日本青年訪華團被分成兩百個分團，每個分團十五個人並各配置一名日語翻譯，我被派到第五十七分團擔任主翻。

按照當時的活動安排，十月一日白天在天安門廣場觀禮台觀看國慶閱兵和遊行；而我記憶中最難忘的人民大會堂宴會，則是在九月二十九日晚舉行的。

那天下午五時，三千多名日本青年以及隨團翻譯陸續來到人民大會堂宴會廳。這是我第一次進入人民大會堂宴會廳，宴會廳大約一個足球場大，寬闊的大廳裡，一張張圓桌整齊排列，一眼望去，幾乎看不到盡頭。依照事先發放的餐桌指示牌，我們來到九十八號、九十九號桌。每桌安排十人，我們這個分團的十五個人分坐兩桌。

趁宴會還沒有開始，我仔細觀察了四周。宴會廳正前方是主席台，台上擺放著鮮花，這裡既是國家領導人在舉行國宴或大型招待會時致辭、祝酒的地方，也是宴會期間舉行文藝演出的舞台。

靠近主席台中央，擺放著一張直徑約四米的主賓圓桌，中日兩國領導人和重要嘉賓就座於此，而我們所坐的普通圓桌直徑約兩米。

以前在飯店用餐，我也見過直徑兩米左右的圓桌，並沒有覺得特別稀奇。

但在人民大會堂宴會廳看到直徑四米的巨大圓桌，讓我十分驚訝，我當時想：這麼大的桌面究竟是怎麼製作的？又是怎麼搬進來、擺放好的？

整個宴會廳裡圓桌一張接一張，橫向一排擺有八張圓桌，縱向擺有四十張圓桌，三百餘張圓桌可容納三千多人同時用餐，場面壯觀，讓我領略了什麼是規模宏大的宴會。

招待會開始前，中日領導人先後致辭，講話結束後，宴會正式開始。人民大會堂宴會廳裡的服務員個個年輕俐落、男俊女靚，他們從主席台東西兩側的通道有序進入宴會廳，很快便將一道道菜餚送到餐桌上。我猜想，主席台兩側應該設有規模不小的超級大廚房和傳菜通道，可以想像當時有多少廚師在裡面忙碌。

宴會進行了一段時間，我找了個空檔去洗手間，回來時又走到宴會廳西側的通道，只見寬敞的通道兩側放著一些半圓形的桌面。問了服務員，才知道兩扇半圓桌面透過‌翻板折疊合頁‌連接，可拼成一張完整的圓桌面，可摺疊的半圓桌面便於搬運和收納，他還補充說：「兩扇半圓桌面拼合而成的圓桌面叫『合為圓月』，象徵團圓美滿。」

回到餐桌位置，我特意仔細看了看我們所用的圓桌，確認了那名服務員的話，兩米圓桌面被放在有四條桌腿的四方底座上，用卡榫卡住。此時我明白了，原來無論是兩米或是四米的圓桌，都是可以組合折疊的，我的疑問解開了。

同桌的日本神戶日報記者高梨問我，為什麼中國人喜歡圓桌用餐？我簡要回答他，是為了圓滿和諧。高梨感慨地說：「我很想寫一篇關於中國人喜愛『圓』的文章。」

中國人確實喜愛「圓」，它有許多美好的象徵寓意與情感寄託。古典名著「紅樓夢」第七十五回寫賈府中秋賞月夜宴有這樣一句話：「凡桌椅形式皆是圓的，特取團圓之意。」賈母召集全家老少聚會凸碧山莊賞月，特意安排使用圓形桌椅，並非隨意之舉，而是借圓形的圓滿意象，寄託「團圓美滿」的願望與對家族和睦、興旺的期盼。

從這個角度看，圓桌不只是用餐工具，更承載著中國人的文化心理。

人民大會堂宴會廳在國宴中採用圓桌，深刻體現了中華文化中‌「以和為貴」‌與‌「團圓和諧」‌的禮儀精神，同時在外交上體現了「‌平等尊重」與「和諧共融」的理念。

回憶起人民大會堂宴會廳裡一張張整齊排列的圓桌，看到酒水迎賓、佳餚滿席的盛大場面，是一次難得的人生體驗。