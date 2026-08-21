漫遊在母親的少年時光

翻開「臺灣漫遊錄」這本小說，我原以為讀的是一部以台灣料理串起旅程的小說；沒想到隨著頁碼翻動，眼前浮現的不只是書中的女主角王千鶴，更是早已離開人世的母親。

小說裡的「王千鶴」生於一九一六年，十五歲到二十四歲間度過日治時期台灣相對繁榮穩定的年代。她雖幼年喪父，卻受過完整的教育，二十二歲便能擔任日本 人作家的隨行通譯，以從容的教養和學識，顛覆了日本女作家對台灣女性的印象。

而我的母親，比「王千鶴」晚出生了十六年。她的十五到二十四歲，落在了一九四六年至一九五五年間，那是一個風雨飄搖的年代。

母親出生於彰化一個經營木材生意的富裕家庭，外公趁著日治時期林業發展的機會經營木材買賣，母親常說，小時候家裡的米缸永遠是滿的，糖、米、肉、菜從不缺乏，倉庫裡堆滿木材，生活富足。閱讀「臺灣漫遊錄」時，那些描寫台灣豐盛飲食的文字，竟與母親兒時的回憶重疊在一起。

可惜，好景不常。太平洋戰爭爆發，美軍開始密集轟炸台灣，母親少女時代最深刻的記憶，不是漫步校園，而是尖銳刺耳的防空警報與昏暗的防空洞。她考進台中二高女，原本應該享受青春歲月，卻天天提心吊膽地躲避空襲。日本投降後，語言與社會制度一夕翻轉，更沉重的是，外公突然去世，家中頓失經濟支柱。

母親曾告訴我，她出生時，外公替她準備了一大批珍貴的檜木嫁妝，寄放在鄉下親戚家，沒想到戰爭期間被炸毀。那也是整個家族由盛轉衰的象徵。

家道中落後，母親高中畢業後沒有繼續升學，十幾歲就到二姨丈在台中最有名的裁縫店當學徒。母親天生動作慢，手腳並不伶俐，但為了活下去，她硬是用時間與耐心去補足，每天踩著縫紉機，一針一線地學手藝，因為家裡還有外婆與七個年幼的弟妹等著吃飯。

母親總以一種認命而平實的語氣，淡淡地對我們說：「我養家養了整整八年。」那不是自誇，而是一位長女在時代壓頂時，默默扛起整座山頭的沉重與韌性。

今年夏天，我剛結束中國東北旅行，走訪瀋陽「九一八」歷史博物館、哈爾濱博物館、大連博物館等地，街角的一磚一瓦、展館裡的一張舊照片，都記錄著俄國與日本不同政權輪替下，普通百姓如何在隙縫中求生存。之後閱讀「臺灣漫遊錄」，感受更加深刻，歷史課本和博物館裡的名詞往往宏大而抽象，但真正交織出歷史的，是無數普通人的生命。有些人承受戰爭與殖民留下的傷痕，有些人，在時代洪流中努力生活。

若沒有這本小說與旅途中對歷史的沉澱，在我的記憶裡，母親或許永遠只是一位動作慢、會做衣服的媽媽；而今我才懂得，她也曾經是一位在戰火恐懼中長大的少女，一位驟失依靠、獨自扛起一家生計的年輕女孩。

「王千鶴」的故事留在紙頁間，我的母親的人生留在我的記憶裡。而她們跨越時空，訴說著一個人的命運，不只是自己的選擇，更是時代為我們寫下的一頁歷史。