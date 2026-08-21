去洛杉磯 的工地看進度。

工人攤開設計圖向我說明，那是一個把車庫改建成小套房的案子，他們把我當成外行人，從管線、隔間到施工進度，講得特別仔細。我聽著聽著，忍不住笑了出來。他們不知道，我可是車庫改建的「老始祖」，四十年前，我就走過這一遭了。

笑聲背後，是一段橫跨太平洋、綿延六、七十年的記憶。

我在台灣的違章建築環境中長大，土地狹窄，房子一間挨著一間，只要搶到一塊空地蓋起來，就有了自己的家，很少有人想到停車問題，家裡有個廁所可以使用就已心滿意足。

帶著這樣的空間記憶，我來到美國。工作八年後，我買下人生第一間房，看到附帶的車庫，我愣住了。在台北，這麼大的空間足以住下一家四口；在美國，卻只是用來停一輛車。那種感覺，彷彿是一種浪費得有罪惡感的豐盛。

四十年前的美國土地遼闊，沒有所謂的居住問題。當時為了生計，我們把家裡能出租的房間都租了出去，後來爸媽決定移民 來美國，開心之餘，我們也為兩位老人家的住處傷腦筋。

我看著那個空蕩蕩的車庫，決定把它改成一間套房。那是我們全家第一次真正認識「套房」這個概念：一個房間裡竟然可以有獨立浴室，不必走出房門就能盥洗。當時住在主屋的我們和租客 ，三房一衛擠了九個人，大家都羨慕爸媽可以住在車庫改成的套房裡。

那個車庫套房陪了我們十幾年，後來我們搬了家，把房子交給管理公司，不料，房客與管理公司發生衝突，一氣之下向市政府檢舉。當政府人員來到現場下令拆除時，我才猛然驚覺，從小深信的「是我蓋的就是我的」這份樸素觀念，在美國的法律秩序裡竟是如此脆弱。我以為是在好好利用自己的空間，卻是違法的，那次事件不僅是空間被剝奪的尷尬，更是對自身價值觀與法律認知產生巨大衝擊的一刻。

可是四十年後，一切都變了。

隨著加州人口不斷湧入，住屋壓力日益沉重，法律也開始悄然轉向。我的車庫套房曾被視為違建遭拆除；如今，政府卻反過來鼓勵這種「空間再利用」。這不僅是建築法規的變化，更是加州社會發展的真實寫照。

當年地廣人稀，容不下「車庫住人」的灰色地帶；而今，面對人口激增、房價飆升與住房短缺，加州政府終於回過頭來，以「ADU」（Accessory Dwelling Unit，附屬住宅單元）這個正式名稱，重新「請回」了我那個被拆掉的套房。

我站在工地，看著已批准的設計圖，覺得很有意思。年輕的工人認真解釋，這裡要做牆，那裡要接水管，他們講的是今天合法的施工流程，我想到的卻是四十年前那個沒有資源、沒有經驗、只想讓爸媽有個地方住的自己。

從台灣到美國，從搭公車到自駕，從小公寓到擁有寬敞車庫的第一間房子；從偷偷改建套房給爸媽住，到被市政府勒令拆除的尷尬，再到今天政府背書的ADU工程，城市的歷史，不只寫在市政府的法規裡，也寫在每個家庭想安頓父母的願望裡。

我從一個對空間全無概念的台北年輕人，變成今天在加州定居、與合夥人一起做車庫改建案的「老始祖」；而美國，也從一個土地多到不知如何消化的國度，變成一個必須認真思考如何利用土地的地方。當年，窮困的我走在法律前面；今天，法律終於慢慢追上了生活。

一個小小的車庫，可以看見一個家庭的移民史。一段車庫改建的故事，可以看見加州四十年來的滄桑。我的人生，好像也跟著這片土地，一起長大了。