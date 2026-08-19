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書的魅力

蘇月
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我從小就喜歡看書（見圖），而這份閱讀的興趣，始於廣州街頭的小人書，廣州人稱它是「公仔書」。

六○年代初，在廣州一些僻靜的街角，常見到出租小人書的書攤。攤主會把每本書的封面剪下來，逐一貼在一大塊厚紙板上，供孩子們挑選，再把裁好尺寸的小紙皮寫上書名，替代原來的封面裝訂在每本小人書上。書攤旁邊還擺著幾張小凳子，供孩子們坐下閱讀。暑假裡，在車來人往的馬路旁，那是一道時代的風景。

我們偶爾也會向爸媽討一兩毛錢，到兒童讀物書店買幾本小人書，但選擇畢竟不多。相比之下，在公仔書攤花一兩分錢就可以租看一本，看完後和小朋友偷偷交換一下還可以多看一本。現在想起來，多少有點小調皮，哈哈。

真正大量看書，還是在中學時期以及後來「知青下鄉」的年代。一九六六年下半年，學校陸續停課，「停課鬧革命」給了我們許多待在家裡的時間。那時看的大多是一些紅色小說，例如「青春之歌」、「紅岩」等。後來下鄉插隊，在那個日出而作、日落而息的小山村裡，晚上沒有什麼娛樂，村裡幾個年輕人熟悉後，知道大家都喜歡看書，便經常交換著看。

後來他們告訴我，「破四舊」時，一些革命小將抄家收繳了一些被認為是「壞書」、「黃書」的書，有些書沒有被銷毀，而是被扔在生產隊倉庫的角落裡，無人理會。他們便偷偷拿出來看，傳來傳去，有些書就這樣留了下來。我也囫圇吞棗、似懂非懂地把四大名著看完了三大部。

我對「紅樓夢」的興趣緣於年少，那時媽媽有一本厚厚的「石頭記」，是硬紙皮封面，直排繁體字，媽媽偶爾會講一些書中的故事片段給我們聽。那本書後來在「文化大革命」期間被沒收了。

初到農村那年，村裡還沒有電燈，晚上看書常被許多蚊子圍著咬，我只好把煤油燈端進蚊帳裡看書，有一次不小心碰倒了煤油燈，差點把蚊帳燒著。

文革結束後，書的種類多了，來源也廣了。我印象很深的是，有親戚從香港帶回來許多本「衛斯理科幻冒險小說」，讀起來引人入勝，由於每本都是單元故事，一本書往往一兩天就看完，總是意猶未盡。

隨著時間飛逝，年紀大了，書裡留下的情節和文字記憶痕跡愈來愈少，但我始終相信，知識的源泉會在腦海裡潛移默化，成為一個人的閱歷和底蘊。

現在有些作者的作品透過AI生成華麗詞藻和看似無可挑剔的章節，完美地呈現在讀者面前。但那些歷代文人巨匠的作品，那些源於生活而高於生活、用心血澆灌而成的文字，那些有血有肉、有靈魂的著作，在我輩心中永遠是不朽的。

精華 FAQ

  • 作者最初是從廣州街頭出租小人書的公仔書攤開始愛上閱讀。當時攤主會把封面貼在厚紙板上供挑選，孩子們付少量費用就能坐在旁邊看書，成為他童年重要的閱讀記憶。

  • 中學停課後，作者多讀《青春之歌》《紅岩》等紅色小說；下鄉插隊期間，則和村裡年輕人交換閱讀，甚至接觸到被收繳後遺留的書籍，連四大名著也在那段時間看了三大部。

  • 作者認為AI雖能生成華麗詞藻與看似完美的章節，但真正經得起時間考驗的，仍是那些源於生活、經過心血澆灌、富有靈魂與人性深度的文學作品。

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