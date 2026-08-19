那個起飛的年代（上）

八○年代初，我還年輕，參加工作不久，便遇上了一場巨大的社會變化。那些過去幾乎沒見過的東西，忽然一下子全湧進了廣州市場：港式服裝、電子表、蛤蟆鏡、錄音機、摩托車，還有後來逐漸多起來的麵包車、小轎車，短短幾年裡滿街都是。

那種感覺很難形容，既新鮮，又興奮，甚至有一種熱血沸騰的感覺，心裡也隱隱有一種說不出的發怔。因為以前的生活，好像一直是平穩而固定的，人只要按部就班地過日子就行了，可突然之間，整個城市像被一股力量推著向前跑，人人都在談生意、談賺錢、談機會。站在人群裡，會忽然發現，原來世界並不是自己以前以為的那個樣子。

改革開放初期的那些年，變化來得特別猛烈，整座城市一下子活了起來，空氣裡都帶著一股急勁，人往前趕，車往前衝，街上的聲音也忽然密集起來。很多人後來回憶那個年代，總會說一句：「變化太快了。」是真的快，快得讓人有一種不真實感。

那時候的廣州，還不是後來高樓林立的模樣，樓不算高，路也沒有後來那麼寬，整座城市卻有一種特別旺盛的生命力。早上剛出門，就已感覺到那股熱氣，不是天氣熱，而是人熱，是生活熱，是整座城市都在往外冒勁。街邊的小店像雨後春筍一樣冒出來，昨天還是一面灰牆，今天已經掛起了招牌，鐵皮門一拉開，裡面便堆滿了各種貨物。

其中，有人賣從香港進來的衣服，那些衣服和以前百貨公司裡的完全不一樣，顏色鮮亮，款式新潮，牛仔褲、花襯衫、喇叭褲、尖頭皮鞋一掛出來，路過的人都忍不住多看兩眼。那幾年，「香港貨」三個字，簡直帶著一種神氣，只要有人說一句：「這是香港來的。」周圍的人立刻就會圍過去，哪怕只是一塊電子表、一個打火機、一副墨鏡，大家都覺得新鮮。

因為那時候的香港，在很多人眼裡就像另一個世界，霓虹燈、流行歌、時髦衣服、電視劇、發財夢全都從香港而來，廣州離香港近，是改革開放較早感受到這股潮流的城市之一，而真正讓人震撼的，還有深圳沙頭角的中英街。

那時候全國很多人都知道中英街，那是一條非常特別的小街，一邊是深圳，另一邊是當時的英屬香港，在八○年代是聞名遐邇的「購物天堂」。當時沙頭角仍屬邊防管理區域，外地人進入需要辦理邊防通行證件，很多外地人第一次聽說都覺得稀奇：「買東西還得辦證？」可再麻煩，也擋不住人往那裡湧。

那幾年，從廣州去深圳的車，經常一大早就坐滿了，不少人都是準備去進貨的。有人背著大麻袋，有人拎著蛇皮袋，有的則在腰裡揣著剛湊出來的錢。車廂裡又熱又擠，汗味、菸味混在一起，可大家都很興奮，一路上談的都是貨物和行情：「聽講那邊又來了新款牛仔褲。」「電子表便宜好多。」「錄音機是香港貨，音質特別好。」「這次一定要多拿點貨回來。」（上）