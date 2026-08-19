年少時，最盼的就是過年。十五里山路，彎彎繞繞，連著我與外婆家的歲歲年年。

山路步行要走大半天，路途不算近。一年裡，春節 拜年是必到的禮數；暑假得閒，我也總愛往山裡去。外婆當年嫁給白楊村的外公，住的是地道的徽派老宅，四水歸堂，青磚黛瓦，一方天井收盡晴雨。院裡新舊兩幢屋宇相連，說是新房，其實都是民國時期的舊宅。老屋裡朝夕煙火繚繞，外婆和小姨一家住在裡面，溫暖妥帖；新房卻空曠清冷，常年無人居住，悠悠歲月將它靜靜塵封。

孩童們向來怕那幢新房，只因新房一樓的廂房旁，常年安放著一口棺木。山裡老屋本就幽深，暮色一沉，那方木棺更添幾分肅靜。小姨常打趣，說夜裡讓我們幾個小孩子到新房去睡，話音未落，總能嚇得我們縮作一團。大人們則站在廊下笑語盈盈，把這當成年節裡一樁尋常的樂事。

我幼時始終疑惑，尋常人家，為何堂屋裡要常年置棺？後來聽表姊妹細說，又問過家中長輩，才慢慢明白：舊時徽州大戶人家嫁女的嫁妝，才能配有一口棺材，普通百姓人家置辦不起這份體面。

初聞時，我只覺得詫異、費解，甚至帶著孩童的畏懼。年歲漸長，那份害怕慢慢消散，沉澱下來的，反而是一種深深的震動。原來舊時徽州大戶人家嫁女，講究備齊「一個鋪當」——女兒一世的吃穿用度、起居器物，乃至生老歸處，父母一一置辦周全，盡數陪送出嫁。一場婚嫁，彷彿是父母為女兒鋪好的一生安穩。

外婆娘家原是鴻飛村的大戶，嫁到白楊的外公家中，兩家也算門當戶對。她一生從容端靜，眉目溫婉，自帶舊式徽州女子的清雅風骨。當年十里紅妝沿著山道迤邐而來，排場浩蕩，一院子的家什器物，無一不是精工細作。

我最熟悉的，是外婆那張紅漆描金大床。床楣雕著人物故事，床圍刻著亭台嬉鬧的童子，鏤花細密，紋路古雅，數十年日日摩挲，木色早已變得沉靜溫潤。床的內側設有一圈壓蚊帳的花格架，還懸空裝著一塊約半尺寬的五屜小板。幼時睡在外婆身旁，我總愛把髮夾、頭繩擱在上面。這方寸之間的小木台，盛滿了我童年細碎的歡喜。

配套的三彎六腿臉盆架，雙花板間嵌著明鏡，雕工樸素古拙，經年不舊。梳妝檯雙層五抽，抽屜綴著樹葉形銅吊牌，清亮雅致。櫃中常年安放著外婆的木梳、篦子和素銀簪件，乾乾淨淨，整整齊齊，一如她一生的端正從容。屋內的桌椅凳幾皆是清一色的紅漆老木，馬鞍桌木質沉實，銅活帶紋，古意盎然。最別緻的是一對硬木高方凳，板面鑲嵌著景德鎮粉彩瓷片，有喜鵲登梅、壽桃繞枝、蝴蝶翩躚。一瓷一木，皆見當年匠心。

家中舊時使用的提桶、木盆、子孫桶，也都是紅漆銅箍，做工規整考究。最見徽州體面的當屬子孫桶，外配方正木櫃，加蓋可藏，平日看似尋常櫥櫃，雅致含蓄，不露俗態。成對的木箱疊放整齊，一對喜籮更在鄉里頗有名氣，鄰里婚嫁常來借用，歲歲輾轉，見證了無數人間喜事。

外婆舊時的被褥鋪蓋，皆是民國時期的綢緞、棉麻，紋樣沉靜素雅，不張揚，也不浮華。我曾見過她壓箱底的嫁衣、蓋頭與蓋手，細密蘇繡，針腳勻淨，配色雅致，一眼便知是舊時精工。還有許多金銀細軟藏在箱底，我不曾得見，卻能想像，那是娘家鴻飛的親人留給她的底氣與體面。

更難得的是，外婆出嫁時，娘家特意到景德鎮訂製了整窯瓷器。十桌杯盤碗碟，件件成套，樣樣齊備，還有各式陳設瓷和日用瓷件，釉色溫潤，器形端正。兒時去小姨家，日常盛菜裝飯，用的便是這些瓷器。後來小姨愛惜這份念想，便把整套瓷具細心收好、妥帖珍藏。我夏日最愛坐院裡的鼓形瓷凳上，瓷面清涼沁骨，山風穿院而過，暑氣頓消，小小一方瓷凳，是歲月留給我最真切的觸感記憶。

滿堂器物，皆為陪嫁，而最特別、最牽動人心的，仍是那口覆著稻草的黑漆棺材。每隔幾年，外婆便叫人重新上一遍油漆，稻草覆其表，黑漆覆其上，年年養護，日日相見——彷彿那不是什麼忌諱之物，不過是日子的一部分。

當年出閣，棺材外披紅錦，隨著出嫁隊伍浩浩蕩蕩抬過十幾里山道。鄉人言，棺材諧音「官財」，寓意旺家旺夫，福澤綿長。可我後來才讀懂徽州父母最深的心意：嫁女之日，生前煙火，身後歸處，一併為她安頓妥當。

世人婚嫁，多求錦繡榮華、歲歲歡愉。徽州父母嫁女，想得更遠、更穩：不教她日後仰人鼻息、失了根基。一器一物，父母皆替她備齊，護她立身有底氣，歲月有安穩。滿堂紅妝，不是浮華排場，是沉甸甸的疼愛。

外婆終究是睡了那口棺材，走完了安穩的一生。如今歲月流轉，紅漆漸暗，銅活生舊。那些瓷碟被好好收藏，留住了往日的煙火氣息；那口棺材早已不在，可它當年靜立廂房的模樣，在暮色裡，化作了一句無聲的諾言。

我再踏上去往白楊的這條舊時山路，伸手撫過一件件老舊家什，兒時的膽怯早已全然散去。

山風穿廊而過，天光落滿天井，光景，一如往昔。