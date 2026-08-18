紐約偶遇「放牛娃」阿牛

日前，在紐約布魯克林 （Brooklyn）的八大道街上，偶遇幾十年前的童伴阿牛，他鄉遇故知，說不盡的歡喜。我們走進一家茶室，一邊喝茶，一邊乘著時間的航船，轉眼間又回到了幾十年前的故鄉。

我們故里的村落有一條蜿蜒曲折的主幹道，村頭是華僑回鄉興建的一幢幢新屋，村子中間有一口大池塘，恰好成了新村與舊村的分界。越過大池塘的舊村有多棟百餘年歷史的老房子，居民世代務農，家戶養著一頭耕牛，大路兩旁常堆著幾坨來不及清理的牛糞，人們因此把舊村戲稱為「牛屎巷」。

村尾的小山旁有一個小廣場，叫「牛堆場」，是耕牛每天聚集地，簡稱「牛堆」。每頭牛平時由農戶圈養，農閒時便把耕牛都集中放到牛堆場，就不用騰出人力放牛。四、五十頭牛自然需要有人看管，最適合擔任這個差事的通常是還不是主要勞動力的十二、三歲少年，鄉下人叫他們「睇牛仔」或「睇牛郎」，比較文雅的說法是「放牛娃」。

十三歲的阿牛，就這樣成了村裡的放牛娃。每天早上八點左右便來到牛堆場，拿起用響螺殼製成的螺角吹上好幾遍，各家耕牛才姍姍來遲。休息約半小時後再吹一次螺角，將牛群趕到咸圍的草地上放牧。

剛開始他用牛鞭趕牛群上路，牛群卻總是往後退回牛堆場，此時有一頭牛毅然走出了牛堆場，其他牛隻竟都乖乖地跟著牠往前走。我那時想，原來動物也和人一樣，需要一個「領袖」。阿牛就騎在那頭領頭牛的背上，來到放牧的地方，讓牛群自由覓食。

那時，我常到咸圍裡捉魚摸蝦，也常和阿牛一起玩耍。我發現牛背上經常停著好幾隻當地人稱為「料哥」的小鳥，在牛身上啄來啄去，牛兒不但不甩尾巴趕牠們，反而任由牠們啄食。阿牛告訴我，這些鳥是在牛身上啄食牛虱，牛兒當然歡迎啦！

而阿牛放牛時也有自己的小天地。餓了，就到圍壆上的花稔樹下，尋找果樹主人採摘時遺漏的果子；或到河涌邊捉幾隻蝦充飢，收穫多就帶回家給家人加菜。

那是一個農村貧困的年代，活著並不容易。我們村子雖在廣東南方，冬天氣溫有時會降到攝氏四度，郊外田野甚至結起薄冰。阿牛沒有禦寒的大衣，只有將麻袋折成三角形套在身上，權當禦寒衣物。

惡劣的環境，鍛鍊了阿牛堅強的意志，也讓他對看管的幾十頭牛產生了一份特殊的感情。有時他發現哪頭牛有異樣，就會趕緊提醒牛的主人注意。對農民而言，耕牛就是生產的重要依靠，是一家人的命根子。

每天傍晚五點左右收隊，阿牛會再吹響螺角，牛兒紛紛抬起頭來，他則睜大眼睛一頭頭清點。他對每頭牛都很熟悉，遠遠便能認出牛的主人是誰。清點完畢，他跟著領頭牛再帶牛群回到牛堆場，有些牛會自己走回主人的牛欄，有些則留在場裡等主人牽回家。

放牛娃的報酬，起初是由各家牛主人分別給微薄的酬勞，實行農業集體化後改以記工分計算。

阿牛當了多年放牛娃，十七歲回到生產隊工作，後來當上大隊長並成家。女兒長大後嫁給村頭新村裡一名僑屬青年，改革開放後，阿牛的女兒和家人去了海外，不久後申請父親到美國團聚。

阿牛到美國後過上了另一種生活。他不懂英文，找工作不易，只好到餐館洗碗、洗盤子，美其名「數大銀」，實則每天忙著掙錢養家。直到在紐約偶遇這天，那些塵封多年的往事又鮮活地回到了我們眼前。