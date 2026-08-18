幾年前，有個職場「菜鳥」問我：人在職場，最重要的是什麼？我想了想，給了他一個忠告：互動。

三十年前，我就是從「互動」中受益良多。我大學畢業後被分配到一家國營工廠的車間，當時國營工廠人浮於事十分嚴重，按理說，像我這樣的大學生，完全可以待在辦公室裡喝茶、看報，但我閒不住，看到工人搶修設備便主動上前幫忙，看到車間地上髒了就拿起掃把打掃，看到工人們圍在一起談笑，也會走過去加入其中。

有一次，我看到車間道路上一個中年男人提著一個編織袋，走得十分吃力，便自告奮勇上前幫忙，後來才知道他竟然就是車間主任。不久後，我被調到廠部，並被委以重任，而在背後提攜我的正是那位車間主任，他對我留下的好印象，就源自當年我主動上前幫他提編織袋的那件小事。

車間主任後來離職，自己創辦了工廠。十多年來，他仍時常提起當年的事情，說我「真的勤奮刻苦，事事辦得乾脆俐落，從不討價還價」。我聽了既感動又感慨，尤其是那句「從不討價還價」，是我幾十年奉行的人生理念：在工作中善於傾聽每個人的意見和建議，寧可自己吃點虧、多做一點，相信「吃虧是福」。

三十年後回頭看當年的那些同事，那些後來當上廠領導、甚至成為企業老總的人，幾乎都是兢兢業業工作、與上級和同事相處融洽的人。

我在那家國營工廠幹了十年離職，之後又在媒體行業工作二十年。那家國營工廠如今早已改制，而當年與我在同一個辦公室工作的那位老總，至今仍是我的好朋友，他所掌舵的企業年營收現已超過千億元人民幣，名列浙江省百大重點工業企業。

當年他就是從基層一步一步做起，且從未見他有過牢騷和抱怨。

有人說他善於隱忍，也有人說，成大事者必然要經歷磨難。但在我看來，這更多是他的性格和人生價值觀使然。上級交代的工作，他從不討價還價，讓人覺得這個人能堪重用；在人際關係上，他善於與人互動、交流，可以化解別人對他的誤解和隔閡。這些看似平凡的處世方式，成為他後來掌舵一家大型企業的重要「法寶」。

所以我說：「互動是金，互動可以創造新的價值。」

美國一家媒體曾對服務生小費作過一項調查，發現服務生替客人點菜時，如果一邊聆聽，一邊點頭，或者把客人所點的菜輕聲重複一遍，得到的小費要比那些只顧埋頭記錄菜名的服務生高出百分之七十。

英國一家媒體的調查也得出類似的結論。英國餐廳有一種傳統，客人用完餐後，服務生會送一粒薄荷糖。送一粒糖的服務生所獲小費要比沒送的高出百分之三；送兩粒糖約增加百分之十四；如果先送一粒糖，回來再送上一粒糖，小費會比沒送的高出百分之二十五。

這兩項媒體調查非常有意思，道理其實很簡單：你尊重別人，別人自然會尊重你。換言之，你與客人「互動」得愈多，關係就會愈融洽，得到小費就會愈多。

這只是小費。如果這是人生，那麼回饋會更多。